圖片版權 AFP Image caption 陳同佳案引發「反送中」示威，「反送中」示威引發不滿北京管治之香港群眾高調紀念台灣雙十國慶。

香港與台灣當局分別證實，涉嫌在台北殺害女友潘曉穎並棄屍的青年陳同佳，已經同意在香港服刑完畢後到台灣自首。但台灣官方表示，希望香港政府續押陳同佳。

陳同佳今年4月因洗錢罪名被香港法院判處監禁，預計將於近日刑滿出獄。聖公會香港教省秘書長管浩鳴法政牧師星期五（10月18日）表示，陳同佳已經致函香港行政長官林鄭月娥告知其決定。

香港特區政府對外表示，港府於台灣沒有司法管轄權，無法就陳同佳在台犯行進行司法審查。此前林鄭月娥政府為此提出修訂《逃犯條例》，結果引爆自6月持續至今之「反送中」示威。台灣大陸委員會星期六（19日）批評港府「刻意放棄司法管轄權、別具用心」。

綜合分析，因為兩岸三地高度的政治敏感緊張關係，以及在香港示威仍未止息的當下，即使陳同佳抵台自首，短期間台港在司法合作上阻礙仍在。

林鄭月娥：陳同佳自首可紓解香港社會緊張氛圍

林鄭月娥星期六出席香港商業電台議政節目時表示已收到陳同佳方面來函。她認為，陳同佳計劃自首「是一個令人釋懷和寬心的結局」，她又稱陳同佳的決定為香港社會「帶來寬鬆的感覺。」

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥曾多次表示，處理陳同佳案是推動《逃犯條例》修訂案的初心之一。

林鄭月娥稱，香港警務處星期五已致函台灣警政署刑事警察局，並稱香港特區政府將提供給台灣合法及合理的協助。

陳同佳預計下星期三（23日）刑滿出獄，港府星期五晚間發表新聞稿稱，香港律政司沒有足以控告陳同佳在台灣涉殺人之證據，對於陳同佳在台灣涉嫌犯的罪，香港法庭並無管轄權，不可能將陳同佳續押，或向他追訴涉嫌在台灣所犯的罪行。

至於聖公會管浩鳴牧師為何會牽涉其中，管浩鳴牧師向香港媒體介紹，他一向有到監獄探望囚犯，半年前主動認識陳同佳。管牧師稱，陳同佳對於自己引發了《逃犯條例》爭議感到「很不開心」，希望回去台灣自首後，香港的爭端能得以平息。

聖公會是香港其中一個主要辦學團體，香港媒體曾報道，陳同佳正是香港聖公會旗下某中學的畢業生。

台灣回應：陳同佳一入境台灣將馬上被逮捕

台灣中央社報道，負責偵辦此案的台灣士林地方檢察署發言人邱智宏表示，因為台灣已發通緝令，陳同佳只要入境台灣，當局便可立即逮捕他，再作後續刑事程序。邱志宏說明，「港人的處理程序與其他外國疑犯並無分別」。

但是，台灣陸委會以及法務部都呼籲香港政府繼續扣押陳同佳，追訴其殺人罪行。

中央社引述陸委會聲明說：「司法單位已盡最大努力積極偵辦，但港方迄未提供本案任何在港證據，更漠視應追訴殺人犯罪的執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。」

陸委會與法務部均呼籲香港秉持「追訴殺人罪」的執法立場，按法律程序續押追訴。台灣會在「對等、尊嚴及互惠」之基礎，提供證據給香港依法追究嫌犯刑責。

法務部稱，懷疑陳同佳在香港時已預謀犯案，因此香港「並非無管轄權」。再者，所涉的殺人罪為「萬國公罪」，香港應積極續押追訴。

陳同佳「蝴蝶效應」

今年20歲的陳同佳，涉嫌在去年2月，於台北酒店內殺害同為香港籍，並懷有身孕的女友潘曉穎。陳之後潛逃回港，因為在香港盜刷死者信用卡，而被香港法院以洗錢罪判刑29個月。

陳同佳的案件，觸發香港政府啟動修訂《逃犯條例》以及後續震驚國際的香港「反送中」示威。

為引渡陳同佳赴台接受法律調查，香港政府今年初提出修訂《逃犯條例》，以便以個案方式與台方安排引渡。但這個修訂建議若通過，將同時適用於中國大陸和澳門，結果引起香港民眾甚至商界的反對，大規模「反送中」示威運動從6月開始至今尚未平息。期間，數次有上百萬人上街抵制此案。

圖片版權 CNS Image caption 中國大陸多次按香港要求移交嫌疑犯，但香港因相關引渡法例訂明"不適用於香港與中國其他部份之間"，至今未曾公開向大陸移交嫌疑犯。

雖然林鄭月娥在9月9日宣佈將撤回修例，但似乎無法停止社會疑慮，尤其示威期間的警民衝突，引發的嚴重社會撕裂 ，尚未止息。

不過，林鄭月娥星期六對港媒表示，陳同佳案不是促使港府修訂《逃犯條例》的唯一原因，而是因為香港法律制度有不足與漏洞，與一些地方沒有刑事法律互助，未能移交逃犯，往往未能伸張正義。

據台灣媒體報道，去年案發後，士林檢地檢署多次向香港律政司提出司法互助未果，因此對陳同佳發出長達30年時效的通緝令。士林地檢署也曾請求香港協助調查、遣送被告來台接受偵審，都未獲回復。