香港選舉候選人遇襲、中國大陸「惠台政策」和本周更多好故事

2019年11月第二周，中美貿易戰重回外界的焦點。北京政府在同一周也提出對台灣居民和公司在中國大陸的優惠政策，引起部份台灣社會憂慮。

香港凖備迎來《逃犯條例》修訂示威浪潮後首場地方選舉，但示威浪潮持續，多名泛民和建制派的候選人先後被襲擊，建制派要求押後選舉。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 貿易戰前景不明 世貿批准中國制裁美國

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中美貿易戰，雙方暫時「休兵」談判之際，世界貿易組織仲裁小組11月1日裁定，允許中國每年對價值約36億美元的美國商品加徵關稅。

這一裁定，雖然針對的是7年前中國向世貿組織提出的一起申訴案，但由於裁決宣佈之際，正值中美之間的貿易戰短暫休兵談判尚無定論之時，因此外界特別關注這一裁決對雙方貿易談判可能造成的影響。

2. 台北指北京「26條」：名為惠台 實則利中

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距離台灣大選還有兩個月之際，北京宣佈出台多項為台灣企業和民眾進入中國大陸提供方便的優惠措施。不過，台灣有人質疑這是中國大陸將「一國兩制」引向台灣的一種側面行動。

包括中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）和國家發展改革委員會（發改委）在內的中國20多個部門共同草擬出台的《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》在11月4日公布，當中包括26個條目，因此被簡稱為「26條」。「26條」被看作是與去年3月北京推出的「31條措施」相似。

新措施包括容許台灣企業參與5G技術研發和讓台灣運動員以本土內援身份參加中國大陸的體育職業聯賽等等。台灣大陸委員會（陸委會）稱「26條」是「31條」的延續，本質仍然是「名為惠台，實則利中」。

3. 習近平首提「全過程民主」 新詞匯引發新質疑

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中國國家主席習近平11月2日在上海考察時首次提出「全過程民主」，引起各種猜測和討論。但除了新華社隨後發佈了一條兩段話的微評外，其它中國官媒對此尚沒有跟進做出進一步解讀。

中國官媒稱，習近平此次考察上海的主題之一是貫徹中共四中全會精神。習近平在考察中提到，在中國，民主是一種「全過程的民主」。這個用詞在中國官方話語中是首次出現。

4. 何君堯被刺傷 香港再有地方選舉候選人遭襲

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正在參加香港區議會選舉的親北京立法會議員何君堯早前在拉票期間被刺傷，警方證實一名男性疑兇當場被捕。何君堯在星期三（11月6日）早上於選區設攤拉票時遇襲，送院急救時清醒。

何君堯遇襲後缺席立法會大會。香港建制派議員集體表示，對是次血案提出「最嚴厲譴責」，但對於記者們追問會否因此要求特區政府押後11月24日之選舉，建制派議員「班長」廖長江說：「我們不會向政府做任何建議，我們認為，確保選舉公平、公開、公正，不是建制派議員的責任，是政府和選舉委員會的責任。」

香港立法會民主派會議召集人、公民黨議員陳淑莊對何君堯表示慰問。她同時指出，民主派也有不少議員在過去幾個月遇襲，希望警方能一視同仁，盡快破案。

5. 麥當勞總裁談戀愛被炒魷魚 只因對象是下屬有違公司價值

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國際最大快餐連鎖企業麥當勞的首席執行官史蒂文·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）因與公司僱員有戀情關係被解職。

麥當勞發佈公告說，伊斯特布魯克的戀情關係是「雙方自願的」。但是，伊斯特布魯克的行為「違反了公司政策」，顯示出他「判斷有誤」。

雙方是自願的，伊斯特布魯克離婚後獨身，也是自由的。但是，一個是老闆，一個是下屬，談戀愛就壞了公司的規矩。