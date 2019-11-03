香港示威：太古城流血事件 多人受傷 區議員被咬掉耳朵

圖片版權 AFP Image caption 香港太古城中心外的現場血跡斑斑

香港示威者周日（11月3日）在太古城中心聚集再度發生流血事件，至少有4人遭到持刀攻擊者刺傷，區議員趙家賢還被人咬掉部分耳朵。

事發在香港太古城中心外，示威者圍起人鏈，一名灰衣男子突然持刀向群眾攻擊，刺傷多人，群眾隨即將他壓制並圍毆施以私刑。

當時在現場的民主動力召集人、太古城區議員趙家賢也出面壓制該名男子，而該名男子卻突然掙脫控制，並咬住趙家賢的左耳，咬甩部分耳廓掉落在地上，現場血跡斑斑。

趙家賢被咬傷後被送往東區醫院搶救，據醫生透露，他的傷勢頗為嚴重，必須立刻動手術，即使接回耳廓，也要看耳朵的微絲血管能否供應血液到受傷的組織，才能恢復耳廓的功能。

血流如注

圖片版權 Reuters Image caption 太古城區議員趙家賢遭攻擊後被送往東區醫院搶救

香港反送中抗議活動持續進行，示威者周日串聯發動「七區開花」集會反對警察暴力行為，活動地區包括港島東部的太古城中心。

有大批群眾在商場中庭舉行人鏈活動，防暴警察起先在商場外面戒備，傍晚衝入商場追捕示威者，一時間群眾四處走避。

在商場外，防暴警察也釋放催淚瓦斯驅散民眾。

香港民主黨議員林卓廷在他臉書上公布了兩張照片，其中一張照片可以看到，趙家賢被咬住左耳，表情痛苦不堪，另一張是他遇襲後手提一個透明塑料袋，袋中裝著被咬下的左耳殘肉，畫面相當驚悚。

港府周日晚上就此事件發表聲明說，政府深表遺憾並嚴厲譴責暴力行為。港府發言人還呼籲意見不同的人士放下分歧，保持理性克制、和不而同的態度，絶不可蔑視法紀，行使私刑。

香港示威持續發生流血暴力

BBC記者麥迪文（Stephen McDonell）從香港發回報道：

周日香港太古城中心外發生的流血事件很快就傳遍了香港的社交媒體，持刀傷人並咬人的男子被群眾制服，並被群眾「私了」（動用私刑圍毆），還有人使用金屬物件。

事發之前，群眾在太古城中心商場內聚集，築起人鏈，唱歌呼口號，香港防暴警察包圍商場，雙方對峙情況緊張，傍晚時分警察衝入商場強制驅散示威活動，頓時現場陷入一片混亂。

有小部分抗議者動手破壞特定店家，遭到破壞的商家都是被抗議者視為是「親中派」的商家。

我在香港一家小餐館的電視上看到示威畫面，電視報道到一半的時候，餐館的一名婦女動手把電視關掉，嘴裏說著：「看這個太讓人心煩了。」

圖片版權 Reuters Image caption 香港防暴警察進入商場強制驅散人群

此前，英國政府發表最新一份《香港半年報告書》，重申香港近月示威浪潮中「少數核心示威者」的暴力行為不能接受，但同時強調香港目前的局勢需要以政治手法解決，各方必須進行「有意義」的對話。

英國外相拉布（Dominic Raab，又譯藍韜文）在報告前言形容，香港目前的情況「無可置疑」是近年最嚴峻。他又說英國政府對香港的情況表達「嚴重關切」，重申香港的高度自治和法治是它未來繁榮和成功的保證，各方必須對它予以保護。