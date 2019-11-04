中國力推亞洲貿易協定 印度躊躇不決

圖片版權 Getty Images Image caption 報道說，印度作為大國加入區域全面經濟伙伴關係協定有利於東盟平衡中國的影響力（習近平和莫迪在武漢舉行會談，2018年）

中國推動的亞洲貿易協議談判「取得突破」，有可能建立世界最大的貿易集團。但印度是否加入仍猶豫不決，而美國則希望抵消中國影響。

周一（11月4日），中國官員說亞洲貿易協議談判取得突破，該協議達成有可能造就世界最大的貿易集團。不過中國官員說，同印度的磋商仍然在繼續。

中國外交部副部長樂玉成說，今天參加曼谷東南亞國家聯盟（東盟）峰會的各國領導人將作有關宣佈。東道主泰國早些時候表示，時機已經成熟，可以在2020年簽署協議。

計劃中的貿易協議的成員包括10個東盟成員國以及中國、韓國、日本、印度、澳大利亞和新西蘭。該貿易協定內容涵蓋貨物和服務貿易，投資，知識產權和爭端解決機制等。

區域全面經濟伙伴關係協定是東盟10個成員國同6個外部自由貿易伙伴國的貿易集團。這16個國家的人口佔世界一半，如果他們組成貿易集團，其GDP總和將佔全球1/3。

路透社報道說，中國是區域全面經濟伙伴關係協定的主要推動者。中國表明15個參加國已經同意在沒有印度加入的情況下繼續推進該協議。

圖片版權 xinhua Image caption 泰國總理巴育在曼谷舉行的第35屆東盟峰會上講話。東盟的10個成員國計劃和中國，韓國，日本，印度，澳大利亞和新西蘭簽署區域全面經濟伙伴關係協定

莫迪的困境

中國外交部副部長樂玉成說，「存在的幾個問題會在今年得到解決」。他還說，「只要印度凖備好了，任何時候都歡迎（印度）加入。」

不過印度擔心加入該協定會導致中國進口湧入。了解談判的官員透露說，印度在談判後期提出許多要求。

印度已經和東盟有自由貿易協定，因此加入區域全面經濟伙伴關係協定等於印度同其他6個新貨幣簽訂自由貿易協定。印度觀察家舒克拉（Ashish Shukla）說，在印中貿易中，印度服務業由於非關稅壁壘不能進入中國，而印度的農業可能受到中國大型國企的衝擊。

他說，印度汽車製造協會已經提出要求把包括電動混合汽車、電動汽車和三輪車等28種產品排除出區域全面經濟伙伴關係協定談判範圍。

舒克拉認為，莫迪如果加入區域全面經濟伙伴關係協定無異於玩火，因為那樣會遇到國內強烈反對，在農民，服務行業這和汽車行業的看來，莫迪就變成了一個惡人。

不過路透社報道說，印度作為大國加入區域全面經濟伙伴關係協定有利於東盟平衡中國的影響力。

圖片版權 Getty Images Image caption 白宮國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩在與東盟國家舉行的會議上譴責了中國在南海的「恐嚇」行徑。

美國抵消中國？

目前的貿易戰已經影響到了東南亞地區經濟增長，這種情況促使有關國家加強推動區域全面經濟伙伴關係協定達成。

特朗普執政後，美國對東南亞的外交和安全政策都有所調整，這次美國降低了參加東盟峰會連續會議代表團的級別。10個東盟國家當中只有3個國家留下來參加美國-東盟會議。

路透社報道說，東盟國家擔心再難以依賴美國抵消中國強大的影響力。

商務部長威爾伯·羅斯在峰會期間舉行的商務會議上說，特朗普政府仍然極度關注並支持東盟地區。白宮國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩帶去了特朗普的口信說，美國願意做東道主召開東南亞國家領導人的會議。羅伯特·奧布萊恩還譴責中國在南海「恐嚇」行徑。

儘管如此，泰國前國家安全顧問帕尼坦（Panitan Wattanayagorn）說，特朗普政府對東南亞的關注和投入受到質疑，這可能讓他大國有機可乘。