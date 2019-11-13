圖片版權 EPA Image caption 示威者把磚頭等雜物扔到路上，令車輛無法駛過，同時破壞交通燈。

香港示威浪潮持續，示威者從本周一開始持續發動罷工，同時以雜物築成路障堵塞各個主要幹道、破壞地鐵車站。地鐵只能提供有限服務。多家公車公司同時宣佈因為道路情況差劣，暫停大部份服務。在這種情況下，「返工」（上班）成為每一位香港市民必須面對的挑戰。

三天來，示威者不斷與嘗試拆除路障的警察發生衝突，警方在各衝突現場發射橡皮子彈、催淚彈等驅散示威者，示威者以磚頭和汽油彈還擊。單在周二（11月12日）的衝突中，就有142人被捕。

香港特首林鄭月娥周二批評示威者的行動「極為自私」，認為他們想癱瘓香港，造成一個「香港停擺」的現象。她強調說，如果香港政府因為示威活動停止一些正常活動，就會跌入示威者的「圈套」。然而，香港政府周三仍然宣佈，當地所有中學和小學周四（11月14日）停課，而大學早前已經各自宣佈不同安排。

香港市民擁有車輛的比例並不高，大部份人都依靠當地的公共交通網絡上班或出行，因此示威者堵塞道路和交通系統的行為，對上班族來說是個大問題。許多人需要尋找替代交通工具，擁有車子的人也需要面對沒完沒了的堵車。

以下是四名BBC記者在道路上經歷的本周典型一天。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方周二在香港中文大學校園與示威者衝突，多枚催淚彈跌進校園。

「我要上班呀！」

從荃灣到香港島，BBC中文記者雷展程上班的過程從一個簡單的地鐵旅程，變成一場結合鐵路和渡輪的旅程。

荃灣地鐵站，車箱內塞滿了等待列車駛離月台的乘客。其中有一位帶上手術口罩的女士站在列車門旁。每當門要關上時，她都會用腳擋著，不讓門關上。

列車閘門來來回回嘗試關閉了十數次，終於有人忍不住，叫那位女士停止阻擋閘門。「我要上班呀！」他說，並用手把女生從門拉走。車廂內立即傳來另一種聲音，一句在電視劇經常聽到的對白，「放開那個女的！」然後這兩位男士便吵起來，過了十分鐘才有職員把他們請到月台解決這一場衝突。

Image caption 地鐵車廂內兩名意見不合的男子吵架。

我沒有跟上，因為這一類的衝突在香港的鐵路最近十分常見。示威者希望透過不合作運動，令港鐵停駛，癱瘓交通，從而達到全民罷工的景象。

二十分鐘後，列車終於開了四個站。怎料列車車長突然宣佈列車停駛，所有乘客需要馬上離開車廂。與數百名乘客離開地鐵站，地面到處都是收費比平常貴兩倍的小型巴士。昨天10元一位，今天30元一位。在這個時候，大家還是搶著上車。

我最後找到了前往尖沙咀的列車，乘坐橫過維多利亞港的渡輪。從碼頭走到公司，又花了另外的30分鐘。平常一小時的路程，最後花上3小時，幸好我在出門前去了廁所。

對堵路意見兩極

從大埔到香港島，BBC中文記者華安擁有電單車，但仍然受到很大影響。他住在位於香港東北的大埔郊區、距離位於香港島的辦公室約30公里。

今天封閉的東鐵線火車和吐露港公路，是我們村民前往市區的主要方法和幹道，因此齣行大受影響。

當我離開村口，平日車流不多的鄉間小道已經排滿長長車龍，我騎電單車在車流中穿插，只見許多司機在漫長的等待中打開車窗抽煙。

我取道香港西邊的元朗區（平時我絶不會選這條線路），穿過深山的隧道前往市區，路途中是一段又一段的車龍。由於網上流傳，示威者在馬路放置鐵釘和其他雜物，以阻礙車輛行駛，不少司機都顯得比平常小心，即使在暢通的路段，亦未有行駛太快。

示威活動為司機帶來不便，然而在我加入了的司機通訊群組，意見依然兩極：有人繼續支持堵路，有人則大肆批評。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者投擲汽油彈進入地鐵車廂。

「極少數的幸運兒」

從沙田到香港島，出人意料的是，BBC中文記者畢峰的上班耗時比平日短。

我開車前拿出手機檢查一下交通情況：吐露港公路被堵塞，公路以北的交通癱瘓。我住在公路以南的沙田區，剛好避過堵塞，算是不幸中的大幸。

我開著車前往位於南部的香港島出發，也許是因為吐露港公路堵塞，把車輛都擋在北部，路上的車不多，平日上班時間會塞車的地方今天居然十分暢通。

比平日多的，是路旁等候公車的人。許多地鐵站今天都關閉，市民都唯有尋找那些小量仍然運作的公車，或者看看自己的運氣如何，能否找到那些給乘客開出天價的計程車。

我今天上班的時間比平日快，但我知道，我是那些極少數的幸運兒。

不停開關的地鐵車廂門

從香港島西側到東側，BBC中文記者山海通勤距離比較近，但仍然遇上不少麻煩。

早上9點半鐘的地鐵港島線，因為已經過了早高峰，所以並不擁擠。從香港島西邊坐到東邊，先後要經過香港大學、西營盤（香港中聯辦所在地），中環和金鐘兩個中轉站，以及灣仔（政府總部所在）和銅鑼灣。

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每到一站，列車車門不斷關了又開，開了又關，重覆幾十次。於是平常需要20分鐘的路程，被延長到一個半小時。由於列車停滯幾十分鐘依然不出站，乘客漸漸累積，車廂開始變得異常擁擠。稍顯詫異的是，摩肩接踵的車廂裏，卻沒人發出什麼聲音，只有廣播中不斷用廣東話、英文和普通話向乘客道歉。

有乘客在廣播時拍了視頻發送出去，似乎想向僱主證明自己上班遲到的原因。在金鐘站，車門關閉的時間稍長了一會兒，似乎凖備開動，可惜隨後還是再次打開，一位身著襯衫的年輕上班族，無奈地甩頭，用英文罵出一句髒話，然而他只作出嘴型，沒有出聲。