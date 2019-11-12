香港抗議：警方開槍與示威者燒人縱火，各方反應突顯的不同極端

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者11月11日抗議警方開槍。

香港示威活動在11月11日升級，先是再有警員以實彈向示威者開槍，後來又有示威者向持不同意見市民潑易燃液體點火，引發各界強烈關注，但有關反應截然不同，顯現出各自為擁護其立場，側重點及看法有所落差。

BBC中文整理中、港、台及各方反應及梳理背後所突顯的立場，有國際組織認為香港政府正把政治問題轉化成社會秩序問題，並試圖通過警方解決政治危機。

警方開槍與示威者燒人縱火

香港多名示威者11月11日早晨在多區設置路障，警方試圖控制局面，有警員在試圖控制一名白衣示威人士時，近距離以實彈朝另一名試圖接近警員的黑衣男子開槍，該男子送醫急救後情況危殆。

香港島總區指揮官郭柏聰當天在記者會表示，涉事警署警長在拘捕一名白衣人時，有黑衣人趨前圖搶槍及搶犯，於是開三槍制服。

同一天，香港北部的馬鞍山則發生示威者與市民的衝突事件，有名男子與其他人發生爭執，接著突然遭到一名示威者向其淋潑懷疑易燃液體並點火後逃去，該男子當場火焰燒身。香港警方發言人謝振中表示，該名男子身體多處燒傷，目前已住院搶救，情況危殆。警方已將此案件列為企圖謀殺案展開調查。

香港特首林鄭月娥11月12日中午在記者會上稱，多區出現激進蒙面示威者干擾路面及鐵路等行為，令大批市民上班上學受到影響。她並說：「示威者想癱瘓香港，令香港停擺，是極為自私」。

前一天，她在晚間的記者會上批評廣泛的暴力行為必須受到全社會譴責，並強調「暴力示威行為不會得逞，一定不會爭取到口中的政治訴求」。她稱，肆無忌憚破壞社會秩序，令社會人心惶惶。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港特首林鄭月娥批評廣泛的暴力行為必須受全社會譴責，並強調暴力示威行為不會得逞。

香港民主和建制派議員對11月11日發生的事件也作出了不同回應：民主黨主席、立法會議員胡志偉接受BBC採訪時稱槍擊事件讓人「極其震驚」，並譴責警方使用過度武力；多名建制派議員在接受港媒訪問時，狠批煽暴派通過歪曲事實、美化暴力的文宣迷惑年輕人，煽動仇恨，甚至不假思索就做出違法行為，以利用他們達到一己的政治陰謀，並稱煽暴派須為學生被捕以至受傷負起全部責任。

許多香港示威者在常用的網路平台「連登」討論放火燒人是否過分：超過5000人認為不過分，有人稱這是「個別事件」，其中多個留言將原因指向示威者曾多次遭警方攻擊及政府迴避訴求等等；但也有300多人認為過分。有人稱：「若不尊重生命，就和警察沒有分別」。

國際上也出現對示威者暴力行為的質疑聲，­像是德國之聲的訪談節目《Conflict Zone》，訪問香港大專界國際事務代表團發言人邵嵐，­就對於示威者的暴力行徑，提出質疑，­不過邵嵐仍堅定認為抗議者的破壞行動是有原因的，­不認為示威者失控。

中國《央視》批「暴民」喪心病狂

香港警方11月11日向示威者實彈開槍後不久，中國媒體即有相關報道且口徑一致支持警察，稱「多名暴徒圍攻港警預謀搶槍，警員被迫開槍自衛。」

多個中國官媒發佈幾段關鍵視頻，遭評是操控輿論。像是《環球時報》總編輯胡錫進公布的視頻，就和BBC公布的視頻有異。

警員拔槍指向白衣示威者的胸口的片段已被刪減，胡錫進發佈的視頻始於警方抓著示威者發生扭打，因視角及片段遭刪減，觀看者很容易就以為警方開槍是為了自衛。胡錫進並稱：「作為一名媒體人，堅持支持這名港警開槍擊倒圍攻他的暴徒。」

你的器材不支持播放多媒體材料 開槍現場畫面

《人民日報》11月11日當天也發佈了前一天（11月10日）某香港商店的監控錄像畫面，有顧客見到示威者逃竄，商店也放下卷門試圖躲避，畫面顯現示威者對商店設施進行打砸，並稱「行徑野蠻」。

在大陸擁有高知名度的香港「光頭警長」劉澤基，事發後迅速在微博貼文稱，「突發！出來破壞堵路一定有後果，不要認為警察永遠不會開槍，這才是國際標凖」，並上傳開槍片段。不過，這段貼文已經不在。

