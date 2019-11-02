香港示威持續：再有抗議集會 警方施放催淚彈

圖片版權 Reuters Image caption 11月2日，香港大批市民在港島區集會，展開連續第22周的抗議。

香港示威持續已四個多月。星期六（11月2日），香港有人髮起「求援國際，堅守自治」集會，並在維多利亞公園舉行，不過不獲警方批准。警方其後發射催淚彈驅趕集會人士，並停止中區兩個已獲得警方不反對通知書的集會。

香港民間發起的「11·2維園集會」日前被香港警方反對且上訴被駁回。示威者未獲不反對通知書仍參與集會，警方批評示威者漠視委員會的裁決，下午約2時前往維園集結。

超過百名民主派區議會選舉候選人髮起星期六下午3時在銅鑼灣維園舉行選民聚會，市民陸續進入維園中央草坪，站滿大半個草坪。

圖片版權 Reuters Image caption 有一批防暴警員進入維園。

在場人士高叫「五大訴求，缺一不可」的口號，並高舉英國及美國國旗。防暴警察隨後施放多枚催淚彈，銅鑼灣上空一度有直升機盤旋。

香港特區政府發表聲明稱，下午接近五時，「有蒙面暴徒於灣仔一帶的馬路，以雪糕筒、鐵馬等雜物築路障及焚燒雜物。有蒙面暴徒在銅鑼灣撬開商店閘門，並縱火燒燬店鋪。」

聲明稱，「警方警告暴徒立即停止違法行為」，並稱警方已於灣仔及銅鑼灣一帶釋放催淚煙驅散，將會採取拘捕行動。

下午六時左右，警方發佈聲明：由於港島區一帶現正出現大規模非法集結、堵路、暴力衝突及破壞社會安寧的情況，警方根據《公安條例》第17條，停止中區兩個已獲得警方不反對通知書的集會。

圖片版權 EPA Image caption 香港遊行示威自六月爆發以來，還未有結束的意味。

在剛剛過去的中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議（中共四中全會），中央領導層釋放出信號，他們將改變處理香港問題的方式。

中共四中全會閉幕後第二天（11月1日），中國宣傳部官員召開新聞發佈會。港澳基本法委員會主任沈春耀在會上回答記者提問時說，他們正在尋求方法，以「完善」中央對特別行政區行政長官的任免制度和機制。

沈春耀並未詳細說明具體會有哪些改變。

該聲明可能會進一步激化始於6月的抗議示威。

此次抗議是中國國家主席習近平2012年上任以來最大規模的抗議示威，已對當局構成嚴峻挑戰。中國領導人將示威者描述成危險的「分裂分子」，並指控有「外國勢力介入」。

中國共產黨言辭模糊傳達重大信號

BBC駐北京記者 麥迪文（Stephen McDonell）

開會了！……但這是什麼會？

為期四天的中共中央委員會全體會議本周在中國首都北京舉行，會議將香港政治危機提上議程。

港澳基本法委主任沈春耀是四中全會閉幕後新聞發佈會的發言人之一。這絶非偶然。

他說，他們正在尋求方法，以「完善」中央對特別行政區行政長官的任免制度和機制。那意味著什麼？

圖片版權 AFP Image caption 港澳基本法委主任沈春耀說，他們正在尋求方法，以"完善"中央對特別行政區行政長官的任免制度和機制。

目前，香港特區行政長官是由選舉委員會選舉產生的，該委員會有許多親北京支持者。抗議者要求改為直接選舉選出他們城市的領導人。沒有任何跡象表明有任何變化會朝著活動人士想要的方向發展，但實際上，我們根本不知道，共產黨似乎也喜歡現在這種方式。

新聞發佈會還提到「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

分析人士認為，這也許意味著中央政府將出台可以在香港實施的國家安全法。但是，同樣的，誰知道呢？

沈春耀說：「當然」，抗議示威的話題在四中全會上進行了討論，該會議是中國共產黨核心機構的閉門會議。

四中全會強調按照「一國兩制」原則，對香港、澳門提出了一系列工作任務和要求。

他補充說，北京「將進一步健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度，絶不容忍任何挑戰『一國兩制』底線的行為。」