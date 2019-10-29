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香港民主派團體「香港眾志」秘書長黃之鋒原本計劃參與11月24日舉行的區議會選舉，但周二（29日）獲選舉主任通知其提名無效。

黃之鋒強烈譴責政府進行政治篩選和審查，剝奪其參選權利，批評選舉主任「淪為思想警察」。

香港政府發言人表示，鼓吹或推動「民主自決」的人士不可能履行區議員的職責，強調有關決定並非部分社會人士所指的「政治審查、限制言論自由或剝奪參選權」。

「民主自決」是否等同「港獨」

黃之鋒原本計劃角逐香港島南區區議會海怡西選區的區議員，但他在10月29日獲選舉主任蔡亮致函通知，選舉提名無效。

黃之鋒此前曾多次被當局要求，對是否認同「民主自決」的主張以及過往發表的言論作出解釋。

黃之鋒聲稱自己並不代表「香港眾志」參選，他個人提倡和支持香港人可以「自決前途」的意思，是指「50年不變」期限屆後的前途問題，香港人可以共同參與決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年5月19日，手舉自決標語的黃之鋒被交通警察帶走。這發生在中國高官張德江訪問香港之際。

黃之鋒說，眾志及其本人不提倡或支持港獨作為自決選項，他個人「不主張香港獨立」，就算有所謂「自決前途」的結果，那結果也不代表會對中國或香港政府具有法律約束力，只是用於表達香港人的意願。

他強調，任何香港未來前途的決定，都應在「一國兩制」的憲政框架內進行，自己也承認香港是中國一部分。

但他的解釋不獲選舉主任蔡亮接納。

蔡亮在發給黃之鋒的通知書表示，「香港眾志」的立場是以「港獨」作為香港人自決前途的選項，黃之鋒在香港眾志擔任要職，立場亦應一樣。

雖然黃之鋒曾經表示，眾志及其本人不提倡或支持港獨作為香港人自決前途的選項，但蔡亮認為這句說話「並非真心」，而是「迫不得已」的情況下要作出妥協，黃之鋒嘗試「誤導」外界認為他和眾志已摒棄自決前途的主張。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年9月，黃之鋒（左）和香港歌手何韻詩（中）等在華盛頓參加美國國會聽證會。

香港政府發言人在29日回應說，「民主自決」或支持香港獨立作為自決前途的選項來處理香港體制等，均不符合香港在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸。

政府聲明說，「特區政府認同及支持選舉主任的決定。鼓吹或推動民主自決與法例要求之聲明內擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的內容相違背，該候選人不可能符合相關選舉法律的規定。」

黃之鋒質疑，選舉主任是主觀推測其政治取態，曲解他的回應，質疑這個決定是收到北京命令的政治審查。

他認為政府「殺一不能儆百」，他被取消參選資格，只會激發更多香港人投入抗爭，亦證明了為何目前街頭抗爭仍然持續。

分析：修例風波後，香港自決派被剝奪參政權

BBC中文記者 林祖偉 發自香港

按程序，一個人能否參選是由選舉主任決定，但能否入閘的標凖自2016年起不斷改變。

2016年1月，主張「港獨」的本土民主前線發言人梁天琦，順利入閘參加立法會補選，但同年9月，港府要求參選人簽署確認書，梁天琦表明自己放棄「港獨」立場，但被選舉主任認為他未有放棄原有主張而失去參選資格。

當年，「香港眾志」創黨主席羅冠聰同樣能夠入閘參選，但他後來與多名議員，因為宣誓事件而被褫奪議席。當時「香港眾志」同樣是被視為「自決派」，希望推動2047年前，香港人能以民主方式決定香港前途。

到去年，「香港眾志」常委周庭報名參加立法會港島區補選，但遭選舉主任認定她不擁護《基本法》及效忠香港，裁定其提名無效，周庭之後向法院提出選舉呈請，高等法院法官在9月2日表示，任何人提倡自決或港獨，都不能有意真誠擁護《基本法》，但認為選舉主任需要讓有意參選人解釋，去決定其參選資格。

如今，「香港眾志」派出黃之鋒參與區議會選舉也不成功。

分析認為，這反映「自決派」也不會獲港府批准參與選舉，可能導致更多曾經表達支持「自決」理念的人都不能夠在往後參選。這可能是香港修例風波爆發後，香港選舉政治發生的最新變化。

黃之鋒曾經向美國國會美中經濟與安全審查委員會委員，提供選舉主任名單。這些決定參選資格的選舉主任，可能成為被制裁的對象。

黃之鋒的選區早前出現一些人事變動，引發外界關注。他原擬參選的選區選舉主任原本是周佩芬，但周佩芬突然「因病休假」，改由油尖旺民政事務專員蔡亮兼任該區選舉主任，有民主派人士懷疑周佩芬是「被休假」，或是不想成為取消黃之鋒參選權的選舉主任。

圖片版權 AFP Image caption 黃之鋒曾赴美爭取美國國會通過《香港人權與民主法案》。

香港區議會選舉是什麼？

香港區議會是香港地區層次的議會，處理地區日常生活的事務，向政府提供意見。新一屆區議會選舉將於11月24日舉行，選出452個民選議席，連同27個不用選舉的議席，區議會議席共有479席。當選的區議員任期為四年，由2020年1月1日至2023年12月31日。

香港過往很多政客也是區議員出身，透過地區及社區工作汲取從政經驗和建立市民支持度，一名區議員的月入約3萬多港元。

今屆香港區議會選舉因為「反送中」示威浪潮而備受關注。

根據香港選舉事務處資料，這次區議員選舉合資格選民有413萬人，本年度多了近40萬人登記做選民。

香港媒體和學者分析認為，登記選民增多與反修例運動有關，而民主派明顯在今次選舉中選情較為有利。