中國地圖漏掉台灣 法國迪奧「誠懇」道歉耐人尋味

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法國名牌迪奧（Dior）在中國「觸雷」後連夜發聲明承認錯誤，道歉之「誠懇」和深刻躍然紙上。

或許這也不難理解，畢竟，中國是迪奧的重要市場；畢竟，迪奧此次觸碰的，在中國看來是最、最敏感的問題之一：「不可分割的一部分」台灣。

中國向來在涉及國家主權、領土完整的問題上態度強硬，對「台獨」、「港獨」、和東海、南海等議題非常敏感。

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迪奧做錯了什麼？

16日（星期三），迪奧在浙江一所大學做宣講會，PPT上使用的中國地圖漏掉了台灣。受質疑後，迪奧員工的解釋「越描越黑」。

從微博廣泛流傳的一段視頻來看，在場的一名學生向負責宣講的迪奧工作人員提出質疑，「請問這張地圖上為什麼沒有出現中國台灣？」

該名工作人員回答，可能是圖片太小，台灣太小，沒有顯示。學生立刻反駁，台灣應該不會比海南小！

視頻曝光後，中國網民一片嘩然，有強烈譴責的、有痛斥無知的、有呼籲把肇事者立刻開除的、也有提倡抵制的。

面對微博上高漲的「中國一點也不能少」的呼聲，迪奧上海迅速反應，在當地時間凌晨2：15分通過微博發表道歉。

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迪奧道歉有什麼看點？

迪奧聲明一發出，很短時間內即進入中國社交媒體搜索排行榜的前幾名。截至發稿時，在新浪微博上，#迪奧聲明#已累計閲讀2.8億次，討論1.3萬次。與此話題相關的#中國一點也不能少#累計閲讀2億，討論18萬。

迪奧道歉聲明的其它看點在於：一是速度快，二是用中文發，三是字裏行間流露出的「誠懇」和道歉之深刻也應該可以給人留下印象：

「個別DIOR迪奧員工的錯誤表述言論絶不代表公司和品牌一如既往的中國立場！」......「對於此次個別員工的錯誤深表不安，一定引以為戒，杜絶類似錯誤的再次發生。」......」DIOR迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑！「

不過，第四個看點恐怕要算，道歉聲明其實並沒有解釋所用地圖上到底為什麼沒有包括台灣。

圖片版權 Getty Images Image caption 知名時尚品牌蔻馳Coach因將台灣和香港單獨列為國家，在中國引發抗議

外國公司觸雷的先例

迪奧並不是第一家因為「不尊重中國領土完整」而觸雷的外國公司。

就在今年8月，範思哲、蔻馳、紀梵希也曾因一款體恤衫惹怒中國網民先後向中國表達「誠摯的歉意」，並表示「尊重中國的主權和領土完整」。

中國近年來成為國際奢侈品牌銷量增長的主要市場，麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2012-2018年期間，中國貢獻了全球奢侈品市場超過一半的增幅，到2025年這個比例還將持續升至65%。

在這樣的背景下，時尚奢侈品牌對中國市場格外重視，面對敏感政治問題，除了必須選邊站隊、表明立場，恐怕也鮮有其它選擇。

圖片版權 Getty Images Image caption 《雪人奇緣》展示中國南海九段線被越南下架

順應中國的其它「後果」？

不過，在領土問題上順應中國意願也有可能讓外國公司在其它地區觸雷。美國的迪斯尼日前就剛剛遇到這樣的問題。

中美合拍的《雪人奇緣》在越南上映後，越南民眾立刻注意到，影片中出現了中國主張南海主權的"九段線"地圖。

之後越南網民在社交媒體上廣泛分享屏幕截圖。越南政府迅速下令將電影下架。