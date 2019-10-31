南亞龍象之爭：中國-尼泊爾跨喜瑪拉雅鐵路

圖片版權 xinhua Image caption 計劃中的尼泊爾-中國跨越喜馬拉雅山的鐵路大部分在中國境內

最近中國領導人習近平訪問了印度和尼泊爾，中國媒體報道說習近平的訪問為南亞睦鄰關係營造新平台。據信訪問有助於北京促進同南亞的交通聯繫和貿易。

不過中國和印度兩個大國存在懸而未決的邊界領土糾紛，是潛在的競爭對手。隨著中國雄心勃勃的「一帶一路」計劃向南亞延伸，尼泊爾現在似乎成了中印兩國擴大地區影響的必爭之地。

今年4月中國正式宣佈把尼泊爾-中國穿越喜馬拉雅山鐵路網包括進在北京舉行的第二個「一帶一路」論壇議題中。中國領導人習近平最近訪問尼泊爾可能進一步推動該鐵路項目，令一直受制於印度的尼泊爾有更多的選擇。

尼泊爾作家布達托基（Arun Budhathoki） 說，儘管「一帶一路」在世界許多地方受到質疑，但是它可能成為陸地封閉國家尼泊爾重要的生命線。他希望中國計劃修建的穿越喜馬拉雅山鐵路能促進尼泊爾經濟，並且能夠平衡印度的經濟影響。

尼泊爾受制於印度

尼泊爾希望既能在中印兩大鄰國之間保持平衡，不得罪任何一方，有能從「一帶一路」中獲益。據尼泊爾《坎提普爾報》報道，尼泊爾總理夏爾馬·奧利澄清說，同中國的戰略伙伴關係並非軍事性質或政治性質，而是經濟和社會發展的聯合，是側重於教育，健康和經濟方面的合作。

夏爾馬·奧利還說，尼泊爾同印度的關係也將是戰略伙伴關係，尼泊爾希望以平等地位與中國和印度建立三邊關係。他說尼泊爾在「主權平等」的基礎上與印度和中國的關係。

圖片版權 xinhua Image caption 中國領導人習近平10月中訪問尼泊爾與尼泊爾總理夏爾馬·奧利會談。尼泊爾媒體說習近平的訪問是「歷史性的訪問」，期待兩國關係進一步發展。

但通過民主選舉上台的尼泊爾共產黨把「一帶一路」看作是該國的地緣政治機遇，許多人希望新鐵路為尼泊爾提供新的選項，讓尼泊爾能更好地保護自己的主權不受侵犯。

布達托基在《外交政策》雜誌撰文說，2015年，印度在沒有正式宣佈的情況下就對尼泊爾實施了5個月的經濟封鎖，試圖在馬德西民族問題上對加德滿都的官員施加壓力，影響該國經濟。

文章引用世界銀行的數字說，制裁導致尼泊爾的GDP下降3%，貧困增加8%，通脹超過12%，還造成食品和藥品短缺，數百人因此喪生。

現有的通往尼泊爾的鐵路受到印度控制，此外印度還有其他手段能對尼泊爾施壓。1975年，當時的尼泊爾國王建議該國成為「和平區」，但是受到印度反對。印度擔心尼泊爾與北京關係過密，於是在1989年印度對尼泊爾實施長達13個月的經濟封鎖。

另外印度經常被指侵佔尼泊爾的土地，令尼泊爾對其與印度的開放邊界不滿。

中尼鐵路影響深遠

現在尼泊爾希望通過修建鐵路成為中國和印度之間的交通紐帶，並從聯繫兩大鄰國的鐵路中獲益。支持同中國發展關係的尼泊爾人認為，除鐵路外，接近中國能讓尼泊爾減少對印度的經濟依賴，而且能夠促進尼泊爾的旅遊和國際貿易。

將來尼泊爾如果再受到印度封鎖，尼泊爾就可能使用中國的陸港和海港。尼泊爾作者布達托基認為，修建中尼鐵路有可能改變中印關係局面，中印兩大經濟體通過尼泊爾的鐵路聯繫能夠為雙方和整個南亞地區釋放更多發展空間。

因此許多人把中國看作尼泊爾潛在的地緣政治外援，布達托基認為夏爾馬·奧利也因此獲得選舉勝利，他贊同獲得中國援助是其競選的主要內容。

而中尼新鐵路被看作是中國向尼泊爾援助的重要部分。中國計劃把西藏拉薩，通過日喀則和吉隆同尼泊爾的拉蘇瓦，首都加德滿都，和南部的佛教聖地藍毗尼，加德滿都西邊的尼泊爾第二大城市博卡拉相連接。

圖片版權 xinhua Image caption 1962年中印發生邊界戰爭，至今兩國領土爭端懸而未決。尼中鐵路連接將使尼泊爾成為連接中印的鐵路樞紐。

尼泊爾評論員阿德希哈里說，直到不久前尼泊爾-印度鐵路一直取得進展。印度希望把印度到尼泊爾東南部城市賈納克布爾 1930年代修建的舊鐵路進行翻修，但今年3月尼泊爾基礎設施與交通部長馬哈塞特（Raghubir Mahaseth）說，要求這段鐵路使用和中國一樣的標凖軌，令印度的鐵路外交受挫。

一帶一路與債務爭議

尼泊爾基礎設施與交通部長馬哈塞特在加德滿都對《外交政策》記者說，尼泊爾有能力自己修建鐵路。但是反對黨的成員，基建專家阿查日亞則指出，尼泊爾山地崎嶇，交通落後，修建鐵路的挑戰很大。雖然鐵路好處很多，但是「缺乏技術經驗和投資是最大的制約因素」。

報道說，計劃兩年建成穿越喜馬拉雅山的中尼鐵路預計耗資3.12億美元，而吉隆-加德滿都鐵路耗資約27.5億美元，加德滿都-博卡拉鐵路耗資約28億美元。與此同時，尼泊爾計劃修建的590英里的東西鐵路也要耗資70億美元。

分析人士擔心尼泊爾這個GDP僅為310億美元的國家無力承擔北部鐵路建設，因此將不得不過度依賴中國貸款。但尼泊爾資深記者加彥德拉說，尼泊爾期望從亞洲投資銀行取得低息貸款修建北部鐵路，這樣尼泊爾才能償還貸款。

中國的「一帶一路」基建計劃被許多人比作中國的「馬歇爾計劃」，被認為有利於發展中國家經濟發展和轉型，降低國際貿易成本，因此受到世界許多國家的歡迎。但中國也被指利用「一帶一路」擴大政治影響，並且令許多國家過度借貸陷入所謂的債務陷阱。

不過今年4月《紐約時報》刊登約翰·霍普金斯大學博黛蓉教授(Deborah Brautigam)的文章，她在文章中說，關於「一帶一路」中國政府通過銀行過度放貸已取得戰略利益的說法缺乏數據證明。