美前議長分析中俄結盟：假如明天北京攻台

圖片版權 EPA Image caption 美國前眾議院議長紐特·金里奇說，中國急速現代化，經濟，軍事和世界影響迅速擴大，毛澤東時期的落後狀態成為一個真正的世界強國，因此對美國構成多方面的威脅

美國前眾議院議長紐特·金里奇（Newt Gingrich）最近出版新書《特朗普VS中國： 正視美國最大的威脅》。書中說，中國急速現代化，經濟、軍事和世界影響迅速擴大，從毛澤東時期的落後狀態成為一個真正的世界強國，對美國構成多方面的威脅。

金里奇周日（10月27日）又在福克斯新聞網上發表評論說，如果中國同俄羅斯結盟，他們會對美國以及全球安全構成嚴重威脅。他舉例說明美國面臨的困境：假如中國決定明天入侵台灣，美國怎麼辦？

中國和俄羅斯目前都受到來自美國的經濟壓力。俄羅斯在2014年兼併克里米亞以及在2016年被指干預美國選舉後受到美國的嚴厲制裁。美國觀察家說，中俄兩國關係進一步密切。早在今年1月，當時的美國國家情報總監丹·柯茨（Dan Coats）說，中國和俄羅斯親密程度達到了1950年代中期以來的最高水平。

Image caption 美國前眾議院議長紐特·金里奇新書最近出版新書《特朗普VS中國: 正視美國最大的威脅》。

中俄軍事聯手？

今年6月，習近平在莫斯科訪問期間正式把中俄兩國關係描述為「新時期全面戰略協作伙伴關係」。習近平對普京說，俄羅斯是我訪問過最多的國家，「普京總統是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友。」

金里奇在最近發表的評論中說，中國不僅在軍事發展和武器方面取得顯著進展，而且在很大程度上控制了南海。因此任何軍事介入保衛台灣的行動都會被看作是對中國的攻擊。

在這種情況下美中兩個超級大國就可能發生激烈衝突。金里奇當然認為美國會在這場衝突中勝出，但要付出很大代價。但是他又設想，如果中國在俄羅斯空軍力量的幫助下進攻台灣，結果又如何呢？

圖片版權 MOD Image caption 俄羅斯派出Tu-95MS戰略轟炸機同中國的轟-6K戰略轟炸機7月在日本海進行了聯合巡航

金里奇認為，如果那種情況發生，對美國來說衝突就會更加困難而且人員犧牲和財力消耗會更大，美國獲勝的機會也小得多。因此美國現在不僅要關注在某個地區同中國可能發生衝突的問題，而且要決定是否希望冒險同中俄聯盟對抗。

自2013年後，中國領導人習近平同普京會見了多達24次，同期習近平同美國總統會見的次數為16次。金里奇說，如果中俄戰略結盟成真，美國就要徹底改變其國家安全計劃和戰略。

中俄合久必分？

中俄結盟或許是出於雙方的短期需要，但其聯合的基礎是雙方同美國和西方的利益衝突和對立。《外交家》雜誌上周發表分析說，最近俄羅斯決定幫助中國建立早期導彈預警系統，是兩國戰略聯合得到進一步促進的證明。

圖片版權 AFP Image caption 習近平對普京說，俄羅斯是我訪問過最多的國家，「普京總統是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友。」

10月初俄羅斯總統普京透露，莫斯科正幫助中國建造導彈襲擊預警系統。普京在「瓦爾代」國際辯論俱樂部會議上說，目前世界上只有俄羅斯和美國有此類系統，「這是一件非常重大的事，將大大增強中國的防禦能力。」

據俄羅斯媒體報道，在開發解放軍早期預警系統網絡的軟件方面，中國和俄羅斯簽署了價值約6千萬美元的合同。中國目前已經擁有俄羅斯先進的S-400防空導彈系統。

俄羅斯目前正在研發更先進的S-500防空導彈系統，莫斯科認為北京也將購買這種更新的防空系統，那將有助於解放軍建立一體化的早期預警和導彈防禦系統。

不過《新聞周刊》北京分社社長劉美遠最近撰文說，雖然有人擔心中俄結盟威脅美國，但或許中俄結盟的威脅被誇大。歷史上的大國結盟不會持久，如三國演義中所說的「合久必分」。另外她認為，現在中俄接近的主要原因是中俄兩國同特拉普政府之間的緊張、不確定和潛在的的敵對。