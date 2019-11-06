圖片版權 Getty Images Image caption 據中國媒體報道，地月空間經濟區的範圍主要包括近地空間，月球引力空間和地月轉移空間三部分

隨著經濟實力和航天技術能力迅速發展，中國正在考慮在地球以外發展經濟，計劃在2050年前建立一個地球和月球經濟區。

中國的《科技日報》11月初引用中國航天科技集團公司科技委主任包為民的話說，中國計劃在本世紀中葉建成地月空間經濟區。國際媒體報道說，顯然地球對於中國的經濟雄心來說已經不夠大。

中國專家預測，中國每年在地月空間經濟區的總產值在2050年前後可以達到10萬億美元以上規模。包為民說，開發地月經濟區不僅將產生巨大的經濟效益，也將改變目前的社會經濟模式。

「搶佔未來先機」

包為民說，地月空間發展領域具有巨大的經濟潛力，因此中國應該研發地球和月球間的可靠，低成本的太空運輸系統。按照中國的計劃，在2030年完成基本技術，在2040年製造關鍵的運輸技術。到本世紀中，中國可能成功地建立太空經濟區。

據中國媒體報道，地月空間經濟區的範圍主要包括近地空間，月球引力空間和地月轉移空間三部分。空間經濟區有基礎產業，應用產業，開發與利用產業，拓展產業。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國航天科技集團公司科技委主任包為民說，地月空間發展領域具有巨大的經濟潛力。

空間經濟區由航班化地月空間運輸體系，空間資源探測與開發體系，以及空間基礎設施體系三個體系組成。

根據新華社之前的報道，北京計劃在2020年推出火星探測任務，在2021年登陸火星。2016年，中國載人航天工程原副總指揮張育林曾表示，中國在地月空間的載人航天活動，是中國三步走戰略的一部分，也能為火星探測和其他深空載人探測奠定基礎。

《科技日報》報道引述張育林的話說，中國載人航天未來發展的規劃既非簡單地登月，也不會是目前仍然很難實現的載人火星探測，而是從搶佔未來發展先機的角度，通過持續的技術突破和積累，穩步開發利用地月空間。

美國《時代雜誌》報道引述美國宇航局的前高級顧問凱西·勞裏尼(Kathy Laurini)的話說，「他們（中國人）設立戰略性，長期性的目標，而且為達到這些目標進行專注的，系統性的努力。」

「太空超級大國」？

近年來，中國太空行業有了迅猛發展，還進行了大量月球探測研究。《時代》雜誌在北京的記者查理·坎貝爾報道說，「從人造衛星，到月球和火星，中國在這些領域中正迅速變成太空超級大國。」

圖片版權 NASA Image caption 中國計劃在本世紀中建立地球-月球太空經濟區。

美國非盈利的太空基金的統計顯示，中國每年太空項目的投資高達80億美元，僅次於美國。查理·坎貝爾說，中國政府把征服太空當作主要的戰略重點，中國這個「天朝大國」實現星際旅行只是個時間問題。

今年7月中國民營的北京星際榮耀空間科技有限公司(I-Space)成功發射了運載火箭，那是中國商業航天產業首次成功的地球軌道發射。下一步該公司將著眼於太空旅遊。媒體報道說，雖然他們的技術目前仍落後於諸如美國的競爭者太空探索技術公司（SpaceX），但一旦趕上來，他們的價格將會低於歐美的競爭者。

中國發射的嫦娥4號探測器在今年1月3日成功在月球背面著陸，嫦娥4號著陸器攜帶「玉兔二號」巡視器登陸月球背面進行探測。

《時代周刊》報道說，中國克服每個（太空）技術障礙的速度說明了中國政府對太空的重視，即認為太空對於促進經濟，提升高科技產業和推廣技術應用至關重要。

報道引述關注中國太空項目的記者安德魯·瓊斯的話說，「他們（中國人）把太空看作是促進未來增長和競爭力的驅動器。」