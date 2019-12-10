美麗島事件40週年：見證者和前副總統呂秀蓮感嘆台灣民主倒退

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 呂秀蓮接受BBC中文專訪，批評台灣總統蔡英文嘴上講民主，對付黨內的人卻很不民主，很霸道。

「台灣民主是踩著多少人過來的？民進黨是在揮霍我們當年努力的結果。」因美麗島事件而身陷囹圄，出獄後積極投入政治，在體制內碰碰撞撞一路走來的台灣前副總統呂秀蓮，談及台灣引以為傲的自由民主，字句中充滿無奈。

頂著哈佛碩士高學歷的呂秀蓮，經歷台灣社會從威權走向開明，封閉至自由的民主進程，參與了美麗島事件這個台灣歷史中的重要篇章，40年後的今天，她奮力一搏台灣總統大位，卻如曇花一現，最後以失敗告終。

呂秀蓮曾以獨立參選人加入總統競選，卻因未能完成連署而在11月2日宣佈退出選舉。在籌備參選總統期間，呂秀蓮接受BBC中文專訪，暢談她對台灣民主社會及政治的觀察，並非如外界預期的驕傲與感動，而是充滿失望與無奈。

「台灣變得不民主」

面對BBC中文的鏡頭，呂秀蓮有備而來，一身洋裝，說起話來鏗鏘有力。從訪問題綱、妝容、甚至連坐姿都一遍遍審視。

美麗島事件發生至今40年，對呂秀蓮而言卻宛如昨日，她回憶當年在高雄街頭站在卡車上對千人演講，講到一半突然看到強光照射，「那是一排鎮暴車，是台灣街頭第一次出現鎮暴車」。

她說：「鎮暴人員對民眾開始噴催淚瓦斯，我的感受是恐龍（怪獸）出現了，是種無以形容的緊張，群眾看到也很驚嚇。」

「當時，許多民眾拔起欄桿、或撿拾磚塊，往鎮暴車丟。」呂秀蓮描述當年場景，歷歷在目，宛如重述歷史課本的某個章節，親身經歷，這段景象深烙在她腦中。

美麗島事件（或稱高雄事件）。以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士，於12月10日組織群眾進行遊行及演講，爭取國民黨控制的台灣實現民主與自由，終結黨禁和戒嚴。是1979年12月10日國際人權日時發生於台灣高雄市的一場重大衝突事件。事後，大批黨外人士被捕，並接受軍事審判。此事件對台灣往後的政局發展有著重要影響，台灣民眾於美麗島事件後開始關心台灣政治。推動了台灣結束一黨專制走向民主。

美麗島事件在台灣民主發展上具有歷史意義，許多中國大陸許多民運人士，對美麗島事件有個懷有敬畏之情，訪談中當呂秀蓮得知此事時，嘴角不自覺上揚，更拉拉衣領，自信地的坐挺後，侃侃而談對抗威權，爭取民主的心路歷程。

圖片版權 Peace and Neutrality for Taiwan Alliance Image caption 呂秀蓮在美麗島事件被捕，此為她被警方帶往法庭的照片。

回顧美麗島事件，呂秀蓮驕傲地認為，他們是推動歷史的人，她說：「我們要組黨，要挑戰不公不義，要推翻戒嚴統治。」

若要為台灣歷史標示座標，她稱「台灣1.0是1947年的二二八事件，是悲慘的；2.0是1979年的美麗島事件，是悲壯的，因為我們開始反抗；而2000年是台灣3.0，首次政黨輪替。」她自信地說，除了二二八事件發生時她剛出生，其他兩件事，她都扮演重要角色，驕傲之情，已溢言表。

呂秀蓮向BBC中文表示，當年因為創辦《美麗島雜誌》而受到國民黨監視、跟蹤，到後來舉辦遊行集會而遭逮捕入獄，當時遭判有期徒刑12年，一路走來刻骨銘心，深刻體會到民主多麼地得來不易。

