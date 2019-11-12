圖片版權 Han Kuo-Yu Campaign Team Image caption 韓國瑜（中）在11日宣佈副手為張善政後掀起討論，但外界多半認為這是不意外的組合

台灣總統大選將在2020年1月11日舉辦，在距離投票日正好60天的11月11日，國民黨總統參選人韓國瑜公布其副手人選——65歲的台灣前行政院長張善政。

韓國瑜在高雄的記者會中坦言，張善政一直是他心目中的最佳人選。

「韓張配」出爐後，張善政被普遍形容為「不意外」、「安全卻沒有驚喜」的人選。張善政從背景、職業、到從政經歷甚至個性表現與韓國瑜的差異也沒有錯過各界的審視。張善政與韓國瑜能否切實搭配、他能否為國民黨的選情「加分」？「互補效應」已經引發諸多猜測和評論。

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圖片版權 CNA Image caption 「韓粉」造勢活動。張善政是否能為韓國瑜拉來更多新支持者？

不意外的張善政

張善政則稱，找回「善良政治」與「下架蔡英文」及「科技興國」，這三點是他願意出來擔任韓國瑜副手的原因。未來他預計將代替韓國瑜訪問美國，闡述國民黨的中美台政策。

張善政原先已經在2016年退休，平日在台灣東部務農外，另兼數間學校講座教授與基金會顧問。在韓國瑜7月被國民黨提名參選後，8月就擔任其「國政顧問團」總召，這幾個月兩人頻頻在公開場合一起亮相。

因此韓國瑜選其作為副手，外界並不意外。而他的背景，也是來自傳統學術菁英，被看好能替韓國瑜的形像加分。根據12日台灣《兩岸政策協會》民意調查，蔡英文仍然以53.6%支持度，遙遙領先韓國瑜的32.8%。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 出身科技界菁英的張善政，與海派性格的韓國瑜個性截然不同，兩人先前已多次聯袂現身各大小論壇

傳統學術型菁英

出生於1954年的張善政，父親張同文來自中國天津，1948年國共內戰期間跟著中國國民黨在到台灣，母親是台南人。當年台灣的本外省族群間衝突甚多，但張善政有不同回憶，稱「從小就在本外省一家親、和睦相處的環境中成長」。

理工專長的張善政，後來畢業於一流學府台灣大學土木工程系，隨後前往美國史丹佛就讀碩士後，再去康乃爾大學讀博士。

張善政曾在10月底的國民黨青年論壇上回憶：「當年許多人去美國後就不回來了，但我是決定回來報效國家的那位」。

當年中華民國被迫退出聯合國，許多海外學子也擔憂兩岸政治情勢不回國，但張善政後來赴美念完博士後，1981年回母校台灣大學任教。他這樣基層公務人員家庭出身，領獎學金出國唸書的寫照，十足是台灣「苦幹實幹」的傳統類型。

相比之下，韓國瑜學業生涯則是起起伏伏，先是投考軍校，幾年後退伍重新考入私立大學英文系。畢業後成為政治人物助理，隨後踏上從政之路，一路從縣議員，再連任三屆立法委員，是典型的政治人物，兩人在教育背景上大不相同。

圖片版權 Reuters Image caption 張善政曾擔任馬政府時期最後一任閣揆，當時碰到嚴重的台南地震。

科技界豐厚資歷

張善政先在學術界待了10年後，1991年再轉到台灣行政院國家科學委員會，服務於國家高速計算機中心10年。隨後又於2001年轉入民間電子企業宏碁公司的電子化事業群擔任副總經理10年，最後再擔任美國科技龍頭谷歌公司的亞洲硬件營運總監。

台灣的科技與網絡化時代發展，張善政常年參與其中，是十足「科技菁英」。

因此，外界都認為張善政的「菁英資歷」可以彌補韓國瑜相對不熟悉科技業的缺陷。特別是韓國瑜曾在10月26日時造訪台灣最大的新竹科學園區，然而接待的陣仗卻跟過去國民黨總統參選人甚遠，當時韓國瑜就被認為是不夠了解台灣科技業，也無人脈。

張善政在2012年被延攬進入台灣行政院擔任政務委員後，展開從政生涯，2014年正式擔任行政院副部長。

2016年1月底，國民黨在總統大選中大輸給民進黨後，當時行政院長毛治國請辭負責，張善政則接任剩下的行政院長任期到蔡英文就職總統，任期僅不到4個月，成為馬英九政府時期的「末代看守內閣」。

然而，張善政在接任閣揆後不久，台灣南部就發生大地震，張善政的看守內閣全體動員救災。張善政在當時因為調度迅速，也多次親身前往勘災，受到不少好評，反倒成為馬政府時期施政滿意度最好的行政院長。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 在青年論壇上，韓國瑜（中）回答年輕族群的問題，若遇到較艱深的專門題，張善政（左）就會代答。

互補下仍有缺陷？

卸任後，張善政雖然回歸田園生活，但也常常透過社群網絡對時政發表評論，被認為是對政治依然有理想的人。在2018年11月底，民進黨在地方選舉大敗後，許多人就對2020年的總統大位躍躍欲試，張善政也是其中之一。

談吐海派性格的韓國瑜，也跟文質彬彬的張善政大相徑庭。就目前的民調來說，韓國瑜雖然得到不少軍公教、農林漁水利會等「草根」階層支持，但在知識階層與菁英商務階層還是相當低。

張善政的加入被外界視為可以讓這些選票「回流」的秘方。再者，年輕人支持度較高的張善政也被期待能多拉點票，兩人各方面具有互補作用。

張善政從小到大，至今沒有加入過任何政黨，因為父親曾告誡他「身為理工人就不要沾染政治」。他也自言政治思想「沒有藍綠（統獨）只問黑白」，不過他的言行舉止一向被視為是親國民黨陣營。

在兩岸問題上，張善政也認為台灣政府要回歸到「九二共識」，與中國大陸在「一中各表」的前提下對等談判，並反對「港澳式一國兩制」，與過去的國民黨論述大致相同。但在目前香港局勢危急之下，這樣相對親中的言論是否能獲得支持，變數仍多。

特別是韓國瑜講話的大炮性格，常常口出驚人之語。如之前「3000公尺高山廣設升旗台」、「故宮文物一次全展出」等，張善政常常替其打圓場解釋，後來一些說法過於牽強，也被民進黨政治人物譏諷為「張善後」。

成為搭擋後，張善政從幕後走到幕前，雙方說法未來也必須要更一致。

加上兩人過去幾乎無交集，僅是近一年因為地方選舉才開始互相熟悉，未來能否切實搭配，而不是在國政規劃與意見上各唱各調，將是觀察的重點。