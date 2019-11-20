香港地區議會選舉：你需要知道的四件事

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11月24日香港將舉行計劃中的地區議會選舉，是特區因為《逃犯條例》修訂引發的大型示威後首場主要選舉，被視為選民對特首林鄭月娥政府的一次考核，也對一直支持政府修例的建制派的一次挑戰。

分析指出，《逃犯條例》修訂引發的政治風波令許多香港市民意識到必須利用選票，阻止香港的管治體制被一方壟斷，泛民主派雖然預料可以取得多些議席，但不一定能取代建制派成為區議會的大多數； 而且區議會始終是一個主要負責地區市政、交通等問題的地方組織，政治色彩有限。

香港的示威浪潮持續，更多次發生大規模警民衝突，公共設施，商家損壞嚴重，公共交通大面積癱瘓。特首林鄭月娥早前表明，政府不會為推遲區議會選舉設下死線。泛民主派議員和多名前香港政府高官分別都呼籲，香港政府不應推遲選舉。

但政制事務及內地局長聶德權周二（11月18日）說，衝突升級增加了選舉不能如期舉行的風險。他更指出，要舉行選舉，首先示威期間常見的暴力和威嚇必須立即停止，更不能堵塞主要道路和幹道，示威者也必須停止破壞地鐵等交通設施。

香港區議會是地方的行政機關，主要工作是就市政、地區交通等日常生活事務向政府提供意見，但立法會部份議席、以至負責選出特首的選舉委員會部份委員都會預留給區議員主席，因此這次選舉對明年的立法會選舉和2022年的特首選舉都會有影響。

這次區議會選舉一大的看點是沒有一名候選人可以自動當選，全香港所有選區都有最少兩人競逐當區區議員。其中許多候選人都是沒有任何地區工作經驗的「素人」。

這次選舉有多重要？

圖片版權 Getty Images Image caption 區議會是地區諮詢組織，香港政府官員有些時候會出席部份會議講解政府的政策。上圖是環境局局長黃錦星（圖右）2014年出席一次屯門區議會會議，講述政府計劃擴建當區一個垃圾堆填區的計劃。

香港目前分為18個區，每區都有屬於自己的區議會。2015年選舉產生的區議會共有431席民選議員，27席由新界鄉事派組織成員兼任（香港稱這些席位做「當然議員」）。今年的選舉，民選議員數目增加到452席，「當然議員」仍然有27席。

區議會只是一個地區諮詢組織，沒有任何法定權力，也沒有獨立的財權。但區議員的影響力不止於地方市政事務。例如，立法會其中兩個功能組別都只能由區議員擔任，在70席的立法會中佔有六席。其中一席由區議員之間互相提名、投票選出，而另外五席由區議員之間互相提名，之後交給大部份選民投票選出。

親香港政府的建制派目前佔區議會大部份席位

區議員也可以競選成為香港特首選舉委員會的成員。2016年選舉委員會1200個成員當中，有117人由區議員互相提名、投票產生。因此這次區議會選舉會影響2022年行政長官選舉。

另外，近年多區的區議員都就香港的政治問題向自己所屬的區議會提出動議。例如，灣仔區區議員楊雪盈今年6月曾經動議，譴責香港警方處理當月12日處理示威的手法，但議案得不到任何其他議員支持。

為什麼要是這個時間選舉？

香港法律規定區議會議員的任期為四年，上一次選舉已經是2015年，因此今年必須舉行選舉。

香港因為《逃犯條例》引起的示威浪潮仍然持續，許多建制派的立法會議員和區議員的辦公室被示威者破壞，一些區議會選舉候選人也被襲擊受傷，包括舉行拉票活動期間被人用刀刺傷的建制派候選人何君堯，和被人用鐵錘襲擊的泛民主派候選人岑子杰，因此有聲音認為部份選民會因為安全原因放棄投票，令選舉無法公平進行。

