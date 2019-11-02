華為與5G網事關重大外交政策 英再次推遲決定

圖片版權 Getty Images Image caption 反對者說，中國的電訊巨頭華為的技術設備可能被用來做針對西方的間諜活動。華為一直否認上述指稱，堅持說華為公司嚴格遵守所在國的法律。

在議會外交委員會敦促下，英國政府再次推遲了是否允許華為參加5G網絡建設的決定。外委會說該決定事關重大外交政策和西方情報合作問題。

英國推遲了關於是否允許華為參加英國5G網絡建設的決定，要等下一屆政府作出該決定。周五（11月1日）文化大臣尼基·摩根證實了上述決定，英國將在12月12日大選後才進行所謂"電訊供應鏈審核"，其中包括華為參加5G網絡的決定。

中國的電訊巨頭華為公司被指同中國國家關係密切，一些批評者指華為的技術設備可能被用來做針對西方的間諜活動。

華為一直否認上述指稱，堅持說華為公司嚴格遵守所在國的法律。

英國議會下院外交事務委員會的主席湯姆‧圖根哈特（Thomas Tugendhat）就華為問題致函問詢，文化大臣尼基·摩根回應說，「雖然本屆政府願意在秋天就此次審查作出結論，但是大選的時間安排和選區前時間緊迫令此計劃不可能實現。」

「因此把決定留給下屆政府。我期望將來的政府會在適當時機作出決定並通知議會他們的決定。」

圖片版權 AFP Image caption 文化大臣尼基·摩根對議會外交事務委員會的主席湯姆‧圖根哈特的問詢做出回應，說要推遲關於華為參加英國5G網絡建設的決定

關於是否允許華為參加英國5G網絡的決定已經從7月份被推遲，當時英國政府表示，因為美國政府因為安全擔憂對華為實行貿易制裁造成了許多不確定因素，因此不能做出最後決定。

目前主要的網絡運營商已經開始在英國各地建設5G基礎設施。

「防止專制國家干預」

外交事務委員會的主席湯姆‧圖根哈特說，「外交委員會正在調查專制國家干預民主的手段」，「許多議員關注中國的技術主宰，特別是中國在5G市場的主宰。我致信給文化，媒體和體育大臣的目的是要確保在政府臨近換屆時做該決定。」

湯姆‧圖根哈特說，「我很高興聽到將由新政府經過充分辯論後作出該決定，即關於一個敵對國家的技術植入英國通訊網絡的神經中樞的問題。」

「這個決定事關主要的外交政策，因為它涉及到我們最重要的安全伙伴，『五眼聯盟』，和我們同世界其他國家，包括澳大利亞，加拿大和美國的經濟關係。」

Image caption 湯姆‧圖根哈特在議會提問中說，允許中國電訊公司華為建造驅動英國5G的網絡等於養虎遺患（原話是「為龍搭巢」）。

今年5月，湯姆‧圖根哈特在議會提問中說，允許中國電訊公司華為建造驅動英國5G的網絡等於養虎遺患（原話是「為龍搭巢」）。

「一國1.5制」的風險

外交委員會主席湯姆‧圖根哈特是軍人出身的保守黨議員，他從政前曾做過軍隊的情報官員。圖根哈特曾在劍橋大學取得過伊斯蘭研究的碩士學位，在也門學過阿拉伯語。

在香港發生持續抗議示威後，湯姆‧圖根哈特在8月份表示，英國應該給香港公民英國公民身份，以此作為對香港人的支持。

他說，英國在1997年前對香港公民有義務責任，延長海外公民的做法是錯誤的，因為在很多意義上英國海外公民就是二等公民。在香港形勢緊張的情況下，英國可以承認香港人的現有權利，向許多香港人作出保證。

在圖根哈特主持下，下院外交委員會在3月發表報告說，中國增加了對香港的干預，「一國兩制」有被「一國一個半製」取代的風險。

下院外交委員會此前還就中國在國際系統中擴大發揮作用的意義進行過質詢。去年該委員會還就俄羅斯的腐敗同英國的關係發表過專門報告。