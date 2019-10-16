岑子傑：香港「民陣」召集人旺角遭襲流血

圖片版權 AFP Image caption 事發於香港時間晚7時許。流傳在社交媒體上的照片顯示，岑子傑在遇鐵槌襲擊後上半身染滿血跡，傷勢嚴重。

香港最大的泛民組織「民間人權陣線」召集人岑子傑周三（10月16日）晚在旺角遭到不明身份男子襲擊，受傷倒地。

事發於香港時間晚7時許。流傳在社交媒體上的照片顯示，岑子傑在遇鐵槌襲擊後上半身染滿血跡，傷勢嚴重。

「民陣」副召集人陳皓桓說岑在旺角鴉蘭裏被四至五人襲擊。遇襲時有人想救他，但兇手持刀阻嚇。兇手在行兇後立即搭車離開。該組織隨後在臉書上說，岑已經情況穩定，正在病房休息。

「民陣」對這起事件強烈譴責，並稱事件更難免令人聯想到是散佈政治恐慌，製造寒蟬效應。「民陣」在臉書上寫道：「五大訴求，缺一不可，香港人，星期日尖沙咀見」。

這是岑子傑近兩個月來第二次遭到襲擊。8月底，他在佐敦的一家餐廳內遭兩名蒙面男子攻擊，所幸未受傷。事發後，警方逮捕三名男子，年齡最小者為15歲。

林鄭《施政報告》遭批

當天早些時候，特首林鄭月娥以錄影片段發表新一份《施政報告》，是香港主權移交以來，行政長官第一次無法在立法會會議廳發表報告。

林鄭月娥原定周三到立法會大樓發表《施政報告》講話，但泛民主派議員在她凖備進入會議廳前叫喊「五大訴求、缺一不可」等香港近月示威浪潮中的口號。

林鄭月娥最後成功進入會議廳，但泛民主派議員繼續叫喊口號，立法會主席梁君彥兩度宣佈暫停會議，林鄭月娥最後透過錄影片段發表《施政報告》。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港特首林鄭月娥無法在立法會宣讀施政報告

中國官方媒體《新華社》早前特別發文，點出香港市民住屋是當地最突出的問題。林鄭月娥在報告中花費大量篇幅講解政府相關的政策，也同時推出一些民生相關的措施。

她同時在《施政報告》再次批評香港近月的示威浪潮，指出社會各界「都共同譴責暴徒的極端行為，支持政府嚴厲執法」。她也重次呼籲要盡快停止暴力。

林鄭在周三下午的記者會被問到為何不回應「五大訴求」，林鄭月娥說每個人都希望香港可以走出困局，但不能放棄基本原則，例如特赦被捕人士，是違背法治，而在香港實行普選，亦要按照「一國兩制」及《基本法》。

香港《明報》委托中文大學所做的民調顯示，超過五成受訪者不信任警隊，近七成人支持大規模重組警隊，有53%的受訪者認為，政府在暴力衝突中有最大責任，73.3%認為林鄭月娥應該辭職。

林鄭月娥回應有關民調時表示，要追究暴力行為的責任，一定是那些「做出極端破壞的暴徒」，珍惜香港的人不認同這種目無法紀的行為。