呂說：「當時有一名計程車司機，因為聽我演講就被判兩年徒刑，台灣民主是這樣走過來。」

她說台灣民主進程，她與一幫人過去的努力，奠定台灣現今的民主政治，但40年後的今天，她卻認為台灣社會在蔡英文的帶領下，變得「不民主」。

圖片版權 AFP Image caption 美麗島事件成為台灣不能忘記的一頁。

呂認為蔡英文是玩弄政治，她舉例，當大法官針對「同性婚姻」釋憲已有成效，蔡英文就不應該再舉辦公投，因此「辦公投是為了兩邊討好」，滿足支持同婚的人及反對者。

她說：「公投結果顯示700多萬人反對同婚後，卻沒有反對聲音沒有下功夫溝通，是「反民主，揮霍台灣的民主」。

2018年台灣針對同性婚姻舉辦公投，700萬選民同意婚姻只限定在一男一女，主張另立專法，保障同性伴侶的提案，則獲得超過600萬張票。

呂秀蓮說：「我提倡婦女運動、性別平等已經46年，蔡英文當總統後沒講過一句話，她覺得理所當然，我沒話講，但現在她卻聚焦性別革命（指同性婚姻），不過卻是顛覆式，沒有照顧到廣大的人。」語氣中透露出未被蔡英文重視其推動女權運動的努力。

「台灣被兩股力量撕裂」

對於台灣的政治人物，呂秀蓮既失望又無奈。她認為，台灣一直被統獨、藍綠兩股力量撕裂，致社會對立，呂秀蓮認為，現在支持度最高的兩名總統候選人韓國瑜和蔡英文都在比賽誰先讓台灣「亡國」。

她氣憤地說：「領導國家的人，卻一天到晚在講我會亡國、你會亡國，這是非常糟糕的事情。」

她因此提出「台灣4.0」的概念，並對BBC中文說：「為國家找出路，這是歷代總統該做的事情，他們卻迴避且加深裂痕。」

呂對自己規劃的台灣未來很有信心。她說，要將台灣帶向4.0，也就是「和平中立」，把台灣打造成一個「中立國」。

她並解釋，蔡英文立場太親向美國、而韓國瑜則與中國太近，因此她主張親中也親美，她認為國際情勢變化多端，選邊站很危險。

圖片版權 Kaohsiung City Government Image caption 國民黨總統參選人韓國瑜曾表示，台灣人民當前的亡國感，是蔡英文惹事生非出來的產物。

蔡英文對中國態度強硬，多次明確反對中國提出的「一國兩制」，展現「反中拒統」的強硬姿態。而韓國瑜則因為訪問香港、澳門時到中聯辦，帶給外界親中形像，兩人目前都未對台灣未來的定位做出明確表示，蔡英文曾在台灣國慶說「中華民國台灣」是社會最大共識。

呂秀蓮認為，民進黨的支持者都很愛台灣，但無條件愛台灣是種「盲愛」。她表示，國民黨過去會以「反共」，來博取支持，現在民進黨則用香港當例子，以「抗中」，也就是抵抗中國來吸引選票，而很多人聽到抗中國、愛台灣，就會支持民進黨。

因為香港的「反送中」示威，台灣人看到一國兩制下的香港受到中國統治下的樣貌，使台灣社會彌漫反中、恐中的情緒。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 呂秀蓮細數決定連署參選台灣總統後的心路歷程。

她說，蔡英文正在打的「抗中」牌，這就像過去國民黨的「反共」。她並質疑：「以『抗中不支持我，能支持誰』的方式來吸引選民」是真的民主嗎？她語氣激昂地補充說道，台灣很多人都被民進黨「綁架了」。

