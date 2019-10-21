陳同佳案台港互推：從司法升級至政治角力

Image caption 陳同佳因洗黑錢罪被判入獄。他將在10月23日刑滿出獄，日前表明願意到台灣自首，卻遭台灣方面拒絶入境。

涉嫌在台北殺害女友潘曉穎並棄屍，且觸發反修訂《逃犯條例》爭議的香港居民陳同佳，因洗黑錢罪被判入獄的他將在10月23日刑滿出獄。陳同佳10月18日向林政政府致信提出願意到台灣自首，卻遭台灣方面拒絶入境。

過去數日內，此案繼續在台港兩地發酵，從司法層面升級至政治角力。台灣政府對媒體表示，陳同佳投案是政治力量精心操作的安排，刻意矮化台灣主權，香港政府則回應稱該指控完全失實，並強調會在法律容許的基礎上向台灣司法部門提供所需協助。

台灣前總統、國民黨籍的馬英九及總統參選人韓國瑜，皆針對該案批評蔡英文此舉明顯有政治及選舉考量。

自行投案為何台灣拒絶？

陳同佳被指去年2月在台灣殺害同為香港居民的女友潘曉穎，並將其屍體藏於行李箱、棄置於草叢，台灣當局曾三度向港府提出司法請求，希望港府遣送陳同佳至台灣受審，卻始終不獲港府回應。

18日，本案出現新進展，陳同佳向公眾表示願意到台灣投案。

香港政府10月20日透過新聞稿回應，­香港方面從去年6月至今年4月，­直接向台方及透過港台經濟文化合作協進會、­台港經濟文化合作策進會平台發送四封信件，­以交流案件進程及表示希望會面磋商。­今年3月正式提出願意派代表團到台磋商處理殺人案的協作安排，­但是沒有得到台灣方面的回覆。

聲明還說，香港警方在去年3月拘捕陳同佳，­經調查發現只有充分證據控訴陳清洗黑錢罪，而進入司法程序，­因此相關證據不能與第三方，包括台灣互通。

香港政府強調，願意提供合法可行協助，以便台灣調查台灣殺人案，並駁斥政治操作的指控。

同一天，台灣政府發表聲明拒絶陳同佳的入境申請。21日，台灣各部門表態，針對此案口徑一致表示，陳願意到台灣投案是「政治操作」。

台灣陸委會接受媒體時稱，「這是背後政治力量精心操作的投案安排」，並批評港府視台灣為中國一部分拒絶司法互助。台灣法務部向媒體稱，港方突然操弄疑犯到台灣投案，且不透過正式司法互助管道回應，是港府政治凌駕司法。

台灣內政部長徐國勇10月21日在立法院受訪時，質疑港府「是不是意圖把這個人送到台灣後，進行和中國有關的政治操作？」他認為，陳不願留在沒有死刑的香港，而是到有死刑的台灣審判，這違反被告人性。

台灣國安局長邱國正也在同一天表示，過去台灣法務部和陸委會曾要求移送陳同佳，但未獲港府回應，港府現在卻突然要移送，時機不妥，不得不在政治方面考量。

圖片版權 Reuters Image caption 陳同佳去信特首林鄭月娥，表示已決定刑滿後往台灣自首。特區政府表示會用合法丶合理的方法提供協助。

台灣法律界對該案件有不同看法，執業律師丁昱仁認為台灣政府拒絶陳入境受審並不合理，也不符合司法獨立。丁昱仁向BBC中文表示，該案件發生地在台灣，領域範圍內有司法管轄權，這也是主權的展現。並強調：「既然被告願意到台灣接受司法審判，為何不呢？這是很奇怪的做法。」

他認為，從司法角度而言，陳同佳投案背後的目的及意圖都不需多加臆測，不應該牽扯政治。並說：「若有太多政治考量或太政治化，那做出的判斷和決定就會和一般案件不同」，司法就無法獨立運作。

