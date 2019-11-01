圖片版權 Feng Video Image caption 為了省下錢來照顧患病的弟弟，吳花燕每天只吃白飯拌糟辣椒。

中國貴州省一名女大學生五年來每天只靠兩元人民幣生活、導致營養不良入院的故事被中國媒體報道之後，社會熱心人士合共向她捐助了近100萬元。

24歲的吳花燕是大學三年級生，有關她的報道於本周較早前登上中國媒體新聞頭條之後，令很多中國人震驚。

她一邊學習，一邊供養生病的弟弟，自己卻已經患上嚴重的營養不良。

對於她的故事，除了同情，也有人表示對政府未能更早察覺到她的困境加以協助而感到憤怒。

故事被報道之後，各界紛紛給這名大學生捐款，總額據報達到了約80萬元人民幣（8.8萬英鎊）。

吳花燕的故事

據中國媒體報道，本月較早前，這名年輕女生因為呼吸困難而被送進醫院。

她的身高只有1.35米（4尺5寸），體重僅20公斤多一點。

醫生發現，她的心臟和腎臟都有問題，這是五年來一直缺少食物造成的。吳花燕說，她需要省下錢來照顧患有精神病的弟弟。

吳花燕的母親在她四歲時就去世了，後來父親也在她上學的時候離世。

她和弟弟之後就跟奶奶生活，後來又由伯父一家撫養，但是伯父每月只能給他們300元的生活費。這筆錢當中的大部分都花在為弟弟治病上。

於是，吳花燕自己每天只有兩元的生活費。據媒體報道，她從來不吃早飯，一天只能吃兩塊錢的米飯，且曾有五年多的時間，大部分時候都靠吃白飯拌糟辣椒過活。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國擺脫貧困的漫漫長路。（英文）

各界捐款

吳花燕的故事引起社會廣泛關注的同時，也引來了對政府的不滿。

姐弟倆所在的貴州省，是中國最窮的省份之一。

很多人在社交媒體上表示願意資助這對姐弟，也有很多聲音質疑為什麼她的學校不幫助她。

有網友說，吳花燕的情況「比阿富汗的難民還慘」，另一些人則批評中國在建國70週年的慶典上花銷如此之大，這個國家卻沒有幫助這樣的窮人。

「又不是深山老林裏，為什麼一個女大學生變成了這個樣子才會引起重視？說明我們的學校，我們的社會都存在著嚴重的問題！」新浪微博上的一條評論說。

有些人則對她一邊上學一邊仍堅持照顧弟弟的責任心表示讚賞：「這個女孩兒太不容易了，是個真正善良，有責任感的好人。」

除了一些眾籌平台上籌得的捐款之外，吳花燕的老師和同學也合共捐出了4萬元（4400英鎊），當地村民也籌措了3000元來幫助她。

政府官員發表聲明指，吳花燕一直在接受最低生活保障金——據稱每月在300至700元之間——現在還將得到2萬元的「急難救助資金」。

銅仁市民政局表示，將會「繼續跟蹤關注這位堅強、善良女孩的生活情況，根據民政部門承擔的低保、臨時救助職責，積極會同相關部門協商解決」。

中國的貧困狀況有多嚴重？

吳花燕的故事令人想起2018年的一個報道：中國雲南省一名小男孩由於天氣寒冷，早上趕到學校時頭髮已經滿布冰霜。

這個當時被稱為「冰花男孩」的小男孩王福滿因此在網上走紅，令中國內外均有人送來捐助。他們被他的堅韌所打動，同時也對他的貧困處境感到驚訝。

圖片版權 People's Daily Image caption 去年在網上走紅的雲南省「冰花男孩」王福滿。

過去數十年中，中國總體經濟增長迅速，但是貧困人口卻沒有消失，貧富差距也在拉大。

其中主要原因包括城鄉收入水平之間依然存在的鴻溝。

根據中國國家統計局的數字，2017年首都北京市居民人均可支配收入為人民幣57229元，對比一下，貴州省這一數字僅為16703元。

統計局數據還顯示，在2017年，中國有3046萬的農村人口仍然生活在國家劃定的每天1.9美元人民幣的貧困線以下。

中國在過去曾稱，到2020年要「消滅絶對貧困」。

另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）在2018年的一份報告指，中國的貧窮不均程度已經從1990年的「中等」變成如今「世界上最貧富不均的國家之一」。