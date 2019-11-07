圖片版權 XINHUA Image caption 林鄭月娥與韓正在北京釣魚台國賓館會面。

香港特首林鄭月娥繼早前與中國國家主席習近平會面後，在北京與中國政府主管香港和澳門事務的國務院副總理韓正會面，是三天內再次會見中國高層領導人。分析認為，這一輪會面是要向外界顯示北京政府對林鄭月娥的支持，而發放這個訊息的對象除了中國政府眼中的「外部勢力」，還包括親香港政府的建制派，以及多次批評香港高官的基層警察工會。

韓正在周三（11月6日）的會面指出，香港近期的暴力示威浪潮嚴重破壞香港社會秩序，當今世界任何國家及社會都不能容忍和接受。他又稱讚林鄭月娥率領香港政府做大量艱辛工作，中國中央政府對她表示高度信任，強調中央一如既往「堅定支持特區政府和警隊」。

林鄭月娥回應韓正說，香港政府早已暫緩《逃犯條例》的修訂工作，但示威沒有因此停下，而且暴力程度不斷升級，遠超過和平示威和爭取自由民主的意義。

圖片版權 xinhua Image caption 香港特首辦公室在周日通報的行程表中，沒有提及林鄭月娥周一將會上海與習近平會面。

「充滿肯定」

林鄭月娥在到訪北京前，在上海出席第二屆中國國際進口博覽會期間與習近平短暫會面，獲對方讚賞她帶領香港政府「恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作」，又指北京政府對她管治團隊的工作「充分肯定」。

林鄭月娥數天內先後與習近平和韓正會面，香港媒體普遍解讀為中央希望重申對林鄭月娥的支持。但同時有評論留意到，前特首董建華2005年宣佈辭職前五天，北京政府仍然表示對他的領導「充滿肯定」，而另一名前特首梁振英2016年宣佈不會競逐連任前不足一個月，也曾獲習近平支持，質疑北京政府對林鄭月娥的支持，是否與當年對董建華和梁振英的支持一樣只是表象。

但中國官方智庫全國港澳研究會副會長劉兆佳認為這次情況完全不一樣。他接受BBC中文訪問時說，董建華和梁振英掌政時，香港只是面對內部的矛盾，而現在北京政府面對的是來自「外部勢力和內部勢力聯手，形為更大的力量去衝擊中國和香港」。

「坦白說，中央政府在任何情況都要支持、或高度讚揚一個在任特首。當然，這不等於之後不會出現撤換特首的情況，但我自己看來，這次情況跟以往有很大分別。」

圖片版權 AFP Image caption 香港前特首董建華2005年宣佈辭職前五天，北京政府仍然表示對他的領導"充滿肯定"。

「穩定建制派軍心」

除了泛民主派陣營，親香港政府的建制派在這輪示威浪潮期間，也多次公開表達對林鄭月娥的不滿。香港最大的親北京政黨民建聯主席李慧琼上月批評，林鄭月娥發表《施政報告》內的措施「因循守舊」，沒有措施處理香港社會目前的混亂情況。

英國《金融時報》早前引述消息指，中國政府計劃明年3 月以「臨時特首」取代林鄭月娥，嘗試平息香港社會對當地政府的不滿。香港Now新聞之後引述消息指，當地政壇已經著手尋找林鄭月娥的接替人，其中一個熱門選擇包括財政司司長陳茂波。中國外交部隨即反駁《金融時報》的消息，形容報道是「別有用心的政治謠言」。

香港示威浪潮中批評政府的一方，還包括香港警察其中一個代表低階警員的工會主席林志偉。他曾經批評，香港政府第二號人物政務司司長張建宗不應代表警隊向香港市民就7月元朗襲擊事件致歉，指對方發表「不負責任的言論」。

一些手持木棒的人7月21日在香港元朗區一個捷運車站襲擊途人，多名記名及途人被打受傷，警察過了許久才抵達現場。張建宗之後承認警方處理事件與市民期望有落差，政府願意就事件道歉。

劉兆佳認為北京政府希望透過韓正與林鄭月娥的會面，強化「中央政府大力支持特首和香港警隊」的訊息，因此「不鼓勵各方仍然以為中央短期內有意撤換特首，也不鼓勵各方挑戰特首和特區政府的權威」。

香港資深時事評論員劉銳紹也認為，林鄭月娥與中國大陸最高領導人會面，是為了向包括香港警察等體制內的人顯示，中央政府需要林鄭月娥留任特首處理香港情況，同時要求他們不可以讓自己對特首的不滿搞亂大局。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平與林鄭月娥會面時沒有提到支持香港警察執法，但分析認為這不代表習近平不強調警察要制止暴力示威浪潮。

習近平早前接見林鄭月娥時沒有具體說出要支持香港警察執法，而韓正與她會面時就有為此發聲，而且提出香港的經濟民生問題。劉銳紹認為外界不須為這種分別過份解讀。

他認為林鄭月娥與習近平是一種「政治導向」的會面，顯示的政治姿態多於實質內容，北京政府對香港特首的具體指示多數由其他人講，例如韓正。

「習近平在會面林鄭月娥的時候說的話都是泛指的內容，他沒有說關於警察的部份不等於他不強調警察要止暴制亂。」