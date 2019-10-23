中美北京隱形交鋒 管控台灣南海衝突風險引關注

圖片版權 EPA/US NAVY Image caption 美國最新的里根號航母在一艘驅逐艦和兩艘巡洋艦的護衛下進入中國在南海劃定的"九段線"進行了"自由航行"。

第九屆北京香山論壇落下帷幕。雖然會議氣氛總體比較友好，但或明或暗，台灣和南海問題依然是一個焦點。中美之間如何管控衝突風險引起關注。

中國國防部長魏鳳和在開幕致詞中強調，「台灣問題"是中國"最大的國家利益」，「任何人，任何勢力都阻擋不了中國統一」。

北京香山論壇類似新加坡的香格里拉對話，是中國舉行的年度安全防務對話，對話旨在促進國際安全合作與亞太地區安全。但是台灣回應說，北京香山論壇已經成為批評美國，恐嚇台灣的專門場所。

這次論壇關於大國關係和國際秩序與安全的討論在中國成立70週年的背景下進行。與此同時，在台灣明年一月總統選舉前，台海兩岸的緊張關係達到了空前的水平。

魏鳳和說，「中國是世界上唯一尚未實現完全統一的大國，解決台灣問題、實現祖國的完全統一，是大勢所趨、大義所在、 民心所向。」

圖片版權 Reuters Image caption 這次魏鳳和在強調國家統一的時候還特別說，絶不會任由台獨分子鋌而走險，絶不會坐視外部勢力插手干涉。

香山論壇恐嚇台灣？

1949年國共內戰中，國民黨政府失敗逃往台灣。台灣獨立的支持者認為，北京的中共政權從來沒有對台灣實行過統治，因此「統一」無從說起。但是北京認為台灣是中國領土的一部分，中國最高領導人習近平今年初重申要不惜使用武力實現台灣統一。

路透社在北京的記者報道說，以民主而自豪的台灣一直就北京專制以及威脅地區和平發出指責。報道說台灣民眾對接受北京的專制政權的統治並不感興趣

台灣問題一直是中美關係中最敏感，而且是具有潛在軍事危險的問題。美國不斷支持台灣，包括對台軍售經常激怒北京，導致中美關係緊張。

這次魏鳳和在強調國家統一的時候還特別說，絶不會任由台獨分子鋌而走險，絶不會坐視外部勢力插手干涉。

在魏鳳和發表講話第二天，台灣陸委會做出回應說，「香山論壇已經成為中共專屬的批美嚇台場域，無助於亞太安全對話，更破壞區域和平」。

「自由航行」激怒中國

魏鳳和在講話中還談及了南海問題，他說中方反對區域外國家打著航行和飛躍自由的幌子，到中國南海來展示武力，進行挑釁，引發局勢緊張。

中國軍事科學院的中美防務關係專家趙小卓之前接受《環球時報》採訪時說，此次香山論壇討論不會迴避南海和釣魚島等熱點問題，預計美國航母進入南海島礁12海里會成為熱門話題。

路透社報道說，美國認為南海周邊的東南亞國家受到中國「脅迫」，令南海局勢緊張。美國海軍經常性在南海巡邏進行自由航行，包括此次派遣航母進入巡航。

與此同時美國也加強了對中國的批評，指責中國在南海擴建島礁，修建軍事設施，破壞了地區的安全。路透社報道，中國1700億美元的龐大軍費僅次於美國，南海申索國如文萊，馬來西亞，菲律賓，台灣和越南的軍費開支增長幅度遠遠落後於中國龐大的軍事開支。

美國除了經常性派遣軍艦進入南海靠近中國控制的島嶼，還加強對東南亞國家的游說，要求他們聯合起來應對中國日益增強的影響。10月中旬美國，菲律賓和日本在菲律賓西部的南海海域進行了聯合演習。這是日本首次參加美國和菲律賓進行的年度演習。

圖片版權 Reuters Image caption 史迪威認為中國為維護"九段線"不斷挑釁東盟國家，阻止他們進入資源豐富的南海，造成了地區不穩定，增加了衝突風險。

「九段線」潛在衝突

雖然魏鳳和在周一的講話中說中美關係目前遇到很多困難和挑戰，但是兩國關係總體穩定。但他在談到南海諸島，釣魚島及其附屬島嶼時明確表示，那是"中國固有領土，老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟"。

在中國70週年國慶日過後，美國最新的「里根」號航母在一艘驅逐艦和兩艘巡洋艦的護衛下進入中國在南海劃定的「九段線」進行了「自由航行」。《日本時報》報道說，這是美國對中國在南海不斷增強軍事存在做出的反應。

所謂的「九段線」即中國在地圖上用9段虛線把南海350萬平方公里，南海90%的海域劃入中國領土的標誌。美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史迪威上周在參院外交委員會作證時對中國基於「九段線」的主權要求發出指責，說「九段線」既不合法，也不合理。

史迪威說，（中國的）這些要求，並非完全沒有法理，歷史或地理依據，但是它讓其它國家付出了代價。他認為中國為維護「九段線」不斷挑釁東盟國家，阻止他們進入資源豐富的南海，造成了地區不穩定，增加了衝突風險。