圖片版權 Reuters Image caption 香港示威的暴力正在升級。

香港中文大學校園內的示威衝突持續近乎一整夜之後，這座城市在周三（11月13日）仍然繼續有反政府示威發生。

在周二的中文大學校園內，示威者在一些地方縱火及投擲汽油彈，香港警察發射了催淚氣體以及橡膠子彈。

學生對於警方將行動蔓延進校園內表示憤怒，而警方則聲稱，目前狀況已令香港法治幾近崩潰。

示威行動在周三仍然在全城不同的地方持續——繼續在多所高校內進行抗議，香港當地媒體報道指，有在港內地生因安全考慮而被安排護送過境進入內地。

香港教育局已經宣佈，基於安全考慮，全港學校將在周四停課。這一停課決定影響範圍包括所有中小學及幼兒園。

BBC記者指，警方進入校園執法的決定，顯示了警方策略的一次轉變——在此之前，他們一直避免在各個校園內進行清場行動。

圖片版權 Weibo Image caption 深圳有機構組織為內地學生提供疏散住宿服務。

「三罷」持續至第三日

香港連續三個上班日出現大規模各區示威，各區均有示威者破壞的痕跡，示威者把行動升級，持續在多處堵路，有汽車和地鐵列車遭焚燒，商場遭打砸，商店被放火，聖誕樹被燒得火光熊熊，其中放火焚燒不同意見人士引發輿論批評。

周三（13日）香港市面交通陷入混亂，警民衝突未有平息。

許多市民沒法如常上班及出行，一些市民嘗試清理路障和放滿磚頭的道路，期間有市民與黑衣示威者發生衝突。一群示威者在香港元朗的街道上設置路障。

圖片版權 EPA Image caption 香港九龍塘又一城商場的一棵聖誕樹13日被縱火。

圖片版權 Getty Images Image caption 13日有港鐵列車被縱火。

示威者企圖做到「三罷（罷工罷課罷市）」的效果，香港行政長官林鄭月娥周二稱，不想墮入「暴徒」圈套而拒絶罷課，但教育局宣佈周四會停課。

周一和周二，香港多家大學變成「戰場」，爆發激烈的警民衝突，催淚彈和汽油彈罕有地出現在校園範圍。香港中文大學的情況備受關注，校長段崇智嘗試調停但不成功，到晚上再經校方與警方斡旋下衝突暫停。香港警方證實，曾派水警協助一些在港大陸學生撤離校園。

有學生指責警方攻擊代表自由意志的大學。香港警方強調可以在校園內執法，強調行動並非「攻入校園」，而是有人犯法而作出行動。自6月中開始爆發的大規模「反送中」示威，被捕人士中大學生佔了很大比例。

中國外交部、中聯辦、港澳辦、香港政府及警方、建制派政黨及政客等，均強烈譴責示威者暴力升級。英美政府均發聲譴責暴力，呼籲雙方克制和對話。但香港民主派或是對示威抱同情的人，並未有作出譴責，強調是政府的不作為和警察的暴力事件，導致今天的「惡果」。

圖片版權 AFP Image caption 學生試圖申請禁制令，阻止警察進入校園。

香港立法會周三的會議被延遲，反對派政客就他們所指的警暴問題向保安局局長李家超表示強烈質疑。

至午間，多個地方有人群聚集，高喊口號。

一些身穿黑衣的蒙面示威者破壞了一處中資交通銀行分行。

暴力顯著升級

這個星期，香港示威中的街頭暴力有顯著升級的跡象：大學校園內出現暴力衝突，城中一些地方也在午間出現多處「快閃」式示威行動。

上周五（11月8日），一名墮樓的大學生示威者身亡，周末香港多地有民間自發悼念活動，併發生一些示威衝突。之後，示威活動在周一持續。

一周前，22歲的科技大學學生周梓樂在一次警方執法行動時躲避催淚彈期間墮樓，之後一直在醫院接受救治。他在周五宣告死亡。

周一，暴力進一步升級。一名示威者在與警方的衝突中被一名交通警開實彈槍射中腹部，此外還有一名支持政府的男子在與示威者衝突時被縱火燒傷。

中文大學的夜晚衝突

周二，警方攜催淚氣體以及水炮車進入香港中文大學校園，示威者則向警察投擲磚塊和汽油彈。

你的器材不支持播放多媒體材料 科技大學本部與將軍澳尚德邨事發現場是群眾悼念焦點。

周二整夜，中大校內發生多起爆炸，警方發射橡膠子彈和示威者縱火後的濃煙交織，數十人受傷。

「這不只是在保衛中文大學，這是在捍衛政治自由和香港人應有的權利，」一名在讀研究生向BBC表示。

香港當地媒體報道，急救人員在衝突後至少救治了70人，其中至少四人情況嚴重。

學生代表在周三表示，他們正在試圖申請法庭禁制令，禁止警察進入大學校園。

香港示威形勢

香港是中國的一部分，但這個前英國殖民地在「一國兩制」下享有比中國大陸民眾更多的自由。

你的器材不支持播放多媒體材料 張炳良：香港面對1967年以來最嚴重管治危機

示威者認為，在今年6月政府試圖推行的逃犯條例修訂是試圖削弱這種自由的做法，因此發起多輪示威，其中一些上升為暴力。

政府在9月宣佈撤回相關的條例修訂，但是示威卻沒有停止——如今，示威行動已經轉而針對警察暴力，以及要求政府推行民主政改。

至10月，示威者與警方的衝突越發激烈，暴力持續升級，香港政府引用《緊急法》臨時實行「禁蒙面法」，但是示威者蒙面上街的行動並沒有就此停止。