前立法會議員王國興早前召開記者會，指出部份候選人的個人資料更被公開，令他們收到許多滋擾訊息。王國興批評香港政府在當前局勢未平息就推動選舉，做法「不負責任」。

圖片版權 Getty Images / EPA Image caption 泛民主派候選人岑子杰（圖左）和建制派候選人何君堯（圖右）先後遇襲。

圖片版權 Getty Images Image caption 黃之鋒是這次選舉中，唯一一個指選舉主任指支持香港獨立而被取消參選資格的參選人。

一些香港親政府建制派的議員也擔心，示威者會在選舉當天衝擊票站，令選舉無法舉行。但民主派議員批評，如果香港政府真的決定取消區議會選舉，做法是火上澆油，加劇目前的局勢。

香港的法例容許負責區議會選舉的選舉管理委員會押後選舉，但最多兩星期。香港NOW新聞台早前引述消息指，北京政府擔心推遲選舉會影響國際形像，也認為選舉可以讓溫和一方透過選票表達對政府的不滿，因此「強烈希望」選舉可以如期舉行。

競爭最激烈的選舉？

Getty Images 今年區議會選舉是近年競爭最激烈 平圴每2.4名候選人競選一個席位 452 席由民選產生

1090名候選人 392,601 名新登記選民，其中

58,794人為18至20歲。 資料來源：香港選舉事務處

這次區議會選舉是香港主權移交後，首次每個選區都有最少兩名候選人的區議會選舉，因此沒有候選人可以自動當選。

自動當選是指一個選區只有一名候選人報名，因此無須舉行選舉，例如2015年的選舉就有68個選區只有一名候選人，這68人全部無須經過投票，就能成為區議會議員。

根據選舉委員會的數字，最長沒有選舉的選區是新界的大埔滘選區。當區議員陳笑權在1999年當選，之後四屆選舉都在沒有對手的情況下自動當選，直至今次選舉。

過往的數字顯示，自動當選的區議員差不多全部屬於民建聯等親北京建制派政黨。

香港選民數量增幅是近年最多 大部份新增都是年輕選民，但71歲以上選民數量仍然最多

這次區議會選舉有約40,000名新選民登記，是近年最多，總選民人數升至約4.13百萬人。增幅最多的是18至20歲的選民，增加約58,000人。

香港理工大學的社會政策研究中心主任鍾劍華認為，這顯示年青選民近來對選舉心態的改變。他接受BBC中文訪問時指出，香港過去數年發生多次泛民主派立法會議員被取消資格的事件，令許多人不再信任選舉制度。

「但經過近期的事情，另一種情緒湧現，大家會覺得如果選舉陣地也失去，就什麼都沒有，因此這次多了許多人登記做選民。這反映修例事件讓大家看見，如果放棄投票權，任由體制讓建制派壟斷，其實十分吃虧。」

示威浪潮中暴力升級如何影響民意？

香港《明報》10月委托香港中文大學做的民意調查顯示，超過一半受訪者表示他們「完全不信任」香港警隊，表示完全信任的只有9.3%。鍾劍華認為，這都顯示市民覺得更需要制衡政府，這種想法「自然對泛民主派更有利」。

但《明報》的民意調查同時發現， 同意示威者使用過份武力的受訪者相比起9月輕微上升，而同意警察使用過分武力處理示威的受訪者就輕微下降。香港Now新聞台之後引述建制派人士分析指，如果暴力示威浪潮持續會對建制派變得有利。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些建制派人士認為，如果暴力示威浪潮持續，香港政府應宣佈押然甚至取消選舉。

鍾劍華說他不會對泛民主派的選情過度樂觀，因為區議會選舉中與民生相關的地區議題仍然重要，「許多街坊都重視區議員的過往政績、噓寒問暖等等」。

他認為這次選舉的看點，就是受《逃犯條例》修訂風波啟發而決定投票的人，能在多大程度上能抵消這些「街坊票」的效果。