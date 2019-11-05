圖片版權 xinhua

香港《逃犯條例》修訂引發的抗議活動持續5個月後，中國國家主席習近平首次會見香港特首林鄭月娥，高度肯定她自示威爆發以來的工作。

此次會見前，有報道稱中央政府撤換香港特首林鄭月娥。有學者認為，習近平的會見是對「林鄭下台」這一可能的公開否認。

「高度信任」

新華社報道，周一（11月4日）晚，習近平在上海會見出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特首林鄭月娥，並對她的工作表示肯定和支持。

習近平稱，香港「修例風波」已持續了5個月，「你帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對你是高度信任的，對你和管治團隊的工作是充分肯定的」。

習近平還稱，香港當前最重要的任務仍然是止暴制亂、恢復秩序。他要求林鄭繼續做好各界對話和改善民生的工作。

這次會見前，香港政府並未透露消息。特首辦周日（3日）曾稱，林鄭月娥周二結束上海的活動後會轉往北京與中國國務院副總理、中央港澳工作協調小組組長韓正會面，未提會在上海見習近平。

替換林鄭？

此前多家國際媒體引述消息指中央有意替換林鄭月娥。《金融時報》10月引述知情人士稱，中國政府打算用「臨時」香港特首取代現任特首林正月娥，繼任者最晚在明年3月上任，接替林鄭完成剩餘任期，即到2022年。

圖片版權 xinhua

香港立法會議員田北辰也對彭博社稱，他得到消息指北京考慮明年替換林鄭月娥，「大概二月或三月」。

中國政治學者陳道銀對BBC中文表示，習近平會見林鄭是對「林鄭下台」這一消息的公開否認。

他認為中央不太可能撤換林鄭月娥。「如果現在換一個新面孔上來，無疑反映中央政府立場後退，因為五大訴求其中一條就是林鄭下台，」陳道銀說，「如果明年3月再換，現在把消息傳出來，這不是動搖香港政府的軍心嗎？我在前面衝鋒陷陣，你要把我換掉。」

而香港時評人程翔認為，中央是否會撤換林鄭月娥仍待她與韓正見面才會更加明朗。程翔稱，官方通稿中習近平並未支持林鄭繼續施政，或許肯定她過往工作只是讓她下台前的「安慰」。

陳道銀還指出，中共十九屆四中全會正式提出「中國之治」，正式挑戰西方制度，香港正處在中西之治爭鋒的前沿，解決香港問題將是一個長期過程。而中共目前處理香港問題有兩個底線，一是不讓香港問題蔓延、滲透到內地，二是避免西方激烈反應或制裁。

他預計，中央將採取蠶食手段，推出一些以往大陸很常見的治理手段來管控香港，比如禁止網上發佈言論煽動暴力等。

此前中央表態

7月29日，中國國務院港澳事務辦公室首次就香港抗議召開記者會。發言人楊光表示，北京政府堅決支持林鄭月娥及香港特區政府，堅決支持香港警方。

圖片版權 Getty Images

8月6日，港澳辦第二次記者會，發言人以「觸目驚心」形容示威者，要求香港家長「把他們充滿莫名憤怒的孩子領回家」，又稱「反對派逼迫林鄭月娥辭職的圖謀絶對不會得逞」。

8月12日，港澳辦第三次記者會，發言人楊光稱過去一個周末香港示威者的行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。

9月3日，國務院新聞辦公室舉行發佈會，港澳辦發言人楊光稱已經到了維護「一國兩制」原則底線、維護香港繁榮穩定的重要關頭。