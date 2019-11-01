英國政府發表《香港半年報告》：停止示威暴力 尋求政治解決

圖片版權 EPA Image caption 香港近月的示威浪潮中，偶然可看見示威者揮舞英國國旗，要求英國向中國和香港政府施壓。

英國政府發表最新一份《香港半年報告書》，重申香港近月示威浪潮中「少數核心示威者」的暴力行為不能接受，但同時強調香港目前的局勢需要以政治手法解決，各方必須進行「有意義」的對話。

英國政府每半年會就香港的情況發表報告書，講述英方對《中英聯合聲明》執行狀況的觀點。周四（10月31日）發表的報告是香港《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮後首份《半年報告書》，講述今年1月起至6月香港的情況。

英國外相拉布（Dominic Raab，又譯藍韜文）在報告前言形容，香港目前的情況「無可置疑」是近年最嚴峻。他又說英國政府對香港的情況表達「嚴重關切」，重申香港的高度自治和法治是它未來繁榮和成功的保證，各方必須對它予以保護。

政治方式解決問題

拉布同時在序言透露，他早前會見中國外長王毅和香港特首林鄭月娥時分別指出，香港目前必須找尋方法令局勢降溫，同時以政治方式解決問題。

拉布同時說，示威者必須停止使用暴力，警方處理示威浪潮的手法也必須合乎比例。

他又指出，各方必須以保護香港《基本法》和《中英聯合聲明》內規定的權利和自由為目標進行對話，這會顯示中方尊重「一國兩制」的原則。

拉布留意到示威浪潮已經造成超過1000人受傷，包括數百名警察，其中一名示威者更被實彈所傷。他指出英國政府已多次就警察懷疑對示威者濫用暴力表達關注，同時指出《中英聯合聲明》保證香港人有權舉行和平、合法的示威活動。

圖片版權 Reuters Image caption 報告指香港示威者必須停止暴力。

過去有關《香港半年報告書》的相關報道

除了歡迎林鄭月娥早前舉行的社區對話會外，報告沒有對香港官員就《逃犯條例》修訂相關事件作出評價，也沒有透露英方會否就事件制裁任何香港官員。

這份長達19頁的報告之後花了三頁多講述至6月30日《逃犯條例》修訂引起的示威情況和相關事件，其餘部份講述今年首六月香港發生的其他事件，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」的安排、香港民族黨因為被指主張「港獨」而被禁等。

香港特區政府發表聲明回應稱，外國政府不應以任何形式干預香港特行政區的內部事務。聲明重申，自香港主權移交以來，一直嚴格按照《基本法》實行」港人治港「、高度自治，充分體現」一國兩制「得到全面和成功落實。

聲明還說，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部份活動最後演變成暴力違法事件，警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。特區政府已開展了多元化的對話平台。

圖片版權 EPA Image caption 報告同時強調香港政府必須尊重市民舉行和平合法遊行的權力。

「《中英聯合聲明》仍然有效」

中國和英國政府在1984年簽訂《中英聯合聲明》，是香港主權移交的重要文件，《聲明》同時列出中國對管治香港的基本方針，包括不在香港實行社會主義制度等。

針對英國再次發表的《香港問題半年報告》，中國外交部駐港公署發言人表示，「香港事務純屬中國內政，對英方一再以所謂報告為幌子干預香港事務表示強烈不滿和堅決反對」。

該發言人說，中方「已多次正告英方，從1997年7月1日起，《中英聯合聲明》中規定的與英國有關的權利和義務都已經履行完畢。英方對回歸後的香港一無主權、二無治權、三無監督權，根本不存在任何所謂『責任』」，並呼籲英國「尊重中國主權「，」停止干預香港事務和中國內政」。

中國外交部發言人陸慷早在2017年一場記者會上回應有關《中英聯合聲明》的提問時更指出，《中英聯合聲明》是一份「歷史文件，不再具有任何現實意義」。

英國政府當時隨即回應指出，《中英聯合聲明》與30多年前簽署時同樣有效。

這份最新的《香港半年報告書》也重申這一點，指出《聲明》是一份登記在聯合國的條約，具法律效力。「任何認為它不再有效的說法都是不能接受的。」