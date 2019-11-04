習近平首提「全過程民主」 新詞匯引發新質疑

圖片版權 Xinhua Image caption 習近平在古北市民中心。

中國國家主席習近平11月2日在上海考察時首次提出「全過程民主」，引起各種猜測和討論。但除了新華社隨後發佈了一條兩段話的微評外，其它中國官媒對此尚沒有跟進做出進一步解讀。

中國官媒稱，習近平此次考察上海的主題之一是貫徹中共四中全會精神。習近平在考察中提到，在中國，民主是一種「全過程的民主」。這個用詞在中國官方話語中是首次出現。

古北社區

在上海長寧區虹橋街道古北市民中心，習近平考察了一場法律草案意見建議徵詢會。他說，「我們走的是一條中國特色社會主義政治發展道路，人民民主是一種全過程的民主，所有的重大立法決策都是依照程序、經過民主醞釀，通過科學決策、民主決策產生的。」

圖片版權 BBC Chinese

新華網11月3日發表微評，稱古北市民中心舉行的法律草案意見建議徵詢會「展示了中國式民主是全過程民主的鮮明特點」。

「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民要解決的問題的。」這篇僅有兩段的「新華微評」強調。

習近平到上海的另一目的是出席11月5日開幕的第二屆國際進口博覽會。該博覽會是在中國國內經濟增長放緩、中美貿易戰持續的背景下開創，被認為是向國際展示中國「進口大國」的形像。另外，習近平曾在2007年擔任中共上海市委書記，外界多認為上海是習走向「定於一尊」權力頂峰的跳板。

古北社區建於上世紀90年代，現有三萬多人口，其中一半以上來自境外，是上海外國人密度最高的居民區，被稱為「滬上第一代國際社區」。2015年，全國人大常委會法工委在古北設立基層立法聯繫點。官方媒體稱，四年來近兩千人參與立法意見徵詢。

港媒解讀

不過，在第二天《人民日報》頭版中，被稱為習近平上海考察行程及「最高指示」的近三千字官方通稿中，「全過程民主」一詞並未出現。通稿提到了習近平在古北社區的行程，以及立法意見徵詢會。

香港媒體香港01注意到，通稿有意忽略了「全過程民主」的重要內容。評論認為，在剛剛結束的四中全會上，中共勾畫了所謂的中國特色社會主義制度，並將「堅持和完善人民當家作主制度體系，發展社會主義民主政治」列入其13個制度優勢之一。而「全過程民主」可能意有所指。

圖片版權 Getty Images

引發「中國式民主」討論

中共執政以來，一直以經濟成就來強調執政的合法化，在民主、人權等方面屢遭外界詬病。在建政70週年之時，今年9月底，中國國務院發表「新中國人權事業發展70年白皮書」，將「生存權和發展權」放在人權的首要位置，忽略了天賦人權的普世價值，被批評為「中國式人權」。

習近平提出「全過程民主」，似有定義「中國式民主」之意。不過，「牆外」的社交媒體推特和臉書上，很多人對「全過程民主」一詞表示不解。

圖片版權 BBC/Davies Surya Image caption 中國人大代表申紀蘭自稱從不投反對票，很多次的人大會議上，她都是按下「贊成」鍵。

一位臉書用戶給BBC中文留言，「這是中文嗎？怎麼我每個字都看得懂，但連在一起就看不懂了呢。」

還有臉書用戶認為，「全過程民主」不過是一種空洞的政治口號。

其中一位說，「空話就是裏面越多出現什麼，就越沒什麼。像是大陸各大城市超愛掛『建設文明城市』，就代表城市不文明。」另一位說，「所謂廢話就是一種聽起來好像很具體，實際上卻很空洞的一種話；它聽起來好像講到問題的徵結，實際上卻是在迴避所有的答案。」

在Twitter上，有人嘗試解讀「全過程民主」一詞的含義。趙紫陽任總理期間的秘書、前中共中央常委政治秘書鮑彤的女兒鮑簡在Twitter上稱，「搜索枯腸，試著對『中國式民主是全過程的民主』做一番解讀：槍桿子奪權前言必稱民主，讓民主成為那時中國人的美好願景。執政後嘴上講民主，橫幅掛民主，憲法提民主，大會小會講民主，文件有民主，好像也有個永遠在野的民主黨派……這算不算全過程啊？」

還有人這樣解讀：「人民民主是一種全過程都被政權監控的民主，所有的重大立法決策都是依照黨魁安排程序，經過核心領導層醞釀，通過執政黨決策，民眾圍觀決策產生的。」

不過，也有人認為，不論「全過程民主」有何涵義，都不會產生實際作用，「逐步開放黨禁、報禁、網禁等，才是最基本的誠意所在。」