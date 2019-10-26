圖輯：台北舉行「2019台灣同志遊行」
- 2019年 10月 26日
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10月26日，台北舉行「2019台灣同志遊行」（Taiwan LGBT Pride），這是台灣同性婚姻通過後的首次同志遊行，吸引全台各地及各國的同志團體、社會運動者參與。
台北同志遊行通常在每年十月底最後一個周六舉行，遊行首次舉辦於2003年，是華人社會領導首次的同志遊行，今年是第17年，主題為「同志好厝邊」——也就是閩南話的「好鄰居」。
同志遊行組織方說，今年的遊行人數與周邊參與觀光人數預期將突破20萬人。
請看BBC中文記者從台北現場發回的報道和圖片：