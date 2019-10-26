台灣同志的軍旅生活：「我是同性戀，也是軍人」

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 一名出櫃的台灣同志軍人。

一名「出櫃」的台灣同性戀軍人，向BBC中文披露性傾向如何影響軍旅生活，以及如何在被指充滿歧視及嘲諷的軍營中發展出一套「生存之道」。

10月26日，在台北舉行同志遊行的同一天，台灣還有一場空軍集體婚禮，因首次有身著軍服的同志伴侶參加而備受矚目。不過就在婚禮的前一周，這對同性戀新人因不敵外界壓力而選擇退出。更早前，則有另外兩對海軍同志新人也取消報名。

BBC中文曾與退出集體婚禮的空軍同志新人取得聯繫，他表示感謝外界祝福，但因不願曝光身份而婉拒採訪。

台灣的同性戀軍人

今年5月17日台灣同志婚姻合法化象徵同志權利的進步，然而在相對封閉的軍中，因為軍人包袱、同儕及社會壓力等因素，同志身份似乎仍是禁忌話題。

台灣軍人聯合婚禮原有兩對海軍及一對空軍的同性新人報名參加，卻紛紛因外界壓力而選擇退出。

據媒體報導，同志軍人參加集體婚禮的消息傳出後，雖然有許多人對官兵表示祝福，但也有人在社交媒體批評軍人，稱「同婚法是台灣民主之恥」，甚至對他們進行人身攻擊，歧視語言不斷。因為不堪其擾，同志軍人評估後決定退出。

一名出櫃的李姓職業軍人，軍中資歷已有五年，目前是士官階級，因為擔心影響同袍及長官，而選擇匿名受訪，對BBC中文披露出櫃後的軍旅生活，試圖拼湊出男同志在軍中的生活面貌。

他對BBC中文表示，過去幾年，同婚專法使同志議題在社會的討論度大幅增加，因此反對同性戀的人在軍中也不太敢表態。但是，時不時仍會因為它的同志身份及陰柔特質，而被嘲諷「娘娘腔」。

今年28歲的李姓軍人早已習慣被笑「娘」。他說：「國高中時就常被罵娘炮，會很難過。但我知道越表現出難過的樣子，他們越覺得你好欺負，所以為了不服輸，我就會在體能上鍛煉自己。」

他講述了自己如何在男性為群體的的軍營中自我保護和免被欺負的作法。「我跑步跑得比他們快，若被嘲諷就不能後退，反而要直接面對。」

身形高瘦的李姓軍人向BBC中文表示，曾有剛入伍當兵的學弟，會因為他的同志身份而與同袍竊竊私語，「那感受很不好，但我會故意走近他們，他們就會停止。」他強調，你要表現出很強勢的樣子，他們就會怕了。

李姓士官描述軍營有如社會縮影，營區也有為數不少因宗教信仰或本身價值觀而反對同性戀的同事。

他自認幸運，在一連約80名軍人中，作為唯一的出櫃同志，從來沒有在身體上被欺負，反而和同袍相處融洽，人緣極佳。他說：「他們不會讓我搬太重的東西，對我很好。」

從軍前，他也曾擔心洗澡時必須坦誠相見，可能會被開玩笑，但後來發現很多異性戀者也會害羞、擔心，所以彼此都非常禮貌，後來洗澡也就只是日常的一部分。他還說，台灣軍營的浴室現在都有隔間，開放式澡堂已非常少見。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 李姓士官描述軍營有如社會縮影，營區也有為數不少因宗教信仰或本身價值觀而反對同性戀的同事。

仍是軍中禁忌？

李姓士官是軍隊中少數出櫃的同志，更多同志會因各種原因選擇隱滿性傾向。他說：「有些營區可以感受從日常聊天中，聽到對同志的批評，感受同袍對同志的敵意，擔心異樣眼神，因此不敢出櫃。」

他並舉例，曾有在外島（非台灣本島）當軍人的朋友被罵「娘娘腔」，因為個性很直接而和另一人互罵，後來就被懲處。

已卸下軍人身份的前士官鄭鬱穎向BBC中文透露，許多軍人不敢出櫃，因為軍中較資深的長官仍非常保守，會認為同志行為沒有紀律、不守規矩，部分同志軍人可能擔心長官的眼光而不敢表明同志身份。

她曾聽到士官長向一名出櫃的同志軍人說，「我不討厭同性戀，但不要被我被我看到（同性戀行為）。」也曾聽到女性特質較強烈的軍人會被笑：「怎麼力氣跟女生一樣小？」

鄭鬱穎說，通常出櫃的軍人很容易成為眾人焦點，或成為遭起哄的對象。不過，李姓軍人強調，台灣軍中的申訴管道比過去完善，長官或同袍若排斥同性戀也不太敢直接說來出來，或對他們說出歧視語言，因為他們擔心可能遭到投訴。

已離開軍隊的鄭鬱穎認為，去年台灣同志婚姻公民投票已促進軍中同仁彼此討論同志議題。她表示：「現在年輕人對不同性傾向的接受度越來越高，因為很多軍人入伍前，可能身邊都有同性戀的朋友。」

事實上，台灣軍中有進行有關性別平等的教育課程，2017年台灣國防部更首度在軍中播放同志短劇《彩虹》，一度引發「反同」團體的批評。

李姓軍人說，有時營區會請有宗教背景的講師，教授性別平等教育，「雖然沒有明講同性戀不好，但會特別強調家庭倫理的重要性等等。」作為同志的他，會覺得不太舒服。

鄭鬱穎說，她相信在軍中適度推動的同志教育，可以幫助軍人認識不同性傾向的人。

過去，台灣國防部曾經訂明同性戀者不能當憲兵，2001年遭到同志團體抗議，隔年5月才取消該項規定。時任台灣國防部長湯曜明當時向媒體表示，過去有此限制，是為了「維護非同性戀者的安全」。

放眼世界，各國軍隊對同性戀的規定都有所不同，像是韓國《軍刑法》就規定，軍人間的「肛交及其他不雅行為」可被判處最高兩年徒刑。總部設於美國紐約的「人權觀察」今年三月曾發表聲明表示：「韓國的國內法應透過軍中同性戀行為除罪化，來履行自身的國際人權義務」。

美國軍隊則曾於1994年至2010年，針對軍隊同性戀者實行「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell）的政策。不過，美國政府在2011年廢除該政策，終結出櫃同性戀者不得從軍的禁令。

時任美國總統奧巴馬表示，「終止『不問不說』政策，成千上萬愛國的美國人將不會被迫離開軍隊，成千上萬美國人將不再為了替心愛的國家服務而活在謊言中。」