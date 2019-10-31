圖片版權 Getty Images Image caption 中國央行很可能是全球第一個推出數字貨幣的央行。

周一（10月28日），全國人大財經委員會前副主任黃奇帆在上海的一場金融峰會上表示，中國人民銀行對於數字貨幣的研究已趨於成熟，中國央行很可能是全球第一個推出數字貨幣的央行。

黃奇帆的講話再次顯示出在神秘面紗之下的中國數字貨幣計劃正緊鑼密鼓地推進。中國從多年以前便開始計劃用數字貨幣取代人們攜帶的現金。今年6月，臉書（Facebook）發佈了數字貨幣「Libra」的白皮書後，中國雄心勃勃的計劃似乎正加速進行。

儘管如此，這個數字貨幣的很多關鍵細節仍不清楚，包括其是否將採用區塊鏈技術。上周，中共最高級別的政治局官員罕見地就區塊鏈進行了一次集體學習，中國領導人在這次學習中強調要「加快推動區塊鏈技術在中國的發展」。

中國的數字貨幣是什麼？

「人民銀行對於DC/EP的研究已經有五六年，我認為已趨於成熟，中國人民銀行很可能是全球第一個推出數字貨幣的央行，」黃奇帆在首屆外灘金融峰會上說。

黃奇帆口中的「DC/EP」便是中國人民銀行計劃中的數字貨幣項目，它是數字貨幣/電子支付（Digital Currency/Electronic Payment）的縮寫。

這種數字貨幣將和人民幣等值，並可以與人民幣自由兌換，更重要的是，它據稱可以在沒有互聯網的情況下使用。但和比特幣等基於區塊鏈技術的現有加密數字貨幣不同的是，央行可能仍將是貨幣的發行者。

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「只要你我手機上都有DCEP的數字錢包，那連網絡都不需要，只要手機有電，兩個手機碰一碰，就能把一個人數字錢包裏的數字貨幣，轉給另一個人，」中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春在今年8月的一堂在線公開課上說。

儘管該貨幣可能將由中國的央行——中國人民銀行發行，但對普通民眾來說，他們需要打交道的對象仍然是國有和商業銀行。

中國人民銀行的官員表示，該數字貨幣將採用雙層運營體系，人民銀行將首先對接商業銀行，而商業銀行再具體負責對接普通民眾。

「因為移動支付的普及，我們已經實現了貨幣的電子化，即便以後推行數字貨幣，在支付這個環節對大多數人來說是無感的，」哈爾濱商業大學金融學客座教授江瀚對BBC說。「反而是銀行和金融機構的感受會更明顯，包括銀行櫃員可能不用再點鈔。」

PK臉書Libra計劃

在中國央行推進數字貨幣計劃之際，在大洋彼岸的美國，臉書CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）則因為名為「Libra」的數字貨幣計劃，在過去幾個月持續遭到「拷問」。

圖片版權 Getty Images Image caption Facebook創始人扎克伯格因為名為"Libra"的數字貨幣計劃，在過去幾個月持續遭到"拷問"。

多名美國國會眾議員指責Libra試圖挑戰美元地位，歐洲多國的央行行長也宣佈抵制。在最近一次聽證會上，扎克伯格反駁稱，「如果Libra不做這件事，中國央行的數字貨幣將會做。」

扎克伯格的擔心自然也可以反過來用於北京。儘管臉書長期在中國遭到屏蔽，但Libra有可能開創一個新的全球性金融體系，讓各國的央行不再是唯一的權威。

「如果Libra 被大家所接受，變成一個通行的支付工具，那麼再過一段時間以後，發展成一個世界級的超主權貨幣，也是完全有可能的。」穆長春在公開課中坦誠地說，「為了保護自己的貨幣主權和法幣地位，我們需要未雨綢繆。」

儘管北京一直嚴厲打擊虛擬貨幣交易，並在2017年9月宣佈加密貨幣「上市」的過程ICO「本質上是一種未經批准非法公開融資行為」，但在這種憂慮下，中國當局一直保持著對數字貨幣的研究。

2014年，在中國人民銀行前行長周小川的領導下，央行成立了數字貨幣研究小組。2018年6月，深圳金融科技有限公司成立，該企業由中國人民銀行數字貨幣研究所100%控股。今年8月，時任央行支付結算司副司長穆長春公開表示，數字貨幣「呼之欲出」。

當然，除了國外這些「虎視眈眈」的競爭者，中國的央行也面臨著國內民營企業所帶來的壓力。

圖片版權 Getty Images Image caption 截至2018年末，中國使用電子支付的成年人比例為82.39%。

「中國央行不想落後於支付寶和騰訊等國內實力強大的玩家，它們已經讓中國央行的大部分現金沒有可用之地，」美國彼得森國際經濟研究所研究員馬永哲（Martin Chorzempa）對BBC說。

中國人民銀行在最近的一份報告中稱，截至2018年末，中國使用電子支付的成年人比例為82.39%。即使在農村地區，這一比例也超過七成。

在此之外，江瀚對BBC表示，數字貨幣還能有效打擊票據造假，以及徵信中存在的信息孤島問題。

央行的高級官員曾表示，推行數字貨幣後，支付數據將是匿名的，但這種匿名是"可控"的，央行作為第三方仍有權查詢。

區塊鏈利好？

上周，中共中央政治局集體學習區塊鏈技術。官方媒體報道說，習近平指示，要將區塊鏈作為中國核心技術自主創新的重要突破口，「加大投入力度」。

該會議結束後，單價長期徘徊在7000多美元的比特幣，應聲大漲逾30%，直接破萬。

然而，中國當局似乎並不想讓投資者把區塊鏈和加密數字貨幣過度的聯繫在一起。官方媒體央視的評論員稱，「區塊鏈的應用不是炒幣，希望炒幣者冷靜」。

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那麼，中國將推行的數字貨幣，會採用和比特幣等加密貨幣相似的區塊鏈技術嗎？

答案是：不確定，但至少不是唯一選擇。

馬永哲對BBC解釋稱，區塊鏈技術不太可能處於這個全國性數字貨幣系統的核心，因為其「效率太低了」。

穆長春曾舉例稱，在2018年「雙十一」購物狂歡節時，中國網聯交易峰值達到每秒9萬筆，而比特幣每秒只能處理7筆。他表示，中國央行將「保持技術中性」，「不一定依賴某一種技術路線。」

江瀚認為，聯盟鏈可能是一個比較好的解決方案。它採用一個中心進行控制，但是在其他節點上進行去中心化。

「中國不可能接受像比特幣這樣完全去中心化的產物，沒有政府能夠控制或有效禁止。在黨的定義下，它更可能的目的是將其用來幫助政府部門和公司之間的合作，」馬永哲說。