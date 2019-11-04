圖片版權 Getty Images Image caption 北京對台灣的「26條」措施被看作是對去年「31條」的延伸。（資料圖片）

距離台灣大選還有兩個月之際，北京宣佈出台多項為台灣企業和民眾進入中國大陸提供方便的優惠措施。不過，台灣有人質疑這是中國大陸將「一國兩制」引向台灣的一種側面行動。

包括中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）和國家發展改革委員會（發改委）在內的中國20多個部門共同草擬出台的《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》在周一（11月4日）公布，當中包括26個條目，因此被簡稱為「26條」。「26條」被看作是與去年3月北京推出的「31條措施」相似。

新措施包括容許台灣企業參與5G技術研發和讓台灣運動員以本土內援身份參加中國大陸的體育職業聯賽等等。

中共在上周的四中全會重申將堅定「和平統一」的進程，同時「完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施」，但堅決反對台獨。

在強調台灣自主性的總統蔡英文尋求連任之際，這些措施可能會被與明年一月的大選聯繫在一起。

台灣大陸委員會（陸委會）稱「26條」是「31條」的延續，本質仍然是「名為惠台，實則利中」。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平年初在北京人民大會堂舉行的"告台灣同胞書"四十週年紀念會上發表主題演說。

「26條」有哪些措施？

出台的26條措施當中，針對台資企業和台灣民眾的各有13條，均是從中國大陸的角度開放給台灣進入內地，在多個領域裏向他們提供與內地企業和民眾一樣的待遇。

面向企業的其中一些措施包括：

容許台資企業參與大陸第5代移動通信（5G）的相關技術研發和建設

台資企業可投資主題公園，以特許經營方式參與旅遊基礎設施和配套服務建設

與大陸企業同等投資航空客貨運輸、通用航空服務

支持台灣金融機構在大陸建立小額貸款公司

讓台資企業與大陸企業同等享受貿易救濟和保障等

對民眾方面，新措施將會：

圖片版權 Getty Images Image caption 新措施意味著，陳柏良（左）這樣在中甲效力的台灣球員將不佔用外援名額。

讓台灣民眾可在中國駐外使領館尋求保護協助

持居住證的台灣居民與大陸居民有同等的購買房產資格

台灣運動員可以到大陸參加全國性體育比賽

在足球、籃球、乒乓球、圍棋等項目，台灣運動員可以內援身份參加大陸職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊和俱樂部也能參加大陸職業聯賽等等

陸委會：挾帶「一國兩制」？

同一天，台灣陸委會就「26條」發表書面回應稱，這些措施是去年「31條」的延伸擴大，指其「名為惠台、實則利中」的本質不變，更附帶進行「一國兩制」的政治操作，是北京當局對台政軍施壓、威脅逼迫台灣接受「一國兩制」主張的兩面手法。

圖片版權 CNA Image caption 即將尋求連任的台灣總統蔡英文近日曾表示，台灣絶不會接受「一國兩制」。

陸委會表示，中國大陸是試圖通過「融台促統」的政策措施來拉攏台灣，甚至企圖介入明年的台灣選舉。

陸委會表示：「台北政府將嚴肅看待、評估和慎重應對。」

據陸委會最新民調顯示，台灣89%的受訪者反對北京對台提出的「一國兩制」方案，比較早前一月份類似民調的75%還高。

台灣總統蔡英文較早前曾表示，台灣絶不會接受「一國兩制」。