新疆棉花與人權爭議 多個跨國品牌面臨質疑

圖片版權 Getty Images Image caption 中國生產的棉花大部分來自新疆。

跨國零售商們正因為新疆棉花而受到質疑。

中國是全球最大的棉花生產國之一，其中大部分都在新疆種植。人權組織稱，新疆的維吾爾族人正受到迫害並被強迫從事勞動。

許多品牌都被認為從新疆地區間接採購棉花產品。

日本零售商無印良品（Muji）和優衣庫（Uniqlo）最近引起高度關注。此前有報道稱這些品牌在廣告中把新疆棉花作為賣點。

《華爾街日報》的調查顯示，海恩斯莫里斯（H＆M）、思捷（Esprit）和阿迪達斯（Adidas）等公司的供應鏈涉及使用新疆棉產品。

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）稱，「如果你在中國從事棉花業務，就不能確定自己的供應鏈中是否涉及強迫勞動。」

「在新疆現有的供應鏈中，勞動力以及幾乎可以被定義為強迫勞動的勞動力，都已深深地扎根於供應鏈中，」他解釋。

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新疆發生了什麼？

聯合國專家和人權組織說，中國正在規模龐大的拘留營中關押著超過100萬維吾爾人等少數民族。人權團體還說，拘留營中的人被要求學習普通話，發誓效忠習近平，批評或放棄自己的信仰。

中國方面稱，這些人正在參加「職業培訓中心」，以預防恐怖主義的名義為他們提供工作，並幫助他們融入中國社會。

新疆生產了什麼？

新疆是中國棉花的重要產地。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）的報告，中國的棉花產量約佔全球棉花供應量的22％。報告稱，去年中國棉花的84％來自新疆。這引起了人們對該地區是否使用強迫勞動來生產棉花的擔憂。

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位於華盛頓的「維吾爾人權項目」（Uighur Human Rights Project）主席特克爾（Nury Turkel）稱，維吾爾人在新疆被「拘留和折磨」，並「捲入龐大的強迫勞動體系」。

特克爾在向美國國會作證時說，「越來越難以忽視的事實」是新疆地區生產的商品「極有可能」涉及強迫勞動。

哪些品牌使用新疆棉？

CSIS人權倡議組織主任萊爾（Amy Lehr）說，在許多情況下，西方公司並非直接從新疆的工廠購買產品。她說：「相反的，這些產品在離開新疆之後，可能會經歷多個生產流程，然後再送往西方大型品牌。」

一些公司，例如無印良品對從新疆採購材料十分公開。這家日本零售連鎖店今年初推出了用新疆棉製作的新產品。它的其中一個廣告提到自己「柔軟透氣的男襯衫是用新疆產以及人手採摘的有機棉花為素材製成。」

Image caption 新疆防衛森嚴的「再教育營」。

另一個日本品牌優衣庫也在廣告中兜售了男士襯衫。在該公司精美的廣告說明中稱自己的襯衫是以「品質著稱的新疆棉」製成。優衣庫發言人表示，「由於這問題的複雜性」，之後將從廣告中刪除這個說明。

「優衣庫在新疆地區沒有任何生產伙伴。此外，優衣庫的生產伙伴須遵守我們嚴格的公司行為凖則。」

發言人告訴BBC：「據我們所知，這意味著我們的棉花都只會來自符合道德要求的產地。」

《華爾街日報》的報導主要針對新疆阿克蘇「華富時裝公司」這一家工廠。該地區生產的紗線出現在包括H＆M，Esprit和Adidas在內的數家國際零售商的供應鏈中。

圖片版權 Getty Images Image caption H＆M稱它與新疆地區的任何服裝製造商都沒有直接或間接的商業關係。

許多公司，包括與華富沒有明確關係的公司都對這些指控進行內部調查。

Adidas對BBC發表一份聲明中稱：「儘管我們與華富沒有合同關係，也沒有與該公司或其子公司有任何直接關係，但我們目前正自行調查相關指控。」Adidas發言人說，「公司建議我們的材料供貨商在完成調查之前不要向華富下訂單。」

Esprit也沒有直接從新疆採購棉花，這家公司表示，今年早些時候內部已進行了幾次調查。它們在一份聲明中說：「我們的結論是，來自新疆華富工廠的少量棉花被用於限量生產的Esprit服裝。」

該公司又稱已指示所有供貨商不要採購華富的產品。

H＆M則稱，它與新疆地區的任何服裝製造商都沒有「直接或間接的商業關係」。該公司說，「我們與不在新疆地區的山榆縣華富紡紗廠有間接的商業往來。根據我們的數據，我們（用於）服裝生產的絶大多數紗線都來自山榆的紡紗廠。」

「但由於我們與華富有間接業務關係，所以我們也要求前往阿克蘇的紡紗廠查看。調查顯示在阿克蘇的紡紗廠沒有強迫勞動的證據。」H＆M補充。