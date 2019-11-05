Image caption 地球被美國天文學家卡爾·薩根稱作「暗淡藍點」（從土星環中遠距觀測地球：右下角的亮點）

1990年美國航海家1號宇宙飛船在距離地球64億公里外拍攝了一張地球的照片。在那張著名的照片中，地球只是一個渺小的亮點。後來美國天文學家卡爾·薩根稱作「暗淡藍點」（Pale Blue Dot）。

現在美國計劃推出「暗淡藍點」計劃，在亞洲抗衡中國的「一帶一路」。《金融時報》在曼谷的記者約翰·里德說，美國的計劃旨在利用亞洲國家對中國龐大的全球基建計劃可能帶來的風險和巨大代價感到的不安，建立認證計劃，維持大型基建項目的國際標凖。

中國在2013年宣佈了雄心勃勃的「一帶一路」計劃，基礎設施項目涉及亞洲，歐洲，非洲和拉丁美洲的126個國家和29個國際組織。

為了抵消中國「一帶一路」的影響，美國在2017年底開始推行「自由開放印太戰略」。《日本時報》報道說，現在這已經成為美國和日本的共同政策，它被認為是確保印太地區，亞洲和非洲穩定與繁榮的關鍵。

美國推行「暗淡藍點」

在此次東盟峰會期間美國推動召開了平行會議「印太商業論壇」，期間美國的海外私人投資公司宣佈了「暗淡藍點」。海外私人投資公司由美國國會在上世紀70年代成立，旨在促進美國在新興市場的投資。

按照美國人的說法，該計劃將審核並認證有關項目，在亞洲和全球促進「市場驅動，透明和財務持久」的基建發展。

圖片版權 AFP Image caption 美國特朗普政府推出印太戰略，加強在安全和經濟方面抵消中國日益擴大的影響（科爾文森號航母戰鬥群）

「暗淡藍點」項目開始將由美國國會上世紀70年代成立的海外私人投資公司，同日本國際協力銀行和澳大利亞外交事務與貿易部合作主導。

美國商務部長羅斯之前對《金融時報》記者說，「暗淡藍點」的含義是地圖上的一個小點，如果商業公司有興趣進行可持續的基建項目，那裏就是他們能夠安全經營運行的地方，「其意義在於顯示可持續項目的重要性」。

此次「印太商業論壇」會議上，美國在題為《自由開放的印度-太平洋》的報告中說，特朗普政府正致力於加強同印太地區有相同理念國家的伙伴關係，包括同盟國，東盟和印度等。

爭奪地緣政治霸權

許多評論將中國的「一帶一路」戰略比作二戰之後美國為重建歐洲推行的「馬歇爾計劃」。美國的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）曾引用「接近中國決策者的消息人士」說，中國官方曾大力研究美國重建歐洲的「馬歇爾計劃」，探究「馬歇爾計劃」如何幫助美國確立戰後的霸權。

Image caption 許多評論將中國的「一帶一路」戰略比作二戰之後美國為重建歐洲推行的「馬歇爾計劃」。該計劃旨在幫助歐洲恢復經濟，也是為了防止共產主義在歐洲蔓延。

悉尼智庫洛伊國際政策研究所的亞洲權力與外交項目主任赫夫·勒馬修說，中國利用了特朗普總統任期內美國政治領導的「真空」狀態，圍繞其經濟援助和「一帶一路」計劃積極進行外交努力，使其進入亞太地區地緣政治發展的前沿和核心。

按照礦業巨頭必和必拓的一個估算，在2023年為止的十年期間，「一帶一路」項目的投資總額可能接近1.3萬億美元，是戰後「馬歇爾計劃」的7倍多。該公司總裁說，「一帶一路」投資有利於彌補亞洲每年數千億的基建投資缺口。

美中實力差距縮小

赫夫·勒馬修說，「美中實力的差異在縮小」，美國仍然很重要，但已經不是亞洲首要的經濟角色，美國必須要適應這個現實。

悉尼智庫洛伊國際政策研究所發表的指數顯示，2019年中國在亞洲的經濟影響和軍事能力不斷擴大，雖然美國在亞洲的影響力仍居首位，但其影響的絶對值有所下降。

不過中國外交部長王毅曾說，「一帶一路」不是什麼「馬歇爾計劃」，「一帶一路」並非地緣戰略構想，而是中國向世界提供的國際公共產品，是中國同其他國家共建人類命運共同體的實踐。

美國的海外私人投資公司代理總裁戴維•波希吉安對《金融時報》記者說，當初的馬歇爾計劃體現了良性發展，而中國的「一帶一路」為其他國家設立了「債務陷阱」，在透明，當地工人權益和環保方面達不國際標凖。