雖然台灣和香港之間沒有司法互助與引渡協議，但丁昱仁表示，在沒有協議下，被告若願意到台灣，台灣仍沒有理由拒絶，他認為這是「政治凌駕司法」。

「政治凌駕司法」

同是台灣執業律師的陳君瑋則有不同看法，雖然他同意台灣政府拒絶陳同佳入境台灣也是「政治凌駕司法」。他向BBC中文解釋，香港與台灣的政治及司法體系不同，「當涉及不同政治實體，當法律體系發生衝突，要移轉到哪裏處置，本來就是政治問題。」

陳君瑋認為，目前最大的爭議點是香港人在台灣殺害香港人，應該歸台灣或香港的司法管轄？引述台灣《刑法》規定，只要在中華民國領域內犯罪者，皆適用刑法，因此照理說台灣擁有司法管轄權，但該法條並未規定必定處置罪犯，因此台灣政府拒絶陳同佳入境，並未違法。

他分析，台灣政府考量在沒雙方之間的司法互助下，就送這塊「燙手山芋」到台灣，若證據不夠充足，可能很難定罪。並說，陳同佳在香港已被關了約一年，口供、證詞都在香港，香港若不願意送到台灣，查案會很困難，也對審理結果會有很大影響。

圖片版權 Reuters Image caption 許多香港市民並不信任中國的司法制度。

然而，陳君瑋認為台灣陸委會、法務部過去曾多次要求引渡陳同佳到台灣，如今卻改口說不，說法前後不一，而且「發表的聲明皆從政治角度出發，人民會對其正當性產生疑慮。」他希望政府能從司法角度提出理由，才能說服大眾。

有香港法律學者表示，目前陳同佳殺人案，在香港無法審理，因為依香港現行刑法是屬地主義，對殺人案並無管轄權。香港大學法律學院首席講師張達明向BBC中文表示，若香港政府想要解決問題，也能簡單修法，像是將殺人罪行納入海外司法管轄權，香港法院就能審理該案件。

事實上，香港法例目前有多項規定，賦予香港法院對海外犯下的罪行擁有司法管轄權。例如有名香港男子被控2016年在與家人到泰國旅行期間性侵一名未滿16歲的親屬，女事主的母親回到香港後報警，那名男子被控「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪成，被判監2年9個月。

香港媒體當時報道，案件在泰國發生，香港法院有權審理，是因為香港政府2003年應聯合國《兒童權利公約》，協力打擊性侵兒童的罪行，並修訂了香港相關法例，規定香港居民即使在境外作出性侵犯兒童的行為，回到香港也可以被起訴。

衝擊台灣政治

台灣前總統、國民黨籍的馬英九，10月21日發佈新聞稿批評蔡英文政府拒收陳同佳一案，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，且有雙重標凖。

新聞稿中，他稱蔡英文「政治考量勝過人命關天，呼籲蔡英文政府體諒被害者家屬的痛苦，不要再借此謀取政治利益。」

台灣明年將舉行總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜也針對此事表示：「找不到不收陳同佳的理由。」並批評蔡政府完全在利用香港「反送中」事件來增加選票，認為「殺人就該回台審判」。

陳同佳「蝴蝶效應」

今年20歲的陳同佳涉嫌在去年2月在台北酒店內殺害同為香港籍並懷有身孕的女友潘曉穎。陳之後潛逃回港，因為在香港盜刷死者信用卡，而被香港法院以洗錢罪判刑29個月。

陳同佳的案件，觸發香港政府啟動修訂《逃犯條例》以及後續震驚國際的香港」反送中「示威。

圖片版權 Getty Images Image caption 《逃犯條例》修訂計劃在6月引起一連串大規模抗議，從相對和平的示威，逐步演變成警民暴力衝突。

為引渡陳同佳赴台接受法律調查，香港政府今年初提出修訂《逃犯條例》，以便以個案方式與台方安排引渡。

但這個修訂建議若通過，將同時適用於中國大陸和澳門，結果引起香港民眾甚至商界的反對，大規模「反送中」示威運動從6月開始至今尚未平息。期間，數次有上百萬人上街抵制此案。