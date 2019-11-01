Image caption 印度政府周四（10月31日）正式在印度控克什米爾地區成立拉達克中央直轄區，其中包括同中國存在領土爭議的地區（拉達克的佛教寺院）

印度在印控克什米爾正式成立「拉達克中央直轄區」，拉達克因西藏因素令問題錯綜複雜，也加劇了中印邊界摩擦的風險。

就在上月習近平訪問印度前夕，印度和中國軍人在拉達克（阿克塞欽）的班公措湖發生對峙，雙方互擲石塊和辱罵。《金融時報》在印度的記者報道說，印度和中國從沒有在西藏和拉達克這個主要有佛教人口居住的地方達成劃界協議。

印度媒體報道，印度政府周四（10月31日）正式把印控克什米爾地區劃分成兩個中央直轄區，其中包括同中國存在領土爭議的拉達克地區。中國已經表示不能接受印度單方面修改國內法律侵害中國領土主權的做法。

印度正式在印度控制的克什米爾地區成立了「查謨和克什米爾直轄區」和「拉達克中央直轄區」，新任命的副邦長在周四舉行了就職儀式。

圖片版權 Xinhua Image caption 《金融時報》報道，在上月習近平訪問印度前，印度和中國軍人在班公措湖發生對峙，雙方互擲石塊和辱罵。班公措湖的2/3在西藏阿里境內由中國控制，1/3在拉達克，由印度控制。

實際控制線不變

針對中國的聲明，印度外交部回應說，「中國繼續佔領查謨和克什米爾和拉達克（阿克塞欽）的大塊地區。中國還非法取得了巴基斯坦控制克什米爾的印度領土……」

今年8月初印度修改憲取消印控克什米爾地區的自治地位，成立不再屬於查謨—克什米爾的「拉達克中央直轄區」。印度高官也表示過，新成立的兩個中央直轄區包括巴基斯坦佔領的克什米爾和中國控制的阿克塞欽地區。

8月6日中國外交部發言人指印度此舉損害中國的領土主權，不承認印度修改法律的效力。

印度修憲後，巴基斯坦外長和印度外長都先後訪問中國進行磋商。中國外交部網站消息說，8月中旬到訪中國的印度外交部長蘇傑生作出三項承諾，即印度修憲不產生新的主權申索，不改變印巴停火線，也不改變印中邊界實際控制線。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺對《環球時報》說，印度此舉顯示印度希望在有關邊界爭議地區加強軍事存在和控制，但不會改變中國對阿克塞欽地區的立場和實際控制。

圖片版權 AFP Image caption 中國問題專家斯托布丹擔心拉達克的西藏影響擴大會破壞印度在那裏的長期戰略利益。斯托布丹說，每年夏天西藏流亡精神達賴喇嘛去拉達克舉行法會，很多拉達克寺院現在都由流亡西藏的僧人控制，拉達克本土的喇嘛被替換。

西藏文化影響

但是新德里觀察家研究基金會的研究員馬立克指出，在拉達克中國邊界一側中國一直擁有基礎設施和軍事能力的優勢，印度一直感受到實際控制線中國一側的壓力，似乎控制線一直在向印度方向移動。

他在《金融時報》報道中說，拉達克包括西藏和新疆一部分地區，西藏和新疆是分隔印度文明和中國文明的緩衝區。但是北京一直牢牢掌控其邊疆地區，而印度一直把注意力集中在西部的印巴邊界地區，沒有足夠重視印中邊界。

前印度大使，中國問題專家斯托布丹說，拉達克一直被控制克什米爾政府的統治精英忽視，給了外部勢力可乘之機。他還擔心拉達克的西藏影響擴大會破壞印度在那裏的長期戰略利益。

斯托布丹說，印度允許西藏文化在拉達克發展，包括每年夏天讓西藏流亡精神達賴喇嘛去舉行法會，很多拉達克寺院現在都由流亡西藏的僧人控制，拉達克本土的喇嘛被替換。

圖片版權 Daniel Noll and Audrey Scott Image caption 拉達克是藏人的傳統居住區，那裏是「第一個佛教徒佔多數的印度邦」。

他認為印度允許拉達克西藏化可能被中國利用，符合中國利益，因為在那裏不僅僅是印度同中國的軍事對峙，而且是一場不對稱的文明和文化的較量。

藏人傳統居住區

阿克塞欽地區位於克什米爾谷底東部，面積約37,250平方公里，在中國境內分別屬於新疆和田縣和西藏的阿里地區。

拉達克是藏人的傳統居住區。

17世紀末（1684年）拉達克同西藏簽約承認西藏為宗主國，每年向西藏的統治者達賴喇嘛進貢。後來拉達克統治者又受過滿清皇帝的冊封，受駐藏大臣「節制」。再以後拉達克成為英國東印度公司屬地。

《金融時報》報道說，北京認為拉達克是中國西藏的一部分，中國仍然控制著1962年中印邊界戰爭期間取得的領土。

印度媒體報道中國軍隊多次越過實際控制線進入拉達克地區。最嚴重的對峙發生在2013年4月，當時印度和中國軍隊在斗拉特別奧裏地 (Daulat Beg Oldi)兩側安營扎寨，發生長達3周的對峙。

2017年8月印度在拉達克靠近實際控制線的地區修築公路招致中國抗議。