「香港暴徒搶槍致警方開槍」標籤登上社交媒體微博的熱搜，截至11月12日下午已有2億閲讀1.6萬個討論。

許多中國官方媒體也聚焦報道男子遭示威者潑液體引燃致燒傷。該事件在大陸社交媒體廣為流傳，有大陸網友評論：「暴徒已經失去了人性，必須堅決打擊」、「完全瘋狂失控了，應當用強力手段恢復秩序」、「這不是什麼民主、人權，這是在剝奪他們的民主和人權，已經在踐踏人道了，典型的恐怖主義行為，令人髮指！」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者11月11日抗議警方開槍，警方發射催淚彈驅離。

針對事件，中央政法委公眾號「長安劍」也譴責示威者的行為暴力，氣焰囂張，並發表「暴徒襲警奪槍，港警果斷開槍：「這是對待暴徒的『國際標凖』一文。」

《央視》發表評論指香港暴徒從企圖搶走警槍，到向市民淋潑懷疑易燃液體並點燃，可見暴徒變本加厲，越來越無法無天，越來越喪心病狂，只能以最嚴厲的執法回敬。

反送中示威爆發以來，曾發生幾起示威者襲擊市民事件，而11月11日的「燒人縱火」手段相對強烈，引發高度關注，香港特區政府11月12日零時44分發佈新聞公報稱，有關案件已列作「企圖謀殺案」處理。

台灣兩派聲音

台灣社會高度關注香港情勢，蔡英文總統11月12日被媒體問及該事件時表示，香港政府回應人民對自由民主的訴求，絶對不是以子彈來回應，應該更誠懇思考人民訴求、跟人民溝通，給香港人民更多自由，更多的民主。

在野政黨國民黨的副發言人黃心華稱，國民黨對香港街頭抗爭活動越演越烈，甚至發生示威者潑酸傷及路過學生、以及警察開槍等流血事件深感憂慮，呼籲港府與示威者理性溝通。

台灣媒體、電視政論節目等也針對警方向示威者開槍是否符合規定進行討論，有媒體引述台灣大學法律系教授李茂生說法稱，若事件發生在台灣，警察應負起過失致重傷之責。

而社會輿論倒向兩個極端。一派人支持警方，認為唯有警方強勢介入才能平息示威者的抗爭，有台灣網友稱「對暴徒別客氣」及「堅定支持港府維穩，止暴制亂」，這一觀點與中國官媒不謀而合。

但也有一批台灣人反對警方開槍，像是台灣知名文化評論者顏擇雅，在社交媒體臉書上批評香港警權「簡直比特首還大」。她表示，台灣在日本統治時期，也有過警權獨大的日子當時警察權力包山包海，並稱：「香港如今的一國兩制，跟日本殖民台灣的方式開始有幾分神似。」

也有台灣人擔心，香港的情況未來也會發生在台灣，台灣公共電視主持人陳信聰在其臉書上表示，「2019年6月之前，香港還勉強有點一國兩制，這塊土地還不太能算完全屬於中國，但是現在，獨裁者的意志已經可以更全面、更直接控制所有香港。」

陳信聰並強調，「要用盡全力不讓香港情況在台灣上演，不讓中國的各種形式力量在台灣蔓延。」

國際態度

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也表示，美國嚴重關切香港情勢，譴責各方暴力行為，並呼籲警察與示威者保持克制。

歐塔加斯11月11日就香港情勢發佈聲明稱，美國總統特朗普呼籲以人道方式解決香港的示威活動。 並寫道，香港社會更加分化，凸顯政府、示威者、公民之間需要誠摯對話。

英國外交部發聲明指，關注示威者和警方之間的暴力升級，呼籲雙方透過對話尋找出路。

國際特赦組織香港分會11月11日表示，「香港警察的執法水平再創新低。警方以真槍實彈射擊示威者，顯示他們使用武力時的魯莽」。

香港分會總幹事譚萬基向BBC中文表示，香港特首林鄭月娥試圖將政治問題包裝成公共秩序問題，「完全錯誤」。他稱：「反而雙方的暴力程度越來越高」，並呼籲雙方克制，並要求港府立刻針對警方暴力成立獨立調查委員會。

他理解警方必須維持公共秩序，但現在警方已嚴重傷害民眾集會權利及表達政治訴求的自由。他說，「若林鄭是想利用警察壓下抗議，已確定無效。」

譚萬基表示，因為當時警員生命並未收到威脅，應該可以用非致命武器來應對，而不是用槍不可，他質疑，警察所受的訓練可能有問題，並要求港府立刻暫停警員職務，並進行獨立調查。