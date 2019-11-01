圖片版權 Getty Images Image caption 代表「連登」的卡通「連登豬」經常出現在香港各區的「連儂牆」。

香港高等法院因應律政司申請，頒發臨時禁制令，禁止任何人在網上平台發佈言論鼓勵或煽動暴力，意圖造成人身傷害或損毀財物，有效期至11月15日。禁制令點名示威者經常用來商討抗議策略的網上討論區「連登」及加密通訊軟件Telegram。

香港民主派政黨及互聯網業界人士擔心，禁制令會造成寒蟬效應，打擊香港言論自由，擔心事件是「禁網」的開始；但建制派政黨認為禁制令有「阻嚇性作用」。

「連登」在社交網站發表聲明，稱目前未收到香港高等法院的禁制令，在接到更多資訊前不作評論，但呼籲香港政府聆聽示威者的訴求以解決問題，避免損害香港聲譽。Telegram未有回應。

圖片版權 AFP Image caption 示威者依賴網上平台溝通。

禁制令的因由和具體內容

在這場「無大台」（沒有公開領袖）示威中，香港網上討論區「連登」是示威者商討抗議策略的平台。用戶需要以互聯網供應商（ISP）或學校、公司電郵作登記，網站上的版面有讚好和負評的功能，方便用戶就個別議題投票，示威者有時會在連登提案或作出呼籲，按照讚好數量決定是否把個別抗議策略付諸行動或鼓勵別人參與。

Telegram則是加密通訊軟件，用戶可以選擇不以電話號碼註冊帳號，以匿名方式分享資訊。Telegram除了提供一對一的通訊，也可以設立一些群組以作討論，有些群組人數達數萬人。

香港政府表示，律政司司長是作為「公眾利益守護者」，10月31日向法庭申請單方面的禁制令，是想禁制有人濫用媒介，煽動示威者作出違法行為、鼓勵使用武器及動員示威者攻擊某些目標財產或傷害他人。聲明指出，這些媒介「具有匿名、即時交流及便捷的特性」。

頒發禁制令的法官高浩文表示，網上平台在示威者的暴力或破壞行為中扮演重要角色，如果不加以限制，相關暴力不會停止。法庭頒下禁制令目的之一是要告知大眾，網上言論並非沒有法律後果，雖然批下臨時禁制令會損害表達自由，但表達自由並非絶對，要有妥協及平衡。

有關禁制令禁止任何人非法及故意作出以下行為：

（a）故意在任何基於互聯網的平台或媒介（包括但不限於LIHKG 連登和Telegram）上傳布、傳播、發佈或重新發佈任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，同時有意圖或相當可能會造成

（i）香港境內任何人的非法人身傷害; 或

（ii）香港境內任何財產的非法損害。

（b）協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上述任何行為或參與上述任何行為。

圖片版權 AFP Image caption 從網上到現實，許多抗議者均是匿名。

禁制令成效疑問

在「反送中」示威活動中，香港政府、香港鐵路、香港機場管理局等均曾經向法庭申請禁制令，希望阻止示威者的違法行為。

法庭按警方要求，10月底頒令禁止披露警員個人資料，防止警員被「起底」；港鐵在8月獲法庭頒布臨時禁制令，禁止任何人非法干擾鐵路網絡。

但這些禁制令頒布後，港鐵繼續被示威者放火破壞，Telegram一個有近20萬人的群組，仍然有警員個人資料及鼓吹攻擊警員及其家屬的言論。

BBC中文記者在周五（1日）仍然在Telegram群組中見到有製作汽油彈的教學，以及警員被「起底」的資料，亦有「私了」警察的言論。

香港建制派立法會議員兼執業大律師梁美芬表示，互聯網的行為受法律約束，包括民事和刑事罪行，但不少人誤解，以為蒙了面就捉不到他們。現時有某些人在網上教唆他人犯罪，例如教人製造汽油彈等，政府和執法部門只是「睜一眼，閉一眼」。

她說，法庭發出禁制令雖然和本身法例有所重迭，但有發放信息宣傳的作用，「一定要由法庭做，法庭是權威來源，它說的話才會受到尊重，政府說一百次也沒用。」

民主派立法會議員楊岳橋向BBC中文反駁指，「如果執法機關睜一眼，閉一眼，那是否有一個禁制令就令執法機關突然打開雙眼？」

他說，經歷數個月抗爭運動，特區政府不是第一次出禁制令，但這些被禁止的行為繼續進行，令禁令變成「無牙老虎」，他指出這是警方及條例不被尊重，執法出現困難的問題 。

他指出，鼓吹暴力的言論，在線上線下都是違法，但如何定義「煽動暴力」本身並不容易，網上言論有時候有不同的解讀方法，不知道警方和法庭會如何定義。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對BBC中文表示，針對網上言論執法有難度，因為連登和Telegram伺服器不在香港，也不是香港註冊公司，就算有搜查令，也不一定得到所需資料。

他認為，政府很難做到禁止網上個別言論，這個禁制令只是想製造「寒蟬效應，白色恐怖」的感覺，但這是一個「愚蠢」的方法，解決不了問題，「其實政治問題就應該政治解決，你收窄他人言論，做法好像極權國家，把香港言論、集會自由都打破，再收窄下去也於無補。」

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民主派憂這是「禁網」的開始

民主派政黨公民黨主席、資深大律師梁家傑接受香港媒體訪問時形容，港府做法威脅香港資訊流通及言論自由，形容是「禁網的先兆」。

楊岳橋質疑當局只是想製造恐慌，讓市民不夠膽在網絡上暢所欲言，「香港政府是否要犧牲香港利益建立中國般的防火牆？」

香港行政會議成員葉國謙在10月初曾經表示，《緊急法》內亦有限制通訊方法的權力，「不排除使用任何方法止暴制亂」，包括「禁網」。

當時林鄭月娥也被問到會否「禁網」，她說，除了《禁蒙面法》外，「無任何計劃再次啟動緊急法來做其他新的規例」。

如果港府需要禁止個別網站或軟件，技術上並不容易做到。

2018年，俄羅斯政府以需要監察潛在恐怖分子為由，要求Telegram交出加密鑰匙，但遭Telegram拒絶，於是俄國政府希望禁止Telegram，但結果牽連許多使用谷歌（Google）或部分雲端伺服器的網站，網上銀行服務、網上游戲、影音網站均受到影響，但禁令實施超過一年，在俄羅斯仍然能夠使用Telegram。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，如果港府要針對連登或Telegram實行封鎖，就是要封鎖其雲端服務供應商的IP位址，但IP位址每隔一段時間就會自行更改，而其他網站如果使用同一雲端服務供應商，亦可能受到牽連。

方保僑認為，如果香港引入中國大陸的防火牆，由政府監管網上言論，「一定好多公司和港府打官司」，因為香港法例訂明要有資訊和言論自由，這樣做會嚇退很多國際公司，相信政府會明白，這樣做「香港會玩完」。

「我不敢猜測政府會否做這些愚蠢的動作，因為已經做了很多，我希望他們不要愚蠢到極點，」他說。