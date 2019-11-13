香港示威：中文大學成首個發生大規模衝突的校園「戰場」

  • 2019年 11月 13日
Protesters react after police fired tear gas at the Chinese University of Hong Kong (CUHK), in Hong Kong on November 12, 2019 圖片版權 Getty Images
Image caption 香港中文大學的一個操場成為催淚彈目標。

在香港，由反對修訂《逃犯條例》引起的抗議示威活動已持續五個月。11月12日，大規模衝突首次出現在大學校園。香港中文大學（中大）、香港城市大學（城大）、香港大學等大學校園內發生衝突，催淚彈、汽油彈出現在中大和城大。多間大學和大專院校連續數日停課。

香港中文大學爆發的衝突最為激烈。校內多處黑煙四起，示威者與防暴警察在校內二號橋對峙。有示威者向警方投擲磚頭、汽油彈等物體。警方發射催淚彈、橡膠子彈，並用水炮車發射藍色催淚劑驅散人群。校長段崇智和前校長沈祖堯先後到場調停，均遭遇催淚彈。

據在前線的中大老師蔡玉萍估計，警方當天共在中大衝突中發射了80-120 枚催淚彈。

根據香港醫管局數字，截至周二晚12點，全香港共有51名傷者送院。但沒有具體學生受傷人數的統計。

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事發經過

從周一（11月11日）開始，有人從中大校內二號橋向下方投擲物品，導致新界交通阻塞。橋下是連接新界各地的交通動脈吐露港公路，以及連接新界和九龍的港鐵東鐵線。當天，5名涉事的中大學生被控暴動罪和在非法集會內蒙面。

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Image caption 吐露港公路中斷。

警察與學生隨後各自在二號橋附近駐守，對峙持續到周二。下午2時，校方代表介入調停無果。學生戴上頭盔、面罩，用垃圾車、水馬等物品築起防線，防止警方進入校園執法，有人投擲汽油彈及雜物還擊。

學生、警方各不退讓。警察隨後強攻進入校園，拘捕學生，併發射多枚催淚彈。

據中大老師、香港記者譚蕙芸觀察，警察衝進校園數百米，朝運動場方向發射催淚彈。有學生焚燒運動場的跳高軟墊。濃煙在山城校園內彌漫。

傍晚5時左右，中大校長段崇智來到二號橋，試圖調停。入夜後，前校長沈祖堯也趕來。他對學生說，希望大家和平散去，不會再出現催淚彈等形式的對抗。

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Image caption 香港中文大學校長段崇智

談判結果是，中大保安駐守橋頭，警察退至橋尾。既可保證吐露港交通安全，學生也無需在校園內見到警察。

警方同時發表聲明，稱和校方溝通後，會安排撤退，並呼籲示威者停止衝擊。

近11點，警方再次發表聲明，稱警方在離開時，有人向警方投擲磚頭、汽油彈等。聲明稱，此前的談判協議遭到違背。

聲明寫道，「警方在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括人群管理特別用途車輛，以協助離開現場。」

警察於午夜時分撤離。

為什麼是中大

香港中文大學校園面積廣闊，其中百萬大道及烽火台一直是香港學運及民運的聚集地。2012年反國教運動、2014年雨傘運動、以及紀念1989年「六四」事件集會等都在這裏舉行。

今年6月，有網民在谷歌地圖中惡搞，將中大標誌為「香港暴徒中文大學」，一度引發爭議。不過不少學生及校友以此為榮。

在最近的抗議運動中，中大也多次成為示威場所，包括9月初的罷課行動、罷食善衡食堂等活動。

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校園執法爭議及各界反應

根據香港地政總署的資料，中大校園範圍是政府批出的私人土地，保安工作由大學內部負責，警方進入校園時應遵循適當規定。香港警方則在記者會上稱，校園不是私人土地，警察進入不需要任何人批准。

香港警方行動部高級警司汪威遜在周三記者會上稱，昨晚在中大的行動旨在保護吐露港公路，無意進入校園其他地方。並批評校方未能信守承諾，警方從二號橋撤退後，再次有大量雜物投入公路。

香港中文大學隨後也於周三下午發表聲明，對「連串衝突、暴力及違法行為」深表遺憾，並強烈譴責。聲明稱，「儘管校長及高層人員屢次嘗試作出調停及談判，最終都因雙方持續對峙而不果。」

周三早上，中大學生會會長蘇浚鋒向高等法院申請禁制令，希望禁止警方在沒有搜查令或沒有法例准許的情況下，進入中大校園，以及在沒有中大校方要求下，於校園使用「群眾處理武器」，如胡椒噴霧、催淚彈、橡膠子彈等。案件於周三下午5時開庭。

14個大專院校學生會發佈聯署聲明，稱警方「多次無理強攻中大校園，中大手足頑強抵抗，誓死保衛家園。」

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Image caption 香港中文大學內的蒙面示威者

警察公共關係科高級警司江永祥周二表示，警方因暴徒行為採取行動，包括進入大學校園作出驅散和拘捕行動。「法例賦予警隊權力進入處所執法，警方絶不容許香港任何一個地方成為罪犯窩藏之地。」

香港民主派人士周二凌晨發表聯合聲明，譴責警方「強攻」校園，「挑動學生情緒」。並且不斷釋放催淚彈，造成不少學生受傷，令校園「淪為戰場」。

聯合聲明稱，「警隊若有證據指稱有罪犯在內，也要依足（依照）規矩申請法庭手令行事。」

今年7月，三名警員凌晨進入香港大學校內巡邏，引發爭議。當時校方向警方投訴，警方之後表示歉意，並承認違反協議機制，保證同類事件不再發生。

大陸官媒《環球時報》旗下網站《環球網》對中大衝突事件進行報導，聚焦在中大內地生逃亡深圳的情景。報導稱，「香港中文大學校園內暴力肆虐，內地生恐慌希望逃離。」

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