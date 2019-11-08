粵港澳大灣區：住房新措施引陸港居民同質疑

圖片版權 Getty Images

由今年6月反對《逃犯條例》修訂開啟的抗議運動仍在香港持續。11月6日，中央政府公布了16項支持香港居民到大灣區發展的新措施。在此之前，香港行政長官林鄭月娥剛剛在北京與中國國家主席習近平和主管港澳事務的國務院副總理韓正舉行了會晤。

16項新措施包括，香港居民可以在住房和教育方面享有與大灣區內地居民同等待遇；支持香港居民在大灣區城市的居留和醫療；建立跨境移動電子支付和理財通機制；以及在法律、建築、保險監管等專業界別擴大兩地交流，並加速創新及科技合作等。

圖片版權 Xinhua Image caption 11月6日，韓正會見香港行政長官林鄭月娥。

香港特區政府認為，這些措施將惠及香港居民在大灣區內地城市發展、就業和居住，並有利於加強大灣區內人流、物流、資金流等方面的流通。

林鄭月娥表示，「建設粵港澳大灣區為香港發展拓展新空間、增添新動力，讓香港市民——特別是年輕人——獲得更多發展機會。」

她引用特區政府剛公布的數字稱，2019年香港第三季本地生產總值較去年同期下跌2.9%，稱香港必須更加積極地推進有利經濟發展的工作，包括建設粵港澳大灣區。

圖片版權 Xinhua Image caption 11月7日，設在深圳前海的中央廣播電視總台粵港澳大灣區中心正式啟用。

新措施出台後，大陸官方媒體廣泛報導。《新華社》引用香港內地經貿協會會長黃炳逢、特區立法會批發及零售界議員邵家輝、香港金管局總裁餘偉文等人的話表示，新政策將有利於香港居民在大灣區工作和生活。

《央視網》也發表評論，稱16項新措施「用心良苦」。評論員王磊說，「大灣區共享發展的東風已然吹起，香港的發展與祖國發展理應同頻共振，這才是對香港和香港社會的未來負責。」

但在香港，輿論對政府所稱的「惠港」政策反應冷淡。

《香港經濟日報》引用交銀國際聯席董事（房地產研究）謝騏聰稱，一直以來香港居民都可以到內地購置物業。不過，因港人購買力有限，即使放寬大灣區置業，也不代表會引發大量置業的趨勢。銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武對此表示認同，他稱港人要到大灣區置業，除樓價外，還有很多考慮因素，包括教育和醫療問題等。

兩地的相似之處在於，在住房方面引起廣泛討論，兩地網民均對該政策表示質疑。

16項新措施有哪些重點

第一類，民生。

購房和教育方面，香港居民在大灣區內地城市購買房屋，豁免在本地居住、學習或工作年限證明，以及繳納個人所得稅及社保。港澳居民或子女享受內地學前教育、參加中考、入讀高中。

居留和醫療方面，非中國籍香港居民可申請有效期兩至五年以內的簽證或居留許可。容許大灣區指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和常用的醫療儀器。

金融方面，支持香港居民在內地使用移動電子支付。推出香港居民開立內地個人銀行結算賬戶的試點。探索建立跨境理財通機制。

第二類，專業界別。

在法律、建築、保險監管、債券市場等專業界別方面，擴大兩地合伙措施、資格互認，並給予優待等。

第三類，創新科技。

增加由位於香港落馬洲和深圳河北側河套地區組成的「深港科技創新合作區」的人員、資金、貨物、信息等配套，吸引外資。對進境動物源性生物材料實行通關便利。放寬內地人類遺傳資源過境港澳的限制。

圖片版權 Getty Images

兩地網民的質疑

在社交媒體平台「推特」（Twitter）上，不少網民對購房方面的新政策表示質疑。

有網民質疑誰是此政策背後的受益人。一位自稱香港人的網友表示，「真正得益的是那些透過各種途徑拿了香港身份證的大陸人。他們可以炒房，帳算在所有香港人頭上。」

另一位稱，「背後的用心倒是很清楚，香港政府可不必再限制私樓市場，迫想買樓的平民住大灣區，再狂起豪宅讓大陸有錢人買，大部分公屋又會分配給新移民，完全排除英殖時代的餘民和廢青，共官港商通力合作打造一個沒有香港人的香港。」

在大陸社交媒體平台微博上，一些網民對給予香港居民的特別待遇表示不滿。其中一位說，「心情複雜，不想再關心香港的任何事了，人家再怎麼鬧犯罪，也比你高一等。」

另一位說，「合著香港人住房緊張，大陸人買房就沒有壓力是吧！房價暴漲的這些年壓垮了多少80、90後？我們大陸人活該？中國14億人，多少人靠著父母買房都是勉勉強強，更別說自己赤手空拳買房，還要配上幾年社保才可以！」

另外，也有內地網友表示，推出的新政策背後另有他意。

其中一位稱，「大灣區除了廣州珠海深圳，還有惠州肇慶東莞一類的。三四線城市就缺人和錢來開發，而且開放自用購房，購房套數也是有限制的，不可能大規模炒房。房在香港供不應求價格虛高，開放大灣區購房引資本和人才回大陸，還順帶打擊一波那些囤著地不建炒樓的資本。」