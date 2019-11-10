圖片版權 Getty Images Image caption 中國國務院港澳辦主任張曉明周六（11月9日）發文指，香港未完成二十三條立法是近年"港獨"不斷加劇的主要原因之一。

因修訂《逃犯條例》引發的抗議尚未平息，中國國務院港澳辦主任張曉明周六（11月9日）發文指，香港未完成23條立法是近年「港獨」不斷加劇的主要原因之一，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機製成為特區政府的緊迫任務。

有學者對BBC中文指出，如果重推23條，耗時至少兩三年，在立法過程中會遇到爭議，在民間也會有很大反彈，不排除中央和特區政府會利用其它手段達致「臨時23條」。

張曉明說了什麼？

10月底，中共中央十九屆四中全會公報在談到香港問題時明確指出，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，未詳細解釋這句話的內涵，隨後國務院港澳辦主任給出了最新解讀。

張曉明周六（11月9日）在國務院港澳辦網站發表一篇6000餘字的文章稱：「香港尚未完成基本法第23條立法，也未設立相應執行機構，這也是近幾年來『港獨』等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。」

「建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，已成為擺在香港特別行政區政府和社會各界人士面前的突出問題和緊迫任務。」他說。

張曉明還以澳門為例，稱澳門已經完成基本法第23條立法，建立了維護國家安全委員會及其辦公室，並主動在立法會選舉法中增加「防獨」條款，下一步還將制訂和修改相關配套立法。

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被一些本地人視為「小憲法」的香港《基本法》23條規定：「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。」

2002年起，香港政府開始就根據此條規定的內容開始推動立法，即後來推出的《國家安全（立法條文）條例草案》。但不少人擔憂將影響香港的人權與自由。2003年「七一」50萬人上街抗議，隨後時任特首董建華宣佈撤回該草案，香港的「23條立法」終止。

曲線立法還是火上澆油

張曉明文章發佈前，香港社會氛圍仍持續緊張。香港科技大學學生周梓樂因在示威現場摔傷最終不治身亡，隨後香港有多起追思和示威活動，要求獨立調查周梓樂的死因，並將矛頭指向警方。

香港時評人劉銳紹對BBC中文指出，目前正值中美貿易談判，美國希望談判中拿到更多利益。在這種形勢下，即使反對推動23條立法也難有實際舉措。張曉明的舉動表明，北京希望利用這個機會盡快推動23條立法。

而香港浸會大學傳理系高級講師呂秉權認為，此前香港特區政府已經有許多嚴厲的管治政策，但都未奏效；如若再推23條，無疑是火上澆油。

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「很多香港人已經覺得香港被破壞掉了，已經沒有什麼可以輸的，很多人連自己的前途或是生命都可以犧牲，也不會擔心有更嚴厲的刑罰自己會多坐幾年（牢） 。所以這樣的火上加油反而會令到壓迫越多，反抗越大。」呂秉權說。

但他指出，如果推23條，從諮詢、討論到立法最少也要兩三年，在立法過程中會遇到很多爭議，在民間也會有很大反彈，不排除中央和特區政府會利用其它手段推出「臨時23條」，比如讓人大釋法將港獨等問題於基本法保障言論、集會自由的條文中剔除等。

呂秉權注意到，《港澳研究》雜誌最新一期《香港現行法律和基本法第23條的關係：兼論適應化立法路徑的可行性》論文指明瞭手段和方法。《港澳研究》是由國務院港澳事務辦公室主管、國務院港澳事務辦公室港澳研究所主辦的綜合性學術理論季刊。

該論文稱，第23條立法可遵循「適應化模式」分散立法路徑，「第23條立法尚未完成，並不意味著現行本地法律的相關規定不能適用。除例外情況，香港現行法例可在回歸後繼續適用，也可被香港特別行政區政府直接援引以規管危害國家安全和破壞公共安寧的行為。」

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文中提到，香港部分現行法律可被援引以維護國家安全，卻成為「沉睡條款」，應當通過替代解釋激活、創設先例，「需要重點對《刑事罪行條例》第2條及第3條進行替換解釋，從而在不進行大規模修訂和新增條款的情況下，實現對『叛國』、『分裂國家』、『顛覆中央政府』三種危害國家安全行為的禁止。」

更多反應

中國全國人大常委譚耀宗出席香港本地電台節目時回應稱，雖然以目前香港情況有人會對23條感到擔心，但「有需要，不可不做」，並稱各界要多用智慧想出方法解決。

香港立法會前主席曾鈺成認為，即使中央提出23條立法，特首也決心做，但要視乎社會環境是否有利立法。

民主派立法會議員陳淑莊批評，張曉明在社會動蕩之際提及23條立法是「唯恐天下不亂」。陳淑莊說，政府未能處理當下社會問題，若強硬推23條只會讓社會更加撕裂。