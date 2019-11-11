圖片版權 Getty Images Image caption 在台灣的大陸學生收到通知，建議2020年1月11日前離開台灣，宜早不宜晚。

有部分在台灣唸書的大陸學生，11月初陸續收到中國方面要求1月11日前離開台灣的訊息，並稱是基於安全著想，否則出現任何情況後果自負。

2020年1月11日台灣將舉行總統大選，有台灣學者稱中國此舉可能是不希望太多大陸學生在台灣感受民主氣氛。台灣陸委會對此表示，陸生體驗台灣自由學風及民主生活有助兩岸關係和平與穩定。中國地方台辦則否認有發出類似訊息。

建議選舉前返陸

台灣媒體日前報道，中國有某市台辦在網路群組發訊息給在台灣的大陸學生，指「接獲上級通知，建議陸生同學放寒假要早訂票，最好在2020年1月11日前離開台灣，宜早不宜晚」。BBC中文無法獨立核實這一信息。

至少2名在台灣求學的大陸學生，向BBC中文證實，他們在許多省、市的陸生群組都有收到類似訊息。

上述大陸學生提供的截圖顯示，浙江省赴台學生聯誼會在有近500人的微信群中表示，「我們是來台灣學習的，安全起見，大家不要討論、圍觀、參與無關活動，學期結束盡早訂票，無特殊情況最好1月11號以前離台返家。」

BBC中文聯繫中國杭州市委台灣工作辦公室，副主任阮兆牛通過電話表示，沒有發送相關訊息給在台的大陸學生，並強調「沒聽說，也沒有這件事情。」

另外，湖北省大陸學生群組內訊息要求學生告知返回中國的航班資訊，若不能在1月11日返回，還必須說明具體情況，並要求在11月8日前回覆。

該訊息稱：「為在台就讀學生安全著想，請務必於1月11日前返回大陸，否則一但出現任何情況，後果自負。」不過，湖北省台辦宣傳部向BBC中文稱，「從沒有發過消息要求學生1月11日前回大陸。」

圖片版權 CNA Image caption 在台灣唸書的大陸學生，11月初收到要求1月11日前離開台灣的訊息（資料照片）。

台灣2020年1月11日舉辦總統、立法委員選舉，大部分的大學1月10日考完期末考，開始放寒假，有此調整也是為了保障老師和學生投票。

台灣陸生聯合招生委員會總幹事張鴻德向BBC中文表示，只要台灣舉辦選舉，就常聽說類似的訊息，也曾經有老師匯報。他猜測：「此舉可能是擔心選舉期間發生突發狀況，不希望學生過度接觸，而有所影響。」

不過張鴻德也說，無法確定訊息是否來自官方。他說：「若是正式通知，應該會由官方發佈訊息，而不是通過網路群組告知。」並認為沒有強制力，因此用意不大。「若大陸學生想要留下來，也不會怎麼樣。」

中國政府擔心什麼？

台灣有媒體引述大學教授說法稱，中國此舉可能是不想讓太多陸生在台灣感受民主氣氛。

不過，台灣世新大學終身教育學院教授、曾負責大陸學生事務的蘇建州認為，學生對台灣民主的學習，不會因為選舉當天人不在，就有所影響。他並說：「在台灣待那麼久時間，該接觸的民主訊息都接受到了，不差選舉這一天。」

蘇建州對BBC中文表示 ：「大陸學生對選舉很有興趣！」他曾經帶大陸學生觀摩台灣選舉開票，當選務人員唱票時，他們都覺得很新奇，像是互相討論為何有些選票會被定義成「廢票」等。

蘇建州強調，他班上的大陸學生沒有收到要求1月11日前需要返回大陸的訊息。

他懷疑訊息的來源是否來自中央。「地方政府有時會揣摩中央的意思。」

他進一步說明，中國各省對陸生規定有所不同，像是幾年前，就曾有省份突然不送學生到台灣。

中國廈門大學台灣研究院教授特聘教授劉國深，則駁斥大陸不希望大陸學生在台灣感受民主氣氛的說法。他說：「這實在是想太多了，大陸人怎麼可能不知道台灣選舉。」

圖片版權 EPA Image caption 2018年台灣地方選舉

他對BBC中文表示，從沒聽說中國方面發訊息要求學生選舉前回大陸，他推測，若真的有，可能是大陸的學校或系所老師，出於關心學生安全而希望放寒假時早點回家。

劉國深強調，他猜測應是為了避免遭外界做文章，稱大陸介入選舉，才善意提醒。他舉例「像是選舉當天，若在旁觀摩或拿了旗子，被拍個照，就可能被媒體大做文章。」

根據統計，赴台就學的大陸新生從2012年的951人一路攀升到2015年高峰期共3019人註冊。但2016年蔡英文政府上台後，註冊人數逐漸下跌，2018年人數只剩733人，今年則是732人。

英國《經濟學人》曾報道，中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）會替即將赴台的陸生安排行前課程，內容包含中共對台政策與方針。