英國集裝箱慘案、陳同佳案、英國脫歐等本周更多故事

圖片版權 Reuters Image caption 如今泰國貴妃詩妮娜只是被剝奪頭銜，她還會面臨什麼懲罰仍然是未知數。

2019年10月第四周，英國警方發現一輛卡車內藏有39具屍體，並稱死者據信均為中國公民，這一案件在華語世界內外均帶來極大衝擊，但中國官方周五（10月25日）回應表示，有關遇難者的國籍身份「尚待確認」；引發香港「反送中」風波的陳同佳刑滿出獄，但又觸發台灣與香港之間一場新的司法角力。

同時國際新聞方面，智利、西班牙等全球多地相繼爆發大規模示威，不免讓人與香港形勢聯繫比較；英國脫歐形勢不斷變化，關鍵日期也一變再變；而泰國貴妃被廢的新聞也引起我們讀者的極大興趣。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 英國集裝箱慘案：數名越南人家屬擔心親人遇難

圖片版權 Family of Pham Tra My Image caption 26歲的范茶梅（音譯 Pham Tra My）的親屬在周二（10月22日）晚上收到了她發來的短信，說她正感到窒息。

本周英格蘭東南部一個工業園區內一輛貨櫃車箱內發現39具屍體，貨櫃車司機涉嫌謀殺已被拘捕。雖然英國警方稱相信本周集裝箱慘案39名遇難者據信均為中國公民，但中國官方周五（10月25日）回應表示，有關遇難者的國籍身份」尚待確認「。

英國廣播公司BBC聯繫到3名越南人的家屬，他們擔心他們的親屬可能在英國發現有39具移民屍體的集裝箱拖車上。

中國駐英國大使館發佈聲明稱：我們以沉重的心情看到英國媒體關於埃塞克斯郡發現39人死亡的報道，正與英國警方聯繫，核實確認相關情況。中國大使劉曉明還說，中方尚不可確認39人都是中國公民。

2. 陳同佳案：台灣要求派員押解嫌犯 香港政府嚴辭拒絶

Image caption 陳同佳因洗黑錢罪被判入獄。他將在10月23日刑滿出獄，日前表明願意到台灣自首，卻遭台灣方面拒絶入境。

香港居民陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的案件，被視為香港「反送中」示威抗議的導火索。嫌犯陳同佳10月23日刑滿出獄，此前向香港政府表達了前往台灣自首的意願，港府也稱會協助陳同佳到台投案。

這起案件數日內在台港兩地發酵，從司法層面升級至政治角力。因為兩岸三地高度的政治敏感緊張關係，以及在香港示威仍未止息的當下，即使陳同佳抵台自首，預計短期間台港在司法合作上阻礙仍在。

3. 英國脫歐：約翰遜稱爭取12月12日舉行大選

英國脫歐大戲仍在緊鑼密鼓地上演。英國首相約翰遜表示，他將給予議員們更多時間辯論脫歐問題，但條件是他們必須同意在12月12日舉行大選。

短短一周內英國脫歐形勢數度轉折，我們為你整理了中間重要事件，讓你緊跟最新發展。

4. 從香港到智利 全球抗議「遍地開花」的原因

圖片版權 AFP/Getty/Reuters Image caption 從智利、香港到黎巴嫩，都有上街的示威者。

最近多個星期，從黎巴嫩到西班牙再到智利，都爆發過大規模的示威。它們無論從原因、行動方式以及目的等方面都各有不同，但是當中卻有一些主題是共通的。

幾個國家，雖然各自在地理上相距萬里，但是示威爆發的原因卻有相似之處；有一些人更會從其他國家的示威當中得到啟發，並從中找到如何組織和實現目標的方法。

我們總結出一些各地人們走上街頭的原因，看看全世界街頭抗議都在反抗什麼。

5. 台灣同性婚姻跨不過的牆：跨國伴侶

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 31歲的澳門人梁展輝與台灣伴侶、28歲的丁則言交往近五年，想登記結婚卻被台灣政府拒於門外。

台灣在10月26日舉行一年一度的同志遊行。這是今年台灣通過同性婚姻專法後首次舉辦大規模同志遊行，同時也是亞洲最大的同志遊行。

今年專法通過後至9月底，台灣已有2155對同志情人共結連理，不過還有一些人因為伴侶來自其他國家或地區不能結婚，我們的記者前往台灣記錄了一對這樣愛侶的故事。

6. 泰國貴妃詩妮娜被廢：我們所知有關她的一切

圖片版權 EPA Image caption 詩妮娜·披拉薩甘婭妮（Sineenat Wongvajirapakdi）是一名受過專業訓練的飛行員，她在今年7月被冊封為泰國貴妃。

泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣佈剝奪貴妃詩妮娜·披拉薩甘婭妮（Sineenat Wongvajirapakdi）王室封號一事，引發全球關注。

詩妮娜在7月才被授予王室配偶頭銜，但王室公告指其「對國王行為不當和不忠」。

在一些泰國觀察家看來，這件事並不只是普通「宮斗」，更顯示出泰國政治制度的走向。