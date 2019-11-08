圖片版權 Getty Images Image caption 該名大學生由這個位於將軍澳區的停車場三樓墮下到二樓受傷。（資料圖片）

一名香港大學生在示威現場附近從一個多層停車場的三樓跌到二樓重傷，延醫五天後不治。

香港防暴警察星期一（11月4 日）清晨在新界將軍澳驅散示威者期間，向一座多層停車場發射催淚彈。

救護人員其後發現香港科技大學計算機科學及工程學系22歲學生周梓樂倒臥停車場二樓。

香港伊利沙伯醫院星期五（8日）向BBC中文證實，周梓樂當天香港時間08:09（格林尼治標凖時間00:09）宣告不治，但未能提供進一步信息。

周梓樂去世前一天，香港科技大學校長史維在該校畢業典禮上發言，稱希望能有機會再與周梓樂見面。

周梓樂死訊傳出之際，史維教授正主持工程學院與工商管理學院之畢業典禮。他當眾提出簡化頒授學位程序，以便趕往醫院。他最終提前一小時離開畢業典禮。

香港群眾反對《逃犯條例》修訂案之示威浪潮自6月爆發至今已經造成過千人受傷，超過3000人被捕。此前，香港討論示威浪潮的網絡平台流傳許多消息指，有示威者曾經因為警方執法而死亡，香港政府多次否認。

香港特區政府最終於10月向立法會撤回修法草案，但示威並未因此平息。