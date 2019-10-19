香港抗議、中美貿易戰、趙紫陽骨灰安葬和本周更多好故事

2019年10月第三周，香港的抗議活動持續，地鐵站、銀行等成為示威者針對的新目標。同時，香港特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》。另外，由香港示威引發的全美職業籃球聯賽（NBA）與中國之間的對壘戰事未平，硝煙再起。在大陸，中國要求數萬名記者參加「習思想」在線考試。前中共中央總書記趙紫陽夫婦的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。中美貿易方面，兩國「第一階段」協議可能繼續商定細節。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港抗議者的「裝修」和人人自危的「親中」企業

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者從針對立法會、政府建築、警署、地鐵，轉移目標到企業身上。

香港「反送中」抗議暴力升級，示威者從破壞政府部門、立法會與警署，轉移到破壞地鐵站、銀行，以及被指「親中」的食肆和店鋪，「吉野家」、「星巴克」、「元氣壽司」、「一芳水果茶」等耳熟能詳的品牌，成為抗議者針對的對象。

2. 中國要求數萬名記者參加「習思想」在線考試

圖片版權 Getty Images Image caption 毛澤東的著作因為通常被印刷成紅色封面，而被稱為「紅寶書」。

11月前，中國數以萬計的記者將正式參加一場全國性的在線考試，以測試他們對中共政策的了解度及對習近平主席的忠誠度。不參加考試或沒有考過的記者將無法換發新的記者證。

3. 中美「第一階段」協議：美媒稱中國欲繼續談

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美國彭博社周一（10月14日）報道稱，在簽署特朗普所稱「相當實質性的第一階段協議」前，中方本月欲繼續談判商定細節。

該媒體引述一名知情人士的話稱，北京可能派中國的最高談判代表、國務院副總理劉鶴再次前往華盛頓完成最終的協議內容，讓中美兩國元首在下月於智利舉行的亞太經合組織峰會上籤署。另一名知情人士則表示，中方還希望特朗普取消將於12月開始徵收的額外關稅。

4. NBA與中國碰撞再濺火花 球星詹皇批莫雷「挺港」惹火燒身

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由香港示威引發的NBA與中國之間的一場對壘戰事未平硝煙再起。美國職業男籃頂尖球星勒布朗·詹姆斯就「莫雷事件」發聲惹來一片批評。

5. 趙紫陽低調安葬民間公墓，中國領導人「身後事」仍敏感

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 趙紫陽與夫人的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。

10月18日下午1時，前中共中央總書記趙紫陽在逝世14年後，與夫人的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。趙家子女在經歷多年波折後，終於在父親百歲冥誕之時，遵循了中國「入土為安」的傳統。在此之前，趙的骨灰一直放置在他北京的故居。