圖片版權 AFP Image caption 何君堯（中）長期高調支持香港警察打擊「反送中」示威者。

香港在四天之內發生又一起涉及地方選舉候選人之襲擊事件，親北京的香港立法會議員何君堯在拉票期間被刺傷，警方證實一名男性疑兇當場被捕。

何君堯正競逐連任香港屯門區議會議員，他在星期三（11月6日）早上於選區設攤拉票時遇襲，送院急救時清醒。

一段網上流傳的視頻顯示，一名男子向何君堯獻花，兩人聊天時，該男子突然從肩包中掏出利器刺向何君堯，包括他在內共有四人被送往醫院救治。

星期天（3日），香港島太古城小區發生持刀傷人事件，至少4人受傷。爭取連任的民主動力召集人、香港東區區議會太古城選區議員趙家賢被人咬掉一隻耳朵。

何君堯是怎樣被刺傷的？

香港警方向BBC表示，案發於星期三香港時間08:44（格林尼治標凖時間00:44），57歲的何君堯等人在屯門湖翠路近啟豐園商場停車場附近遇襲。

該處靠近港鐵屯門碼頭輕鐵總站、巴士總站與前往澳門之跨境渡輪碼頭，案發時間為上班尖峰時間，有不少居民經過。據報道，尋求連任屯門區議會樂翠選區議席的何君堯當時在現場派發競選宣傳廣告。

從一段事發後在網上流傳之手機視頻所見，身穿藍色上衣之疑兇向何君堯獻花，雙方握手並交談，疑兇要求與何君堯合照，繼而伸手到肩包內，突然拔出一柄利器，並迅速刺向何君堯。何君堯與拉票工作人員將男子按倒地上，視頻中有人喊「報警」。

另一批透過即時通訊軟件Telegram流傳的照片顯示，何君堯左胸受傷，救護員接警趕到時清醒，能站立接受急救。疑兇則被警員當場拘捕。何君堯與兩名助理以及疑兇分別被送往屯門醫院救治。

圖片版權 Reuters Image caption 屯門是「反送中」示威爆發以來其中一處警民衝突常發區域。

無生命危險

何君堯在醫院對媒體記者稱自己只受了皮外傷。他不久後發表書面聲明，稱自己左上胸被刀刺中，但並無生命危險。

何君堯的聲明稱：「最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事處和宣傳品被刑事毀壞，候選人被抹黑，今早甚至是香港區議會之選上黑色的一天，候選人竟然遭受兇徒蓄意襲擊，競選秩序已經蕩然無存。」

香港特區政府中午前發出簡短聲明，「強烈譴責」對何君堯的襲擊，並證實警方已拘捕一名涉案男子。

「香港一向是多元、包容的社會，市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。政府亦絶對不容忍任何暴力行為，警方會繼續嚴正執法，保障社會安寧。 」

何君堯遇襲後缺席立法會大會。建制派議員集體表示，對是次血案提出「最嚴厲譴責」，但對於記者們追問會否因此要求特區政府押後11月24日之選舉，建制派議員「班長」廖長江說：「我們不會向政府做任何建議，我們認為，確保選舉公平、公開、公正，不是建制派議員的責任，是政府和選舉委員會的責任。」

立法會民主派會議召集人，公民黨議員陳淑莊表示問候何君堯。她同時指出，民主派也有不少議員在過去幾個月遇襲，希望警方能一視同仁，盡快破案。

陳淑莊還引述前不久由香港大學民意研究計劃改組獨立而成的香港民意研究所星期二（5日）發表的一項民意調查結果稱，70%受訪香港市民反對押後區議會選舉。

何君堯是誰？

圖片版權 AFP Image caption 何君堯的地方辦事處在元朗7·21襲擊事件後遭示威者破壞。

本職律師的何君堯被視為香港反對《逃犯條例》修訂案示威中一位備受爭議的建制派重要人物。

他是新界屯門區原居民，屯門與相鄰之元朗區均為其政治根據地。香港媒體指出，何君堯受中國中央政府駐香港辦公室（香港中聯辦）器重，但同時立場更激進，與其他建制派、鄉事派不完全和睦。

7月21日，港鐵元朗站發生隨機攻擊事件後，何君堯被發現在元朗與一些懷疑參加襲擊路人之白衣男子握手，形容對方是「英雄」。他否認參與策劃攻擊，但無法平息外界質疑與憤怒。其父母墳墓、地方辦事處先後被破壞。

而早在6月初大規模抗議衝突爆發前，何君堯在《逃犯條例》修訂案送上立法會審議期間多次批評泛民主派議員，曾向警方報案指控泛民主派議員涂謹申和郭榮鏗「偽造立法會文件」。他在立法會大樓7月1日被示威者闖入破壞後批評泛民議員沒有嚴厲讉責，形容對方是「人渣」。修例草案最終於10月23日由特區政府撤回。

2011年，何君堯獲其母校英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）頒授名譽法學博士學位。今年10月下旬，英國民間組織香港觀察（Hong Kong Watch）贊助人，英國議會上議院中立議員（crossbencher）奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）致函安格里亞魯斯金大學，投訴何君堯涉嫌發表散佈仇恨與侮辱女性言論等問題。安格里亞魯斯金大學上周宣佈撤回何君堯之名譽學位。

何君堯接受中國中央廣播電視總台旗下中國環球電視網專訪並回應此事。他說：「這顯然是政治攻擊，踐踏學術自由與自治。」