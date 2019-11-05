台灣鞏固邦交：3億美元貸款示好洪都拉斯

圖片版權 Office of the President, ROC (Taiwan) Image caption 洪都拉斯總統葉南德茲伉儷2016年訪問台灣。

洪都拉斯財政部長羅西歐‧塔波拉（Rocío Tábora）10月向當地媒體表示，台灣將提供3億美元貸款，台灣外交部11月5日向BBC中文證實該訊息，洪都拉斯駐台北大使館則不願回應。

索羅門群島與基里巴斯今年9月先後與台灣斷交，與中國建交。今年9月，曾有台灣外交人員向媒體稱，洪都拉斯可能成為下個與台灣斷交的國家，學者稱此舉無疑是為了鞏固邦交。

鞏固外交

洪都拉斯當地多個媒體報導，洪國財政部長羅西歐‧塔波拉（Rocío Tábora）10月上旬表示，台灣將通過進出口銀行，提供洪都拉斯3億美元（約人民幣21億、新台幣90億元）貸款。

塔波拉表示，該貸款將會用於填補政府預算赤字，用於醫療、教育經費及加強基礎建設。當時她透露，來自台灣的三億美金貸款一事，已在部長會議上進行討論，並將提交國會，待國會通過貸款案。

BBC中文向台灣外交部求證，發言人歐江安表示：「本案經雙方審慎評估，並經洪國國會審議通過，過程公開透明。」並指出，台灣將會依國際商業貸款程序辦理後續事宜。

不過，該訊息自10月上旬洪都拉斯媒體引述其財長報道後，台灣方面並未讓相關資訊露出。歐江安並表示，為了協助友邦提升社會發展、改善人民生計等考量，因此協調台灣銀行提供洪國商業貸款，不過貸款使用目的、利率及還款期限等問題，則沒有回應。

台灣總統蔡英文上任後，已有7個邦交國與台灣斷交並與中國建交，如今台灣剩下15個邦交國。

圖片版權 Office of the President, Taiwan Image caption 今年5月洪都拉斯副總統阿瓦拉朵首次赴台灣訪問。

有學者對這筆台灣提供這筆貸款感到驚訝。台灣南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥表示，位於加勒比海的台灣邦交國會比較中國與台灣的援助。

他舉例，巴拿馬與台灣斷交、與中國建交後，基礎設施提升，其他國家就會私底下會要求台灣要給予更高額的金錢援助。因此分析，在台灣總統選舉前三個月，台灣願意作出讓步，應該是希望「競選連任過程能夠避免再失邦交國。」

台灣淡江大學外交與國際關係學系教授林若雩，也認為這筆貸款是台灣為鞏固邦交才提供。

她對BBC中文說：「蔡英文政府很擔心會再失去邦交國，因此會竭盡所有鞏固邦誼，選舉快到了，若再失去一個邦交國，可能失去選票。」

貸款用途

圖片版權 AFP Image caption 洪都拉斯民眾10月31日舉行示威抗議政府貪腐。

台灣前總統陳水扁2007年訪問洪都拉斯，當時援助了3.7億美金，協助蓋電廠等。2008年馬英九上任後，立法院取消這筆預算。

根據洪國媒體報道，當地外交部前行政人員去年9月曾要求國際反貪機構調查2007年台灣政府一筆370萬美金的捐款。

今年，也有當地咖啡農申請針對台灣提供的2000萬美金貸款，進行行政審查。

洪都拉斯資深記者馬利歐‧賽納（Mario Cerna ）告訴BBC中文，洪國政府稱會把台灣給予的3億美金貸款用在政府預算，但並沒有任何保證。據他所知，大部分的政府預算都是用來支付公務員的薪資。

賽納強調：「洪都拉斯並沒有機構審查政府如何使用借來的資金，這才是問題。」

孫國祥分析，台灣提供洪都拉斯3億美金貸款時，應該有評估可能面臨的批評而做出拿捏，願意放貸，表示經過判斷，在鞏固邦交及選舉考量下，還能承受批評。