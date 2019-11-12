「中國在美國睡夢中接管」 學者擔心衝突失控

Image caption 美國和中國曾經在1950年代初的朝鮮戰爭中兵戎相見

美國和中國曾經在1950年代初的朝鮮戰爭中兵戎相見，在後來的越南戰爭間接對抗。現在美國專家認為美中競爭已經遠遠超出了貿易範圍，成為全方位對抗。

雖然美中貿易爭端仍有希望達成協議，但「美中兩個超級大國」的爭奪已經超出了貿易範圍，是雙方在經濟，房屋，文化和技術的全面競爭。

BBC在美國的記者大衛·格羅斯曼報道說，近年來美國對中國態度明顯向負面轉變，即使在2016年民主黨的希拉里，或其他共和黨候選人當選擔任總統，也會有今天的對華強硬政策。

美國國防部現在認為對付中國崛起成為美國在未來幾十年的主要軍事目標。美國安全問題學者說，美國要做好凖備應對中國捲入的地區衝突，中國很可能會採取急劇升級衝突的做法。

美國安全分析文章說，中美一旦發生衝突，可能會嚴重失控。

潛在軍事威脅

圖片版權 Getty Images Image caption 美國專家認為，美國的軍事優勢的基礎並非維持龐大的常備軍，而是高科技武器系統。如果中國在關鍵技術領域取得成功，那麼美國軍事實力就可能要落後。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷最近對美國國會說，目前關於美國公司知識產權洩漏給中國的案件目前至少有一千起。美國保守派的傳統基金會的研究員成斌認為，這是美國和中國關係惡化的主要原因。

美國戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，中國企圖要在未來主要技術領域取得領先地位，諸如機器人和人工智能領域，這是競爭的核心，因為中國在這些領域取得成功，就可能取代美國成為世界的主要強國。

因為美國的軍事優勢的基礎並非維持龐大的常備軍，而是高科技武器系統。如果中國在關鍵技術領域取得成功，那麼美國軍事實力就可能要落後。

美國五角大樓的斯伯丁（Robert Spalding）准將是《隱形戰爭：中國如何在美國精英昏睡中接管了世界》一書的作者。他曾經負責一個制定對付中國崛起和影響力擴大的新國防戰略的項目。

葛來儀（Bonnie Glaser）說，2017年發表的斯伯丁在國防部制定的國際安全戰略是美國政府各部門的指導性文件，代表著美國對華政策的轉變。

衝突失控危險

據BBC在美國的記者報道，美國國防部現在認為對付中國崛起成為美國在未來幾十年的主要軍事目標。因為中國迅速在南海建立人工島，並且違反國際法進行南海軍事化，令華盛頓產生警覺。

圖片版權 Reuters Image caption 美國航母艦隊經常進入南海有爭議海域進行「自由航行」，美國專家認為中國在南海搞軍事化是要有能力切斷全球貿易的大動脈。

傳統基金會的研究員成斌在報道中說，每年通過南海的貿易流量高達5.3萬億美元，而中國在南海的行動在某種意義上是要有能力切斷全球貿易的大動脈。

安全事務作者邁克爾·佩克（Michael Peck）在《國家利益》上發文說，一旦中美發生衝突，衝突失控的風險很大，因為中國在過去的戰爭衝突中表現出迅速升級取得速勝的特點，即使在衝突過程中展開談判，往往也要等到在衝突中取得有利地位後。

他引述喬治城大學安全研究項目學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）的文章說，總體來說中國處理外交，升級和斡旋的方式不利於衝突解決。

梅惠琳研究了中國以往衝突歷史後認為，共產主義中國在衝突初始階段只有面對弱勢一方才願意建立溝通渠道，否則中國會切斷溝通，直到他們在戰爭中顯示了足夠力量後才考慮溝通。

雖然梅惠琳承認如今的中國已經不是從前戰爭時期的中國，中國現在的軍力超過鄰國，經濟也更融入全球市場，但是中共控制公眾輿論的能力低於毛澤東和鄧小平時期。中國公眾輿論中的民族主義情緒增強也增加了中國妥協讓步的難度。