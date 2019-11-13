中國北京驚現「黑死病」：鼠疫還是奪命瘟神嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 鼠疫是由鼠疫桿菌傳染所致

最近兩天，鼠疫、黑死病成為中國社交媒體廣泛流傳的熱詞。

周二（12日），北京確認有兩人被診斷患有鼠疫。

北京市朝陽區政府發佈新聞稱，來自內蒙的兩位患者經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例，目前在相關醫療機構妥善救治。

消息傳出，引發大批民眾對這種既遙遠、又恐怖的高傳染致命性疾病的關注。

中國官方已經提醒民眾採取預防措施保護自身健康。

中國疾病控制中心13日發佈消息安撫說，疫情「進一步擴散的風險極低」，市民可正常工作、生活、就醫，不用擔心感染風險。

圖片版權 RIJASOLO Image caption 2017年馬達加斯加出現鼠疫疫情

鼠疫從未遠離

世界衛生組織稱，鼠疫是「人類已知最古老的一種疾病」。

在歐洲，提起鼠疫，人們最先想到的一定是14世紀時的那次瘟疫大爆發。當時，疫情導致歐洲人口三分之一喪命，總數超過5000萬人。

那場疫情也就是「黑死病」一詞的源頭—因為死者的皮膚會呈現黑斑。

事實上，鼠疫這種烈性傳染病從來沒有被趕盡殺絶。

在黑死病大爆發之前的六世紀，曾經出現過一次鼠疫肆虐；在那以後的19世紀中葉、下半葉，也曾出現過一次世界範圍的鼠疫疫情。

此後，小型鼠疫在世界不同地區時有爆發。比如2017年，馬達加斯加就曾遭遇該地區半個世紀以來最嚴重的一次鼠疫疫情。

根據世界衛生組織2017年的統計數字，2010年到2015年間，全世界共有3248例鼠疫確診病例，584人死亡。

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鼠疫多致命？

世界衛生組織說，現在抗生素治療鼠疫非常有效；採用預防措施也可以保護個人免受感染。

如果診斷及時、及早治療，絶大多數鼠疫患者都可以治癒。

不過，理解鼠疫的致命性，還需要進一步了解它的分類。

鼠疫主要有兩種：腺鼠疫和肺鼠疫。

腺鼠疫通常通過以鼠為代表的嚙齒類動物身上的跳蚤叮咬傳染給人類。

不加治療，死亡率最高可達三分之二。

腺鼠疫大約十分之一會發展成肺鼠疫，不迅速治療，死亡率幾乎為百分之百。

和腺鼠疫不同之處在於，肺鼠疫可以通過飛沫傳播，比如患者近距離咳嗽。因此，肺鼠疫在人群中傳播的風險更大。

此次北京朝陽醫院確診的兩例是肺鼠疫。

未來前景如何？

鼠疫的自然來源是嚙齒類動物，它是一種人與動物共患的疾病。

專家警告，我們不可能將地球上的老鼠趕盡殺絶，因此，徹底消滅鼠疫，比起其它一些疾病來說難度要更大，比如天花、脊髓灰質炎、麻疹等。

因此，我們最好的選擇是提高意識、盡可能地避免感染。

專家還說，有必要進一步加強對鼠疫菌的研究，因為它不斷變化、可能對已有的治療手段產生抗藥性。