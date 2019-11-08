圖片版權 xinhua Image caption 中國計劃2020年發射火星探測器，一次完成對火星的「繞、落、巡」多種任務（中國火星著陸巡視器構想圖）

中國國家媒體首次公開報道了「載人飛船飛往紅色星球的計劃」。中國希望先送「太空人」登陸月球，將此作為下一步登陸火星的預演。

《中國日報》報道，中國航天科技集團公司表示，（中國）下一步載人飛行將是載人登陸月球進行探索。

中國航天科技集團公司表示，中國的長期目標是送航天員登陸火星。中國將先建立月球基地進行科學研究，擴大適合人類生存的場所，積累經驗，然後再進行其它深空探測。

中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建在中新社報道中說，中國將在2020年發射火星探測器，計劃在2021年，即中共建黨100週年前降落在火星。

圖片版權 xinhua Image caption 在新華社的報道中國「嫦娥四號」探測器說，中國計劃2020年發射火星探測器，一次完成對火星的"繞、落、巡"多種任務，這在航天史上屬於首創，因此難度非常大。

中國的火星探測

大約每26個月會有一次所謂的「火星衝日」，即太陽，地球和火星位於一條直線上，這是適合進行火星探測的時間點，因為那時候火星探測器的飛行路線最短，也最省燃料。中國媒體報道說，2020年就是「火星衝日」的探測窗口，因此中國屆時將進行火星探測。

據中國航天科技集團官方微信號消息報道，中國航天科技集團的專門機構已經進行了大量實驗，測試火星探測器懸停，避障和著陸試驗，驗證火星探測器在降落階段的控制和推進工作性能。

中國媒體報道說，載人登陸火星探索會進一步了解火星生命痕跡。據認為研究火星也能為地球生命發展的問題提供線索。如果中國火星計劃成功，中國將在火星探索方面超過美國宇航局，令之前的「好奇號」火星探測車相形見絀。

圖片版權 NASA Image caption 美國計劃在2020年發射一架小型的自主性旋翼飛機去火星。該火星無人直升機項目將為最終實現由人控制的火星飛行器鋪路。

「好奇號」火星探測車2011年11月由美國宇航局發射，2012年8月在火星登陸。「好奇號」探測車對火星氣候及地質，火星上的水，以及火星環境是否曾經能夠支持生命進行探測。

中美火星競賽

中國「嫦娥四號」探測器總設計師孫澤洲在新華社的報道中說，中國計劃2020年發射火星探測器，一次完成對火星的「繞、落、巡」多種任務，這在航天史上屬於首創，因此難度非常大。

孫澤洲說，月球沒有大氣，因此月球探測器要攜帶大量推進劑；火星有大氣，但大氣的不確定性也帶來很多問題，因此增加了研製火星探測器的難度。

在中國人公開火星探索計劃的同時，美國宇航局也宣佈了發送新型自主直升機去探索火星表面的計劃。美國計劃在2020年發射一架小型的自主性旋翼飛機去火星。該火星無人直升機項目將為最終實現由人控制的火星飛行器鋪路。

圖片版權 xinhua Image caption 中國在甘肅省境內的火星模擬生存基地包括總控艙，氣閘艙，乘員艙，生物艙等9個艙體

蘇珊·戈登是美國宇航局革命性直升技術（RVLT）項目的負責人。美國宇航局網站消息引述蘇珊·戈登的話說：在火星稀薄大氣中使用重於空氣的飛行器是從前沒有嘗試過的事情，她期望該重要的太空項目能得到美國宇航專家的幫助。

蘇珊·戈登說，使用火星直升機如果成功，就能讓科學家對遠離母船的火星遠處表面探索。

美國宇航局負責人，共和黨人吉姆·布裏登斯廷說，美國宇航局擁有很多歷史「第一」，火星直升機對於未來的關於火星的科學發現和探索具有重大意義。