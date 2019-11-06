香港在四天之內發生又一起涉及地方選舉候選人之襲擊事件，親北京的香港立法會議員何君堯在拉票期間被刺傷，警方證實一名男性疑兇當場被捕。
何君堯正競逐連任香港屯門區議會議員，他在星期三（11月6日）早上於選區設攤拉票時遇襲，送院急救時清醒。
一段網上流傳的視頻顯示，一名男子向何君堯獻花，兩人聊天時，該男子突然從肩包中掏出利器刺向何君堯，包括何君堯在內共有四人被送往醫院救治。
香港警方在襲擊現場搜證，可見一件染血襯衣遺留下來。
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香港在四天之內發生又一起涉及地方選舉候選人之襲擊事件，親北京的香港立法會議員何君堯在拉票期間被刺傷，警方證實一名男性疑兇當場被捕。
何君堯正競逐連任香港屯門區議會議員，他在星期三（11月6日）早上於選區設攤拉票時遇襲，送院急救時清醒。
一段網上流傳的視頻顯示，一名男子向何君堯獻花，兩人聊天時，該男子突然從肩包中掏出利器刺向何君堯，包括何君堯在內共有四人被送往醫院救治。
香港警方在襲擊現場搜證，可見一件染血襯衣遺留下來。