圖片版權 Getty Images Image caption 香港中文大學的一個操場成為催淚彈目標。

在香港，由反對修訂《逃犯條例》引起的抗議示威活動已持續五個月。11月12日，大規模衝突首次出現在大學校園。香港中文大學（中大）、香港城市大學（城大）、香港大學等大學校園內發生衝突，催淚彈、汽油彈出現在中大和城大。多間大學和大專院校連續數日停課。

香港中文大學爆發的衝突最為激烈。校內多處黑煙四起，示威者與防暴警察在校內二號橋對峙。有示威者向警方投擲磚頭、汽油彈等物體。警方發射催淚彈、橡膠子彈，並用水炮車發射藍色催淚劑驅散人群。校長段崇智和前校長沈祖堯先後到場調停，均遭遇催淚彈。

據在前線的中大老師蔡玉萍估計，警方當天共在中大衝突中發射了80-120 枚催淚彈。

根據香港醫管局數字，截至周二晚12點，全香港共有51名傷者送院。但沒有具體學生受傷人數的統計。

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事發經過

從周一（11月11日）開始，有人從中大校內二號橋向下方投擲物品，導致新界交通阻塞。橋下是連接新界各地的交通動脈吐露港公路，以及連接新界和九龍的港鐵東鐵線。當天，5名涉事的中大學生被控暴動罪和在非法集會內蒙面。

圖片版權 Getty Images Image caption 吐露港公路中斷。

警察與學生隨後各自在二號橋附近駐守，對峙持續到周二。下午2時，校方代表介入調停無果。學生戴上頭盔、面罩，用垃圾車、水馬等物品築起防線，防止警方進入校園執法，有人投擲汽油彈及雜物還擊。

學生、警方各不退讓。警察隨後強攻進入校園，拘捕學生，併發射多枚催淚彈。

據中大老師、香港記者譚蕙芸觀察，警察衝進校園數百米，朝運動場方向發射催淚彈。有學生焚燒運動場的跳高軟墊。濃煙在山城校園內彌漫。

傍晚5時左右，中大校長段崇智來到二號橋，試圖調停。入夜後，前校長沈祖堯也趕來。他對學生說，希望大家和平散去，不會再出現催淚彈等形式的對抗。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港中文大學校長段崇智

談判結果是，中大保安駐守橋頭，警察退至橋尾。既可保證吐露港交通安全，學生也無需在校園內見到警察。

警方同時發表聲明，稱和校方溝通後，會安排撤退，並呼籲示威者停止衝擊。

近11點，警方再次發表聲明，稱警方在離開時，有人向警方投擲磚頭、汽油彈等。聲明稱，此前的談判協議遭到違背。

聲明寫道，「警方在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括人群管理特別用途車輛，以協助離開現場。」

警察於午夜時分撤離。

為什麼是中大

香港中文大學校園面積廣闊，其中百萬大道及烽火台一直是香港學運及民運的聚集地。2012年反國教運動、2014年雨傘運動、以及紀念1989年「六四」事件集會等都在這裏舉行。

今年6月，有網民在谷歌地圖中惡搞，將中大標誌為「香港暴徒中文大學」，一度引發爭議。不過不少學生及校友以此為榮。

在最近的抗議運動中，中大也多次成為示威場所，包括9月初的罷課行動、罷食善衡食堂等活動。

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校園執法爭議及各界反應

根據香港地政總署的資料，中大校園範圍是政府批出的私人土地，保安工作由大學內部負責，警方進入校園時應遵循適當規定。香港警方則在記者會上稱，校園不是私人土地，警察進入不需要任何人批准。

香港警方行動部高級警司汪威遜在周三記者會上稱，昨晚在中大的行動旨在保護吐露港公路，無意進入校園其他地方。並批評校方未能信守承諾，警方從二號橋撤退後，再次有大量雜物投入公路。

香港中文大學隨後也於周三下午發表聲明，對「連串衝突、暴力及違法行為」深表遺憾，並強烈譴責。聲明稱，「儘管校長及高層人員屢次嘗試作出調停及談判，最終都因雙方持續對峙而不果。」

周三早上，中大學生會會長蘇浚鋒向高等法院申請禁制令，希望禁止警方在沒有搜查令或沒有法例准許的情況下，進入中大校園，以及在沒有中大校方要求下，於校園使用「群眾處理武器」，如胡椒噴霧、催淚彈、橡膠子彈等。案件於周三下午5時開庭。

14個大專院校學生會發佈聯署聲明，稱警方「多次無理強攻中大校園，中大手足頑強抵抗，誓死保衛家園。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港中文大學內的蒙面示威者

警察公共關係科高級警司江永祥周二表示，警方因暴徒行為採取行動，包括進入大學校園作出驅散和拘捕行動。「法例賦予警隊權力進入處所執法，警方絶不容許香港任何一個地方成為罪犯窩藏之地。」

香港民主派人士周二凌晨發表聯合聲明，譴責警方「強攻」校園，「挑動學生情緒」。並且不斷釋放催淚彈，造成不少學生受傷，令校園「淪為戰場」。

聯合聲明稱，「警隊若有證據指稱有罪犯在內，也要依足（依照）規矩申請法庭手令行事。」

今年7月，三名警員凌晨進入香港大學校內巡邏，引發爭議。當時校方向警方投訴，警方之後表示歉意，並承認違反協議機制，保證同類事件不再發生。

大陸官媒《環球時報》旗下網站《環球網》對中大衝突事件進行報導，聚焦在中大內地生逃亡深圳的情景。報導稱，「香港中文大學校園內暴力肆虐，內地生恐慌希望逃離。」