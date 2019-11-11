圖片版權 EPA Image caption 這是「反送中」示威爆發以來第三起警員槍傷示威者事件。

香港「反送中」示威者發起罷工、罷市、罷課「三罷」，警員在與堵路示威者追逐期間槍傷一名示威者。

示威者星期一（11月11日）早晨在香港多區堵路和破壞鐵路設施，防暴警察紛紛出動控制局面。上午7時許，位於香港島東北部西灣河社區，一名警員追趕示威者，貼身扭斗時開實彈槍，打傷至少一人；警方向BBC中文證實有兩人送院急救，但不能確認兩人是否都是槍傷。

這是自香港反對《逃犯條例》修訂案示威今年6月爆發以來，第三起警察真槍實彈打傷示威者的事件。

受發起「三罷」示威者堵塞交通影響，香港多家高校宣佈於星期一停課。

事發地點為西灣河英皇道近太安樓。網上直播片段顯示，一名身穿白色督察級制服、配有交通警反光衣的警員，在斑馬線旁突然拔出佩槍，然後一名身穿白色連帽衣、裏面穿上黑色衣服男子慢慢走前。

警員與白衣人扭打，然後其右側有另一名黑衣人靠近。警員把槍指向黑衣人，黑衣人伸手靠近槍口，旋即放下。警員向他開第一槍，黑衣人倒下。此時直播記者後退，稍微放下鏡頭，但能看見警員開第二、三槍，還有另一名黑衣人倒下。一名路過藍衣男子見狀拍掌。

數分鐘後，數名防暴警察抵達增援，協助穿反光衣警員制服兩名黑衣人，包括一名疑似中槍流血男子。

BBC中文記者兩次向香港警察公共關係科查詢，警方最初確認兩人受傷送院，但稱未能確定是否均為槍傷，後來稱未能確認任何信息。

香港本地媒體《明報》報道，中槍男人21歲，「右腎及右肝被子彈碎片割傷」， 「接受緊急手術期間，一度心跳停頓」， 十點半已完成手術。

並指另一名傷者「不需接受緊急手術」。