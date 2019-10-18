趙紫陽低調安葬民間公墓，中國領導人「身後事」仍敏感

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 前中共總書記趙紫陽在逝世14年後，與夫人的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。

10月18日下午一時，前中共中央總書記趙紫陽在逝世14年後，與夫人的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。趙家子女在經歷多年波折後，終於在父親百歲冥誕之時，遵循了中國「入土為安」的傳統。在此之前，趙的骨灰一直放置在他北京的故居。

BBC中文得到消息，趙家子女在與官方協商後，為順利舉行安葬儀式，做出承諾：僅安排直系後裔參加，以家禮送葬。北京數名原本聽到消息，凖備低調參與安葬儀式的趙紫陽仰慕者被限制行動，未能成行。

對於沒有向關心此事的人士發葬禮通知，趙紫陽的女兒王雁南向BBC中文轉達，「非常感激大家的關懷，我們今天是以家禮安葬父母，舉行的小儀式是在家庭安寧的氛圍中舉行。同時也是為了履行我們的諾言。敬請大家諒解。」

圖片版權 Getty Images Image caption 趙紫陽在「八九」學運期間因反對武力鎮壓學生而被罷黜職務，只保留黨籍。之後被軟禁在家，直至2005年1月17日去世。

趙紫陽1919年生於河南滑縣，1980年擔任中國國務院總理，1987年任中共中央總書記，是中共第二代主要領導人。他在八十年代主導中國的經濟和政治改革，在「八九」學運期間因反對武力鎮壓學生而被罷黜職務，只保留黨籍。之後被軟禁在家，直至2005年1月17日去世。

獨立學者、前中共中央政治體制改革研討小組辦公室成員吳偉對BBC中文說，「趙入土為安以後，將來再有人紀念他，也就是變了一種形式，換了一個地方而已。但我想，大家對他的懷念之情不會變，對他做過的事情會記在心裏。只不過是換了一個地方。」

在海外的張偉國對BBC中文說，趙紫陽的安葬結局「客觀上超越了中共的政治文明，超越了中共的黨文化，超越了把所有共產黨員變成政治工具的局限。實際上也是為共產黨內還清醒的有識之士，做了一個示範」。張偉國在80年代任《世界經濟導報》駐北京記者，該報對「八九」學運有重要影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 趙紫陽逝世八週年時，人們到其故居祭奠。

趙紫陽身後事一波三折

在相當一部分人心中，趙紫陽有功於中國的改革開放事業。但對中共來說，趙紫陽犯有重大政治錯誤，因此他的身後事也成為重要政治問題。

趙紫陽已沒有官方職務，但仍是中共黨員，去世後並沒有按中共傳統，埋葬在北京八寶山革命公墓。他的遺體在火化後沒有立即安葬。據吳偉分析，當時的政治氣氛不允許，安放在哪裏都會成為「革命聖地」，觸及當局的敏感神經。

吳偉說，對於骨灰存放地，當年如果存放在八寶山，聽說當局只允許按照「局級」幹部的級別放置在骨灰牆，家屬比較為難。當局也未必願意放在八寶山，因為每逢忌日和清明，趙在哪裏，哪裏都會成為新聞熱點，處理困難。

趙家人希望將趙紫陽的骨灰安葬在民間公墓。但據報，當局多年來以各種理由拒絶請求。於是骨灰一直暫放在北京富強胡同6號故居。

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2013年12月，趙紫陽的遺孀梁伯琪去世，擇地安葬再次提上日程。兩年後，當局批准自行安葬，但安葬時間仍繼續拖延。

儘管逝世多年，趙紫陽的影響力依然存在。每逢他的忌日和傳統清明節，即便大批公安駐守戒備，仍有不少趙生前的同事、好友、民運人士等去他的故居拜祭。

「祭奠趙紫陽不是簡單的祭奠一位老人，也是祭奠一種情懷，祭奠趙當年所做的事情，特別是涉及到八九年的『六四』問題」，吳偉說。10月17日趙紫陽百年冥誕時，他再次去趙家祭奠，也受到趙紫陽任總理期間的秘書、前中共中央常委政治秘書鮑彤的委托帶去懷念。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 趙紫陽與夫人的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。

趙紫陽之子趙二軍此前對香港電台稱，趙紫陽夫婦的墓地距離北京市中心60多公里，佔地約40平方米，墓碑重約10噸。設計簡單、低調。他表示，當局曾希望在趙紫陽的家鄉河南安葬骨灰，以助控制前來拜祭的民眾和境外記者。但考慮到趙家的社會關係主要在北京，同時為避免地方政府借墓地賺取旅遊收入等，家人最終決定在北京安葬。

