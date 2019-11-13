香港校園衝突後：政治分歧暴力陰影下的內地和台灣學生

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接連5個月的香港示威活動持續，催淚彈從以往金鐘、尖沙咀等示威現場彌漫至大學校園，升級的暴力行動或立場之爭讓許多大陸和台灣學生開始擔憂自身安危，尋求離開香港。

示威活動打亂了各間大學的課程安排。衝突劇烈的香港中文大學宣佈學期結束，香港大學、樹仁大學本周將停課，香港浸會大學校內課程周四（11月14日）終止，學期將在兩星期內結束。

不敢說普通話的內地學生

香港網民周一（11日）發起罷工、罷市和罷課，示威者與警方連續幾日在多個區域爆發衝突。由於近來發生示威者疑似針對說普通話或政見不同人群的暴力事件，在微博微信等內地生常用的社交媒體上被渲染和廣泛傳播，一批內地生和他們的家人開始擔心安全問題。恐懼陰影下，一些大陸生希望返回內地，但也有少數思想自由的學生始終選擇與示威者同進退。

香港中聯辦周日（11月10日）發出致在港內地生的公開信，稱近期一些內地生受到騷擾，強烈譴責暴力行為。「近期，香港校園出現了一些暴力事件和欺凌行為，有內地同學受到圍攻、滋擾。我們對有關校園暴力行為予以強烈譴責，並已於第一時間跟進幫助和處理。」公開信稱。深圳共青團已提供住宿，協助內地生返回。

深圳共青團微信公眾號周三（13日）發文稱，共青團12家青年驛站為應屆畢業生及內地在港就讀學生提供免費住宿等服務，隨時歡迎內地在港學生。

《北京日報》微信公眾號「長安街知事」報道，目前已經有6名在港內地生抵達深圳入住。

圖片版權 Weibo Image caption 深圳有機構組織為內地學生提供疏散住宿服務。

在香港內地人群體中較有影響力的「港漂圈」微博轉發了一些省份聯誼會的協助信息，這些鄉友會稱協助前往深圳並安排住宿。

香港貴州聯誼會的一名工作人員對BBC中文記者表示，聯誼會周三開始提供服務，已經有兩名內地生來電查詢。

香港科技大學周三（11月13日）向全校師生發電郵，稱理解一些教職員和學生希望離開學校，學校安排了特別巴士服務，從科大前往西九龍圓方商場。郵件稱，教職員和學生可以在圓方附近換乘跨境巴士。

在香港大學讀研的程同學打算今天就回廣東。她對BBC中文說，本打算在12月畢業典禮後留在香港工作，並著手申請港大的博士。但隨著示威活動愈演愈烈，她不想留在這個城市工作生活。為此她將浪費9個月的房租，約4萬元港幣。

「我覺得這裏不能讓我安心做研究，」她說，「我無法跟部分示威者統一觀點，也無法跟他們溝通。如果我留下，未來可能要跟這樣的人成為同學，或者跟他們打交道，我不願意。」

程同學住在港大附近，雖然並未覺得附近危險，但她出門也只敢說英語，「我真的想不到，在自己國家我會不敢說普通話」。

香港大學大一內地生Wendy目前已經回到深圳，因為父母擔心催她離開香港。

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她說，認識的不少大一內地生都已經回到內地，「我有加微信的26個內地大一生，有15個確定回去了，有3個確定沒回去，其他的我不太熟悉」。

她認為香港如今並不算安全，在集會的時間和區域衝突很劇烈，但並未徹底失去秩序，「我覺得在港大說普通話依然很普遍，也沒有感覺因此受到什麼欺負。」

一位要求匿名的香港中文大學內地生則 說，近期沒有回內地的打算。他雖然覺得香港不安全，但「那是因為無法預料警方的行動」。

陸港學生衝突

在港內地生「逃回內地」的傳言最早源於香港科技大學，上周該校內地生曾與香港學生在校內爆發衝突。

據香港電台報道，上周三（11月6日）科大校長史維與學生公開對話，期間內地學生與本地生發生推撞，隨即被包圍並要求道歉。涉事內地學生遭人圍毆。

事發後，中國官方媒體《環球時報》報道，11月8日香港科技大學大三學生周梓樂去世，隨後不少科大的內地生紛紛「逃離」校園。

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報道引述A同學稱，當日學校應急廣播系統廣播，安排穿梭班車把學生、員工等接到外面去，「這些是對所有學生說的，但實際上就是針對內地學生的，當地的學生會說粵語，他們不用擔心自己的安全」。

但科大職員吳凱（化名）對BBC中文稱，當天廣播的內容是下午的畢業典禮取消、停課，面向的是所有學生，並未針對內地生。

至於有沒有內地學生「逃離校園」，吳凱稱，可能會有同學覺得校園不安全暫時離開，但很難定義「撤離」，因為「香港的大學是開放式的校園，很多學生本身就不住在學校裏面」。

部分台生離港

多個台灣媒體引述台灣教育部稱，已經協調一架中華航空班機載運超過80名台灣學生返回。目前在香港的台灣學生約有1100人。

台北經濟文化辦事處對BBC中文表示，已掌握在留學香港的台灣學生狀況，確認目前人身都安全，並透露：「有部分台灣學生已經暫時返回台灣，另外有部分學生還在考慮。」強調會視學生需求提供必要協助。

香港的台灣學生會正流傳一個表格，稱台灣大陸委員會正協調讓想離開香港的台灣同學搭機回台灣，目前已確認有幾位，將會安排接送。陸委會11月13日緊急發佈訊息稱，已強烈要求港府以及香港各校校方，確保在港就學台灣學生之安全。

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台灣中央大學大三學生陳屏兆今年9月抵達香港，在香港中文大學交換一年，他稱不會因為示威活動回台灣。

11月12日晚間，香港警方進入中文大學的校園，併發射催淚彈驅散，警方與學生發生衝突，造成多名學生在混亂中受傷。陳屏兆當時就在宿舍，他所在的房間距離警方與學生對峙的地點很近，警方發射催淚彈時，他聞到了濃烈的刺鼻氣味。

「我被嗆得呼吸不順暢，這樣的感覺大約持續5分鐘，」他說。

父母放心不下，這幾天密集與他聯繫，擔心他的安全。不過陳屏兆說，目前覺得情況還好，但他也在觀望，如果情況持續，可能會離開香港。

陳屏兆說，目前學校只有兩三間餐廳營業，人很多，大排長龍，「必須排隊兩到三個小時」；離學校最近的便利商店，步行需要40分鐘，他今天只能先吃泡麵。

在香港校園看到警方與學生衝突，作為外人他感受並未那麼強烈。陳屏兆透露，大陸學生會比較容易受到香港同學不友善的對待，但台灣人相對還好。

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另一名在中文大學念大學、不願透露姓名的台灣女生告訴BBC中文，目前也沒有返回台灣的計劃，但身邊有朋友已經前往機場打算回家，也有一些同學在考慮回家。

11月12日晚她有事外出，當晚無法返回宿舍只能住在朋友家，現在被困在學校外，護照也都還在宿舍。她說，大學所有出入口幾乎封了，只剩一條路只有行人能通行，也沒有計程車願意開往學校。

在香港待了兩年多，她支持香港爭取民主，曾參與過幾次和平集會活動，這次看到校園面目全非，看到身邊的同學因此受傷，「很傷心很心疼、也很害怕」。

「大部分的台灣學生都很喜歡中大，很多很好的朋友和很好的老師，原本下定決心要在這讀書，甚至留下工作，但現在會仔細考慮。」