所謂的「抗中」，其中之一是蔡英文正力推的「中共代理人」法案，被外界解讀為是民進黨「抗中拒統」的實質法律工具。

呂秀蓮對BBC中文說：「當我們為民主奮鬥時，蔡英文還在國民黨，她嘴上講民主，對付黨內的人卻很不民主，很霸道！」

1999年至2000年間，台灣前總統李登輝曾聘請蔡英文兼任總統府國家安全會議諮詢委員，及出任國家統一委員會研究委員，是國民黨的重要幕僚之一。

呂質疑政府暗中刁難她參選，像是不許被連署人在連署書上注記回收地址等等，台灣中央選舉委員會則一一澄清，稱連署方式均有相關法規具體規定，並無指控情事。

呂秀蓮說：「民進黨原本是很民主的，黨內可以互相批評，但現在大家不能反對她，若反對，背後會有很多壓力。」台灣媒體曾評論呂秀蓮坦率敢言的個性，常講出刺耳的話，使她在黨內人緣不佳，「但她的坦率敢言，在爾虞我詐的政界中也有可貴之處。」

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統蔡英文曾是國民黨的重要幕僚之一。

呂抨擊蔡英文的語氣句句強硬，跌宕的一生也讓她擔得起這些話，呂秀蓮是民進黨創黨元老，加上學歷、經歷也毫不遜色，除了是當年台灣大學法研所榜首，還擁有美國哈佛碩士，因參與黨外運動而遭捕入獄，在擔任副總統前也當過地方首長。

香港示威如「美麗島事件」翻版

一位是台灣女性副總統，另一位則是台灣首位女總統，兩人皆是華人女權界的指標性人物，又同是民進黨員。為何呂秀蓮理論批評地如此強硬，一點情面都不給？

當BBC中文提出這問題時，呂秀蓮急著辯護，強調這並非「性別之爭」。並說：「既然掌有權利，我就以你的職位來論斷你。我從來不會討論你是女人或穿著，重點是要把事情做對，做好，問題是她並沒有做到。」

同樣也是女人當家，與台灣一海之隔的香港，行政首長林鄭月娥提出的《逃犯條例》修訂引發「反送中」示威，呂秀蓮也非常關注。

她向BBC中文說：「看著香港的示威，我有時還會掉眼淚。」她表示，很多年輕人都喊說「今日香港是明日台灣」但她認為並不對。

圖片版權 AFP Image caption 香港示威浪潮持續半年

她說：「今日的香港就是昨日的台灣，我們已經走過這些辛苦，讓你們（台灣年青人）享受，你們都不知道，我一定要跟你們教育這一段。」 呂秀蓮認為，香港示威是在上演「香港式的美麗島事件」。因當時也是逮捕上千人，而香港也是。

「他們遭捕後如何被對待，必須關注，尤其是女性最容易，最容易受到性侵害。」 她並說，早期港警比較溫和有節制，現在不理性，大膽猜測懷疑是中國的武警換裝進入香港，因為香港人應該不容易下手。

不過該說法早前曾遭香港警方駁斥。香港政府10月10日發佈聲明稱，網上謠言指有解放軍或內地執法人員混入警方當中執法，政府嚴正聲明絶無此事。

參選總統挫敗

呂秀蓮在約一個小時的訪談中暢所欲言，不僅向BBC中文道出台灣的過去與未來，也談了決定參選總統後的心路歷程，對蔡、韓的失望及對現今台灣民主的無奈，表露無遺。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 尋求總統選舉連署的呂秀蓮11月2日宣佈退出總統選舉

呂表示，她讀很多書，頭腦很清楚，面對外界對她年齡上的質疑，特別強調一直在動腦，「演講也不需看稿子」。她說：「讓願意聽的人聽進去，是我的價值，我講的話能打入民心，我就安慰了！」 政壇老將嘗試跳脫傳統政黨，以獨立參選人加入總統競選，卻因未能完成連署而在11月2日宣佈退出選舉。

呂秀蓮在台灣總統選舉期間成了「曇花一現」，最後以失敗告終。呂秀蓮在退出選舉記者會上，稱當權者高喊民主，「卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴」。

儘管想角逐總統大位的夢沒有達成，但想為台灣未來發展盡力的心仍深埋心中，從各方面看來，這顆名貴寶石「祖母綠」在短時間內不會輕易退出台灣政壇。

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