張偉國說，「趙晚年大徹大悟，不願意成為黨的工具。他女兒在公布去世噩耗時，第一句話就說，他終於自由了。我相信墓地的選擇也貫徹了這個精神，要給趙一個自由。這種結果來之不易，經過這麼多年的較量，終於跟官方的控制分離，跟專政機器以及曾經的同僚、在八九年前後背叛他的人做出區割。」

「在中國現實的環境裏，這是他的家人能夠為他爭取到的最低、也是最大限度的自由」，他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 毛澤東紀念堂

「政治需要」的身後歸屬

中共領導人逝世後，他們的遺體及骨灰有不同歸屬。張偉國稱，不論受到排斥，還是推崇，只要在黨內，都逃不掉「政治需要」的框架。即中共所說的「一切交給黨安排」。

中共第一代領導人毛澤東曾在50年代鼓勵火化，但在70年代逝世後，當局專門建立了毛澤東紀念堂放置遺體，並開放給後世瞻仰。

吳偉分析，決定修建毛澤東紀念堂在當時是一種政治表達，是在逮捕了毛澤東的遺孀江青之後，為了安撫人心、穩定局面的一種政治需要。

他說，「精英人物或者某一個國家領導人去世以後，保留遺體，並且給後人所謂瞻仰——這種做法只有在共產黨國家裏存在。這本身就是想讓領導人的思想或開創的事業能夠千秋萬代，永世長存，按中國傳統說法就是要把這個'道統'傳下去。我覺得這是一種幻想，是一種個人崇拜在領導人死後的延續。」

近年來，有人倡議將毛澤東的遺體火化，進行安葬。吳偉贊同這種處理方式，他說，「世界在變化，人類在發展，社會制度在不斷更新。縱然某一個領導人做出了對某一個國家、某一種制度、某一種思想做出了重要貢獻，但這種東西隨著歷史發展，只能留在歷史當中，不會永世長存。」

不過，在今年中共建政70週年之際，國家主席習近平和其他領導人來到毛澤東紀念堂，向毛澤東坐像三鞠躬。吳偉說，這也是一種政治宣示，意味著「要繼續高舉毛澤東旗幟、繼承毛澤東的事業，要把紅色基因繼承下去。」

圖片版權 Getty Images Image caption 胡耀邦墓碑

權力鬥爭失敗者的身後歸屬

中共歷史上，有兩位在權力鬥爭中失敗的主要領導人，逝世後骨灰沒有進入八寶山。一位是80年代中共中央總書記胡耀邦，另一位是第二代中共最高領導人華國鋒。

普遍認為，胡耀邦和趙紫陽是中共建政後推動中國民主進程的重要人物。但兩人逝世後，待遇完全不同。

胡耀邦的陵園位於江西省共青城。根據中國紅色旅遊網，陵園海拔40多米，佔地1700多畝。從陵園入口到墓碑前，兩條墓道設置73級石階，以象徵他73年的人生歷程。墓碑形似紅旗的一個角，碑重73噸。在胡耀邦逝世90週年和100週年時，官方還為紀念他舉行了座談會。

華國鋒逝世後，他的骨灰遷至故鄉山西交城縣，安放在呂梁英雄廣場上的大型陵墓內。

吳偉認為，胡耀邦和華國鋒算是中共的「正資產」，尤其是胡耀邦在人們心中的威望很高。官方在他們死後仍然紀念他們，相當於「把正資產盤活」。

「胡耀邦代表共產黨的形像，他的愛民情懷和赤子之心，他對中國改革開放的執著，都給中國老百姓留下了極其深刻和良好的印象。大家都在懷念他，而他和後來的六四鎮壓又沒有太直接的關係。但趙紫陽則直接涉及到八九定性，涉及重大歷史問題。如果要大規模紀念趙，就要重新評價六四，重新評價他當年的歷史功過」，吳偉說。

對於趙紫陽獲准安葬是否對重判六四有積極作用，張偉國說，「主要的可能是，把這個（安葬）事情做一個完結。在當前的政治考慮裏，看不出有任何為六四平反的餘地。」

吳偉也說，允許家人為趙紫陽安葬，跟重新評價六四沒有任何關係，而是「官方想通了，無論趙的骨灰安葬了也好，繼續安放在故居里也好，都不可阻止人們去懷念他，每逢他的忌日或清明去祭奠他。」