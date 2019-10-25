香港水炮車誤射事件後受關注的印度裔香港人

圖片版權 Getty Images Image caption 香港特首林鄭月娥到九龍清真寺，就警方水炮車的行動向當地穆斯林團體致歉。

香港因《逃犯條例》修訂引起的示威浪潮持續，警方周日（10月20日）在九龍區處理示威時，使用水炮車向九龍清真寺外的十多名市民和記者噴射顏色水，部份水劑更噴進清真寺範圍，香港特首林鄭月娥和警務處處長盧偉聰第二天隨即到清真寺拜訪回教領袖致歉。

但爭議仍然未有平息，在現場被水炮車射中的記者和途人當中，包括香港印度協會前主席毛漢（Mohan Chugani）。他之後接受當地媒體訪問時透露，林鄭月娥和警務處副處長鄧炳強先後給他打電話致歉，但毛漢仍然批評警方的做法「過份」，堅持就事件向警方作出正式投訴。

香港警方過去多個月處理示威浪潮時態度強硬，多次反駁警方涉嫌濫用武力的指控。但回應毛漢的不滿時就主動致歉，令外界的焦點集中在印度裔居民這個佔香港人口不足1%的群體。

香港的人口主要是華裔居民，其餘人口主要是菲律賓和印尼裔居民。香港政府2016年中期人口統計顯示，香港只有約36,000多名印度裔居民，但他們對香港的發展影響很大。

清政府1842年把香港島割讓給英國後，就開始有印度人移居香港。他們大多由港英政府從印度招聘，加入香港警隊和當時駐守香港的英軍，當中也不乏商人，其中最著名的包括律敦治（Jehangir Hormusjee Ruttonjee）、麼地（Hormusjee Naorojee Mody）等。律敦治醫院、麼地道等香港著名地標都以他們 的名字命名。

香港和印度當時都是英國殖民地。香港大學歷史系教授高馬可（John Carroll）在《香港簡史》（A Concise History of Hong Kong）一書形容， 兩地貿易關係十分密切，主要貨品是棉花和鴉片。

圖片版權 Getty Images Image caption 律敦治在香港籌備興建律敦治療養院，之後再興建律敦治醫院，是香港其中一家主要的醫務設施。

除了貿易，許多知名香港機構和公司背後都有印度人的蹤影。其中，麼地曾經捐款協助成立香港大學，也成立提供橫渡維多利亞港渡輪服務的天星小輪公司。

房地產國際中介第一太平戴維斯（Savills）2017年的資料顯示，印度社群擁有的房產數量主要集中在尖沙嘴，這個區也是香港少數族群聚居的地方。

印度裔社群在香港主權移交中國後，繼續在政治和商業界別扮演重要角色。擁有印度血統的夏佳理（Ronald Arculli）曾經擔任香港政府行政會議召集人，也獲委任為香港交易所董事會主席。

香港主要人口是華人 擁有亞洲其他民族血統的居民約佔總人口7%

在《逃犯條例》修訂爭議中多次發聲的香港總商會，它的主席夏雅朗（Aron Harilela）也是印度移民的後代。

除了政界和商界，香港演藝圈也不乏印度裔居民的身影，其中比較知名的包括藝名「喬寶寶」的香港演員喬保羅（Gill Mohinderpaul Singh）、脫口秀演員「阿V」（Vivek Mahbubani）等。

毛漢在周日被警方水炮車射中後，香港媒體發現他曾經出席建制派組織7月舉辦的「守護香港」集會，期間上台發言，希望香港盡快回復和平。而毛漢的弟弟褚簡寧（Michael Chugani）是香港著名的傳媒人，在香港無線電視主持專訪節目。

翻查資料，毛漢所屬的印度協會去年8月舉行印度獨立日紀念酒會，中國全國政協副主席董建華、政務司司長張建宗都有出席。

圖片版權 AFP Image caption 少數族群市民周日的遊行期間，在重慶大廈大門向參加遊行途經的人士派發瓶裝水。

刻板印象

印度裔香港人在社會扮演不同重要角色，許多調查卻顯示一般華裔居民卻對他們，以致其他在香港的少數族裔一樣欠缺認識。

香港沒有新加坡一樣強制要求各個種族必須混居的政策。香港政府2016年中期人口統計的數字顯示，大部份來自南亞地區的少數族裔居民聚居在尖沙嘴、九龍城和元朗等區域。

香港一個年青組織2016年的調查發現，超過一半受訪者從未與香港印度裔居民等少數族裔接觸。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威浪潮中的少數族裔：我們都是香港人

近年許多來自印度、巴基斯坦等國的公民，以遊客身份到達香港後申請難民資格，滯留香港期間因為無法合法工作，經常成為犯罪團伙的招攬對象。香港媒體經常大篇幅報道這些難民申請、以至在香港犯案的新聞，令當地華裔居民對這些種族的印象更差。

香港立法會議員何君堯去年7月在一個委員會上提議，政府應該修改目前香港家庭從印尼、菲律寶等地聘請家務助理的政策，優先聘請香港的少數族群人士出任這些工作。建議被少數族裔代表批評將香港人「一分為二」，帶種族歧見。

何君堯之後補充說自己絶非貶低任何族裔，但香港媒體評論質疑為什麼他故意針對這些族群提供這種低下階層工作，形容何君堯的做法把香港華裔居民對少數族裔的「刻板印象固化」，加深對少數族裔的歧見。